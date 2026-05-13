RUNTEQ、「AI時代に何を学ぶべきか」をタイプ別に解説する無料セミナーを開催

株式会社RUNTEQ

株式会社RUNTEQ（東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CTO：菊本 久寿）は、2026年5月21日（木）20:00より、無料オンラインセミナー「【タイプ別】AI時代、何から始めるべき？自分に合ったスキルの身につけ方がわかる！」を開催いたします。

本セミナーは、未経験からのエンジニア転職・現職でのAI活用・現役エンジニアのスキルアップを目指す方を対象に、自身の状況に応じた最適なスキルと学び方をタイプ別に整理し、「自分は何をすればいいのか」を具体的に把握できる場を提供します。

セミナー詳細・参加予約はこちら :https://webinar-01.runteq.jp/

■開催背景

AIの急速な普及により、働き方や企業から求められるスキルが大きく変化しており、RUNTEQにも日々、「自身の経験から今後どのように市場価値を高めていくべきか」「今から何を学べばいいのかわからない」といったご相談が増えています。

その背景にあるのは、スキルアップを目指す方の状況が一様ではないという現実です。未経験からエンジニアへのキャリアチェンジを目指す方、現職の業務をAIで効率化・自動化したい方、現役エンジニアとしてさらなる成長を目指す方、それぞれが抱える課題や目指したいゴールは大きく異なります。こうした背景から、RUNTEQは「自分の状況に合った答えが得られる」セミナーを企画いたしました。

■セミナー概要

タイトル：【タイプ別】AI時代、何から始めるべき？自分に合ったスキルの身につけ方がわかる！

開催日時：2026年5月21日（木）20:00～

形式： オンライン

対象：

・未経験からIT業界へのキャリアチェンジを検討している方

・現職でAI・プログラミングスキルを活かしたい方

・現役エンジニアでさらなるスキルアップを目指している方

登壇者：株式会社RUNTEQ 代表取締役社長 兼 CTO 菊本 久寿

参加費： 無料

参加方法：RUNTEQ公式LINEにて参加予約

セミナー詳細・参加予約はこちら :https://webinar-01.runteq.jp/

■ セミナー詳細

本セミナーは、AI時代に自分に合ったスキルの身につけ方を見つけられるよう、3つのパートで構成されています。

Part1｜AI時代のスキルアップ、今どうなってる？

AIの普及によって求められるスキルや働き方は大きく変化しています。本パートでは、今起きているAI市場や採用基準の変化をもとに、これから新たに求められるスキルや重要なポイントを整理します。

Part2｜あなたはどのタイプ？スキル＆身につけ方ガイド

未経験からのエンジニア転職・現職でのスキルアップ・エンジニアとしての成長など、目的に応じて必要なスキルと学び方は異なります。本パートでは、それぞれの状況に合った最適なスキルと、遠回りしないための学習ルートを具体的に整理し、「何から始めるべきか」を明確にします。

Part3｜お悩み相談＆エンジニア本音トーク

参加者の悩みや状況に応じて、その場で最適なスキルやキャリアの方向性を整理するパートです。収入やキャリアパスなどのリアルな疑問にも回答しながら、「自分に合った選択肢」を見極めるための判断軸を本音で提示します。

■ 代表取締役社長 兼 CTO 菊本 久寿からのコメント

RUNTEQ代表 菊本 久寿

最近、RUNTEQへのご相談の中で「自分の場合はどんなスキルを身につければいいのかわからない」という声が以前にも増して増えてきています。AIの登場によって、スキルの種類も学び方も選択肢が広がった一方で、自分に何が必要かが見えにくくなっているのだと感じています。

未経験からエンジニアを目指す方、今の仕事にAIを活かしたい方、すでにエンジニアとして働きながらさらなる成長を目指す方、状況はそれぞれ違っても、共通して大切なのは『仕事や生活に本当につながるスキルを身につけること』だと思っています。

今回のセミナーが、自分は何をすればいいのかを具体的に整理できる場になれば嬉しいです。

■「RUNTEQ」について

「RUNTEQ」は、開発会社基準の高レベルなカリキュラムと長期間の学習を通じて、実務に直結するスキルを習得できる超実践型プログラミングスクールです。

豊富なシステム開発実績を持つ当社が、現場の声を反映し、Webエンジニアに必要な「コードを読み解く力」や「自分で実装方法を考えコード化する力」を実践的に学べる環境を提供しています。

また、転職・就職支援においては、スキル面だけでなく 企業文化とのマッチングを重視したキャリアトレーニング にも力を入れています。

★サービスサイトはこちら：https://runteq.jp/r/d1wbZAFM

Webエンジニア転職やプログラミング学習に関する無料カウンセリングも実施中です。学習やキャリアのお悩みもお気軽にご相談ください。

無料カウンセリングを予約する :https://runteq.jp/briefing/new/#briefingFormPosition

【公式SNS】

・YouTube「エンジニア転職チャンネル」：https://www.youtube.com/@_runteq_/videos

・RUNTEQブログ：https://runteq.jp/blog/

・X（旧Twitter）：https://x.com/_runteq_

・note：https://note.com/runteq_official

■専門実践教育訓練給付制度について

RUNTEQの『Web開発スタンダードコース』は、専門実践教育訓練給付制度の対象講座に認定されています。給付条件を満たすことで、受講料の最大80%(最大給付額525,600円)が給付金として支給されます。

給付金について確認する :https://runteq.jp/benefits_01

■補足事項

・『Web開発スタンダードコース』のご受講を開始される方が当制度の対象となります。

・当給付金を受給するための受給対象条件等は、ご自身で最寄りのハローワークにてご確認していただく必要がございます。また、当制度をご利用いただくためには、受講開始の原則2週間前までにハローワークにおける「支給申請手続き」が必要となります。

・弊社では当制度のご利用及び給付金の受給に関して一切責任を負いかねますので、ご不明点等は最寄りのハローワークにお問い合わせいただき、ご自身の責任において手続きの実施をお願いいたします。

・支給申請手続で申請した学習期間（修了期間）でコースを修了することが受給条件となります。



■運営会社

商号：株式会社RUNTEQ

代表者：代表取締役社長 菊本 久寿

所在地：東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル8F

設立： 2014年10月2日

企業ミッション： つくれる人を創る

URL：https://runteq.co.jp/

事業内容：

1. 実践型 DX教育を行う RUNTEQ（ランテック）事業

2. DXリスキリング人材を中心とした人材紹介事業





