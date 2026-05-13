100万人のクラシックライブと包括連携協定を締結

カシオ計算機株式会社締結式の模様/左: 蓑田 秀策（一般財団法人100万人のクラシックライブ 代表理事）/右：河合 哲哉（カシオ計算機 サウンド・クリエーション事業部長）

カシオ計算機は、一般財団法人100万人のクラシックライブ（以下、100万人のクラシックライブ）と、音楽を通じた地域活性化および社会貢献の推進を目的とする包括連携協定を締結しました。本協定により、当社と100万人のクラシックライブは、地域住民、企業、学校、自治体などと連携しながら、クラシック音楽を軸とした芸術文化活動を各地で展開し、地域に根差した音楽体験の創出とコミュニティの活性化を目指していきます。

これまで100万人のクラシックライブが実施してきた各地のコミュニティや公共空間、商業施設での演奏会では、当社の電子ピアノ「Privia（プリヴィア）」などが使用され、多くの来場者が音楽と出会う場が生まれてきました。

こうした実績を踏まえ、今後は全国各地で行われている活動をさらに広げていきます。

主な連携事項は以下となります。

・地域活性化：空港・駅・公共施設・商業施設などでの音楽イベントを通じた地域の活性化

・社会貢献活動：地域住民・企業・学校・自治体との協働による音楽活動の実施

・芸術文化振興：地域に根差した芸術・文化活動の振興支援



また、活動の現場では、イベント出演者によるカシオ楽器製品の活用や、会場での製品体験機会の提供などを予定しています。これらの活動を通じて、クラシック音楽を特別なものから身近な存在へと広げ、幅広い世代に音楽の魅力を届けていきます。



当社は「驚きを身近にする力で、ひとりひとりに今日を超える歓びを。」をパーパスに、人々の暮らしに寄り添う製品や体験を通じて、これまでにない価値の創出に取り組んできました。

今後も、音楽を通じた社会貢献と地域に根差した音楽イベントによる社会貢献を進めてまいります。



■包括連携協定における両社のコメント

一般財団法人100万人のクラシックライブ 代表理事 蓑田 秀策氏のコメント

2015年から続く100万人のクラシックライブの活動開始以来、長年の課題として「プロが使える携帯性の高いピアノ」を探し求めてきました。この度、電子ピアノに真摯に向き合い進化を続けてきたカシオ様との連携が実現しました。グランドピアノに近い表現力と多彩な音色は、私たちのクラシック音楽を通じた活動の可能性を大きく広げていきます。カシオ様と共に、今後も子どもから高齢者まで音楽が広がる社会の実現を目指してまいります。

カシオ計算機 常務執行役員 サウンド・クリエーション事業部長 河合 哲哉のコメント

このたび、100万人のクラシックライブ様と包括連携協定を締結できたことを大変嬉しく思います。100万人のクラシックライブ様が掲げる「日常に音楽があふれる街を目指して」という理念は、当社が創業以来大切にしてきた、「すべての人に音楽を奏でる喜びを」と強く共鳴しています。音楽を特別なものから日常の体験へと広げ、地域や世代を越えたつながりを育むことで、全国各地に新たな活力と歓びを届けてまいります。当社はこれからも音楽を通じた社会貢献に取り組んでまいります。

■締結式の様子

左: 蓑田 秀策（一般財団法人100万人のクラシックライブ 代表理事）

中央：高見 秀太朗 （一般財団法人100万人のクラシックライブ 運営メンバー／ピアニスト）

右：河合 哲哉（カシオ計算機 サウンド・クリエーション事業部長）

■「100万人のクラシックライブ」イベントの様子

【一般財団法人100万人のクラシックライブについて】

100万人のクラシックライブは、あらゆる人の日常に音楽の感動を届け、全国各地に音楽を通じた人と人のつながりが生まれることを目指し、身近な場所で間近にクラシックに触れるミニコンサートです。2025年は年間1,269回のライブを開催し、約11万5千人が参加しました。

一般財団法人(非営利型)として、「クラシック音楽を通じた感動の共有」「演奏家と社会をつなぐ演奏機会の創出」「地域コミュニティの活性化」の目的を掲げ活動を行っています。

URL：https://1m-cl.com/

カシオ計算機株式会社

URL：https://www.casio.com/jp/

業種：製造業

本社所在地：東京都渋谷区本町1-6-2

電話番号：03-5334-4111

代表者名：高野 晋

上場：東証プライム

資本金：485億9200万円

設立：1957年06月