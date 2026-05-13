MEGUMI氏がファウンダーを務める「JAPANESE NIGHT in Cannes 2026」にスマートプリ機「HARTi Photo」が協賛・出展決定

株式会社HARTi

「感性が巡る、経済を創る」を企業理念に、文化産業のインフラ創造を目指す株式会社HARTi（本社：東京都千代田区、代表取締役：吉田 勇也、以下、当社）は、2026年5月15日（金）にフランス・カンヌで開催される国際文化交流イベント「JAPANESE NIGHT in Cannes 2026」に協賛し、当社が運営するスマートプリ機「HARTi Photo」を出展することをお知らせいたします。

当社は、日本を代表する俳優・プロデューサーであるMEGUMI氏がファウンダーを務める本イベントへの協賛・出展を通じ、世界の映画関係者・クリエイターとのネットワークを構築するとともに、日本発のスマートプリ機ソリューションを国際市場へ提示してまいります。

協賛・出展の背景

「HARTi Photo」は、ライブやイベント、POPUP等において、空間やコンテンツの世界観と連動した限定フレームを展開し、来場者の体験価値を高めてきたスマートプリ機です。現在、複数の常設設置拠点に加え、イベント連動型でIPホルダー・施設運営者・ファンを結ぶ独自のプラットフォームを構築しています。

当社は中長期戦略として、日本IPのグローバル流通を担う「IP商社」を志向しており、日本コンテンツの国際展開がかつてないペースで加速する現在、世界の文化産業トップレイヤーとの接点構築は経営の最重要課題の一つです。「JAPANESE NIGHT」は、日本映画界を代表する監督・俳優陣、海外映画関係者、各界リーダーが一堂に会する希少な機会であり、当社が掲げるビジョンを世界に提示する最適な場であると判断いたしました。

また本出展は、主に日本国内で稼働するハードウェアを国際輸送・通関・現地設営・運用する一連のオペレーションを伴うものであり、当社の国際業務遂行能力（グローバルオペレーション体制）を実証する重要な機会でもあります。

HARTi Photo 体験の詳細

イベント名：JAPANESE NIGHT in Cannes 2026

ファウンダー：MEGUMI（俳優・プロデューサー）

開催日時：2026年5月15日（金）19:00～23:00

会場：Hôtel Martinez（The Unbound Collection by Hyatt）／フランス・カンヌ

ご招待者数：1,000名以上

招致予定：日本映画界を代表する監督・俳優、世界各国の映画関係者、影響力のあるメディア、政治・文化・経済分野のリーダーおよび関係者

出展内容：

「JAPANESE NIGHT in Cannes 2026」について

- HARTi Photoによる特別フォトブースの設置・運営- 「JAPANESE NIGHT in Cannes 2026」限定デザインフレームの提供- 来場者への撮影体験提供を通じた、日本発スマートプリ機ソリューションの国際提示

「JAPANESE NIGHT」は、俳優・プロデューサーのMEGUMI氏がファウンダーを務める国際文化交流イベントです。日本映画および日本文化の魅力を世界へ発信し、映画をはじめとする多様な産業分野における国際的な文化交流の促進を目的としています。

本イベントは、2024年に第1回、2025年に第2回として「JAPAN NIGHT」の名称でカンヌにて実施され、国内外から非常に高い評価を受けました。2026年からは「JAPANESE NIGHT」へと名称を変更し、“人・物・事”に焦点を当て、日本の映画界と文化の価値をより具体的な魅力として世界へ発信します。本年は、パーティー、ワークショップ、交流会を組み合わせた複合的なプログラムが展開予定です。

【ファウンダー MEGUMI氏 コメント（発表リリースより）】

このたび、私がファウンダーを務める国際文化交流イベントが、名称を新たに『JAPANESE NIGHT』として、2026年5月15日にカンヌ国際映画祭の会期中に開催できる運びとなりました。本イベントを通じて、共にクリエイティブなビジョンを持つ人々がつながり合い、新たな価値や取り組みが次々と生まれる未来を目指し、日本の映画界と文化の価値をより具体的な魅力として世界へ向けて力強く発信してまいります。カンヌの地から、日本映画を通じたグローバルな文化交流をさらに広げてまいりますので、ぜひご注目ください！

HARTi 代表取締役 吉田勇也 コメント

MEGUMIさんがファウンダーを務める「JAPANESE NIGHT」に協賛・出展できることを大変光栄に思います。HARTiは「感性が巡る、経済を創る」を理念に、日本のIPやカルチャーを世界へ届けるインフラとなることを目指してきました。スマートプリ機という日本発のプロダクトを、国際輸送・現地運営まで自社で完結させ、世界の映画人・クリエイターの方々に直接体験いただけることは、当社の国際展開フェーズにおける重要な一歩です。本出展を起点に、日本コンテンツのグローバル流通を加速させてまいります。

「HARTi Photo」概要

「”好き”を表現できる、場所を創る」をコンセプトにしたスマートプリ機です。加工や補正に頼らずナチュラルな美しさを引き出し、撮影することができます。

HARTi Photoの特徴

1. 自由な設置性：大型ブース不要、コンパクト設計でイベント・店舗・ポップアップ等あらゆる空間に展開可能。

2. 限定フレーム：アニメ・アーティスト・IPホルダーとのコラボによる、その場でしか撮れない特別デザイン。

3. 洗練されたデザイン：白を基調としたミニマルな筐体デザインで、空間そのものをコンテンツ化。

「HARTi Photo」コラボ募集！

HARTiでは、「HARTi Photo」を通じて、IPやアーティストとの新たなコラボレーションを募集しています。特定のイベントやアーティスト、アニメイベントとの提携、また今回のような施設オープンのタイミングに合わせた取り組みにより、特別な体験を広げていく機会を創出していきたいと考えています。ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

HARTi Photo 公式サービスサイト：https://harti.tokyo/photo

導入実績について：https://harti.tokyo/photo/case/



公式X：https://x.com/hartiofficial

公式Instagram：https://www.instagram.com/harti_tokyo/



▼「HARTi Photo」フォトブースレンタルのお問い合わせ

お問い合わせ：https://harti.tokyo/photo/contact/



*お急ぎの方はお電話でのお問い合わせも受け付けております。

050-1721-8672（平日9～17時）

株式会社HARTi（ハーティ）会社概要

社名：株式会社HARTi

所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング1階

設立：2019年2月18日

資本金：1億円（2025年1月末時点） ※資本準備金を含む

代表者：代表取締役 吉田 勇也

事業内容：スマートプリ機「HARTi Photo」の開発・提供

HARTi Photo：https://harti.tokyo/photo/

HARTi Photo（For EN）：https://harti.tokyo/photo/en