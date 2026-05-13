GMO TECH、広告リスク対策強化でMomentum社のACP認定パートナーに

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMO TECH株式会社（代表取締役社長：鈴木 亮一 以下、GMO TECH）は、Momentum株式会社（代表取締役社長：細井 康平、以下Momentum）が提供する広告健全化推進プログラム「ACP Safe Display Ads」に参画し、2026年5月1日（金）、ACPパートナー（信頼性の高い広告配信を実現する事業者）として認定されました。

GMO TECHは、広告配信先のドメインを制御するリスク対策ツールを導入し、不適切な媒体への配信を防止することで、広告配信の安全性向上とブランド毀損リスクの低減を図ります。

【背景】

デジタル広告市場の拡大に伴い、安全性や品質確保は、広告主や広告代理店にとって重要な課題となっています。

総務省が広告主・利用者へ行った意識調査では、約3割の広告主がデジタル広告によるブランドセーフティ上の問題を経験したと回答しています。また、不適切な記事等へ配信されている広告を見た利用者の92％が、広告主への印象が悪くなると回答しています（※1）。不適切な広告配信によるイメージ低下は企業における重大なリスクであり、不適切な広告配信やブランドイメージ毀損への対策は、広告主および広告代理店が果たすべき責務ともなっています。

GMO TECHでは、広告事業における重要な課題としてこの問題に取り組み、広告配信の安全性向上を進めています。

（※1）デジタル広告の適正かつ効果的な配信に向けた広告主等向けガイダンス｜総務省

https://www.soumu.go.jp/main_content/001013697.pdf

【取り組み内容】

■広告リスク対策ツール「HYTRA DASHBOARD」導入

GMO TECHは、アフィリエイト広告サービス「GMO SmaAD」において、Momentumが提供する広告リスク管理ツール「HYTRA DASHBOARD（ハイトラ・ダッシュボード）」を導入しました。

本ツールにより、広告配信先のドメインを制御し、不適切または不正なコンテンツを広告配信面から除外します。これにより、ブランド毀損リスクの低減と広告効果の最適化を実現します。

▶「GMO SmaAD」サービスサイト： https://smaad.net/

■「HYTRA DASHBOARD」とは

日々、1億を超えるURLを解析し、ブランドイメージの毀損やアドフラウド（※2）などの”広告汚染”リスクが高いドメインを特定・リスト化して提供する、配信用のブロックリストサービスです。

独自の審査基準による高度な機械判定と、専任オペレーターによる目視のダブルチェックを組み合わせることで、高精度かつ網羅性の高い配信非推奨ドメインリストを実現。リアルタイムに更新・提供される最新のリストを広告配信設定に適用することで、健全な広告運用環境を支援します。

▶「HYTRA DASHBOARD」サイト：https://www.m0mentum.co.jp/service/hytra-dashboard

（※2）不正な手段によって広告の閲覧数やクリック数を水増しして、広告報酬を得る不正行為のことです。

【今後について】

GMO TECHは、今後も広告配信の安全性向上に取り組み、広告主と媒体運営者の双方が安心して利用できるサービス提供を進めます。

また、「GMO SmaAD」を通じて広告効果の最大化を図り、企業のマーケティング活動を支援してまいります。

【GMO TECHについて】

GMO TECHは最新のテクノロジーを駆使したサービスを自社開発し、Webマーケティング全般における集客支援を行っています。

Googleマップ検索での上位表示を支援する「MEO Dash! byGMO」は、MEO（マップエンジン最適化）により、店舗・施設の認知拡大と来店促進を実現するサービスです。自然検索における集客力向上を支援する「SEO Dash! byGMO」は、独自のアルゴリズム解析に基づいたSEO対策を提供し、Webサイトの検索順位改善をサポートします。広告配信サービス「GMO SmaAD」は、アフィリエイト（成果報酬型）広告を中心に、クライアントの目的に応じた最適なプロモーション戦略を提供。「GMOアプリ外課金」は、決済手数料を抑え、収益性向上を支援する新たな決済サービスです。

GMO TECHは、これらのサービスをはじめ、すべての事業に共通して、お客様のWeb戦略におけるKPIとして最も重要な、「問い合わせ・購入・インストール」などのコンバージョン（成果）に重点を置き、お客様企業の集客を通じたビジネスの発展に貢献しています。

以上

【サービスに関するお問い合わせ先】

●GMO TECH株式会社

デジタルマーケティング事業本部 営業部

TEL：03-5489-6270（直通） FAX：03-5489-6371

E-mail：smaad-contact@gmotech.jp

【GMO TECH株式会社】（URL：https://gmotech.jp/(https://gmotech.jp/)）

会社名 GMO TECH株式会社

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 鈴木 亮一

事業内容 AIで未来を創る

1. インターネット集客事業

2. WebマーケティングDX事業

3. SaaS DX事業

4. インターネットメディア事業

5. 決済サービス事業

6. 上記を含むインターネット事業全般

資本金 1億円（2024年12月末時点）

【GMO TECHホールディングス株式会社】（URL：https://hd.gmotech.jp/(https://hd.gmotech.jp/)）

会社名 GMO TECHホールディングス株式会社（東証グロース市場 証券コード：415A）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長CEO 鈴木 明人

事業内容 連結会社の経営管理ならびにこれに付帯または関連する業務

資本金 1億円（2025年10月1日時点）

【GMOインターネットグループ株式会社】（URL：https://group.gmo/(https://group.gmo/)）

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 （東証プライム市場 証券コード：9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社（グループ経営機能）

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産事業

資本金 50億円

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