株式会社ナレッジセンス

今回のアップデートにより、4:3比率のスライドテンプレートでもロゴ崩れや要素のはみ出しを防ぎながら、整ったPPTX出力が可能になりました。古い社内テンプレートや顧客指定フォーマットにも合わせやすくなり、既存の4:3資料の比率を活かしたプレゼン資料の作成が可能です。詳しくはこちらをご覧ください。スライド生成AIギャラリー(https://chatsense.jp/gallery/slide-gen?utm_source=310&utm_medium=prtimes)

法人向けスライド生成AI、4:3の企業テンプレートに対応強化。「ChatSense」の新機能

株式会社ナレッジセンス（本社：東京都港区、代表取締役：門脇敦司、以下ナレッジセンス）は、当社が提供する法人向け生成AIエージェント「ChatSense(https://chatsense.jp/?utm_source=310&utm_medium=prtimes)」のスライド生成AI機能について、4:3テンプレートに対応したスライド生成・PPTX出力を強化したことをお知らせします。2026年5月13日より、全てのお客様に順次リリースを開始します。

■ リリースの背景 ― 4:3テンプレートでのPPTX出力品質課題を解消

ChatGPTをはじめとする生成AIは、業務効率化やサービス品質向上を目的として、多くの法人で導入が進んでいます。ナレッジセンスの提供する「ChatSense」においても、セキュリティの高い環境や社内データの追加学習機能など法人向けの強みが注目され、東証プライム上場企業を含む大手企業等、500社以上に導入されています。

中でも「スライド生成AI」機能は、社内データをもとにAIがプレゼンテーション資料を自動生成できる機能として特に好評を博しています。生成されるスライドのデザイン品質は非常に優れており、完成度の高いプレゼン資料が数分で生成できると評判です。また、生成したスライドをそのままPowerPointファイル（PPTX）として出力できる点も多くのユーザーから支持されています。

しかしながら、これまでのスライド生成・PPTX出力機能では、4:3比率のテンプレートに関する課題がありました。ロゴが崩れる、要素がはみ出す、既存の4:3社内テンプレートや顧客指定フォーマットの比率を活かしづらいといった問題が報告されていました。特に古い社内テンプレートを流用したい企業や、顧客から4:3フォーマットを指定されるケースで、修正に手間がかかるという声が寄せられていました。

この課題を解消するため、今回、4:3テンプレートを考慮したスライド生成・PPTX出力の対応を強化しました。2026年5月13日より、全てのお客様に順次リリースを開始します。

■ 機能の特徴

1. 4:3比率スライドの正確なレイアウト出力

4:3テンプレートを使用したスライド生成・PPTX出力において、要素のはみ出しや崩れを防ぐ処理を強化しました。16:9が主流となる中でも、4:3比率のフォーマットで整ったレイアウトのPPTXファイルを生成できます。

2. 4:3テンプレートでのロゴ・デザイン要素の保持

4:3比率でのスライド出力時にロゴやデザイン要素が崩れやすかった問題を改善しました。ブランドイメージを保ったまま、企業テンプレートに沿ったプレゼン資料をPPTXとして出力・活用いただけます。

3. 既存の社内テンプレート・顧客指定フォーマットへの対応強化

古い社内テンプレートや顧客から指定された4:3フォーマットに合わせたスライド生成が可能になります。既存資料の比率を活かしながら、AIによる高品質なプレゼン資料の自動生成を実現します。

機能の詳細: https://chatsense.jp/function/slide-gen(https://chatsense.jp/function/slide-gen?utm_source=310&utm_medium=prtimes)

■ 法人向けChatGPTサービス「ChatSense（チャットセンス）」とは

「ChatGPT」は、2022年秋に米OpenAI社がリリースした大規模言語モデルの一種です。ナレッジセンスが提供するChatSenseとは、セキュリティを強化した形でChatGPTを利用しつつ、コスト面でも優位性のあるサービスで、法人・自治体の業務効率を向上させるサービスです。以下の特徴がございます。

1. チャット内容をAIの学習から守る機能

エンタープライズプラン、スタンダードプラン、無料のスタータープラン、全てで利用可能な共通の機能です。

2. プロンプトを社内共有できる機能など、豊富な独自機能

通常のChatGPTには見られない法人契約向けの機能が特徴です。他にも、メンバーの一括管理機能、フォルダ&ドラッグ整理機能など、日々アップデートを重ねており、そのほとんどが、無料プランであっても適用されています。

3. ChatSenseは初期費用が無料、最低利用期間の縛りがない

「使ってみないとわからない」という企業のみなさまの気持ちに応えるため、導入のハードルをなるべくさげ、無料で利用可能な範囲を大きく広げています。

ChatGPTの法人契約のメリットについてはこちらもご覧ください。

https://chatsense.jp/blog/chatgpt-business-plan(https://chatsense.jp/blog/chatgpt-business-plan?utm_source=310&utm_medium=prtimes)

■ ナレッジセンスについて

ナレッジセンスは、法人のDXを加速し、あらゆる社員の生産性を向上させるため、法人向けChatGPTサービス「ChatSense」・事業コンサルティングを提供しています。ChatSenseだけでなく、生成AIに関する複数のサービスをリリースし、グローバルのユーザーに提供している実績がございます。ナレッジセンスでは、生成AIを活用して社員の業務効率を加速したい企業からのご相談をお待ちしております。

https://knowledgesense.jp/(https://knowledgesense.jp/?utm_source=310&utm_medium=prtimes)

■ 会社概要

会社名：株式会社ナレッジセンス

本社：東京都港区六本木七丁目18番18号 住友不動産六本木通ビル2階

代表者：代表取締役CEO 門脇 敦司

設立：2019年4月10日

事業内容：「ChatSense」および生成AIテストサービス「Ozone」などの企画・運営 / 生成AIを活用したDX戦略コンサルティング / 社内外向けのソリューション開発

法人向けエージェント「Cowork」

https://chatsense.jp/function/cowork

スライドAIエージェント

https://chatsense.jp/gallery/slide-gen

エンタープライズ企業向け「Notebook」機能

https://chatsense.jp/function/notebook