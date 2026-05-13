川を愛する仲間と味わいたいビール『BACK TO RIVER 2026』が完成！

トレイルヘッズ株式会社

トレイルヘッズ株式会社(東京都渋谷区、代表:山口陽平)は、『BACK TO RIVER』ビールの第四弾の販売を2026年5月20日より開始することをお知らせします。このビールは、日本全国の源流域を守るための啓発活動「BACK TO RIVER」プロジェクトへの共感者を増やし、活動を広めていくことを目的に製造しています。

今回は第一弾で好評だった『BACK TO RIVER』をアップデート。アウトドアシーンを邪魔しないアルコール度数4.5%という軽快なボディに、より柑橘感・トロピカル感のある香りに仕上げたアメリカンペールエールです。

BACK TO RIVER ホームページ(https://backtoriver.jp/)● これからの季節にぴったりのFar Yeast Brewingによるビール

これまでと引き続き、秋川と同じ水系でつながる多摩川の源流域、山梨県小菅村に醸造所を構えるFar Yeast Brewing株式会社とのコラボレーションにより製造しています。

今回のビアスタイルはアメリカンペールエール。6種類のホップの投入タイミングを調整しながら、オレンジや花、そして大自然に調和するハーバル＆ウッディなアロマを感じる風味に仕上げました。

販売価格 \870（税込）● 本ビールの卸売・お買い求めについて

BACK TO RIVERの活動に共感し、同じ思いを持ってくださる方で、卸売のご希望があればぜひお問合せください。

個人の方のご購入はウェブストア「BACK TO RIVER ONLINE SHOP」よりお求めいただけます。

喉を通る冷えたビールが一段と美味しく感じられる季節、『BACK TO RIVER 2026』も一緒にお楽しみいただけたら幸いです。

「BACK TO RIVER」 ONLINE SHOP：https://backtoriver.stores.jp/

● 「BACK TO RIVER」について

「日本の源流部を、自然を愛する仲間とともに守りたい」という願いから立ち上がったプロジェクトです。自然の中で遊ぶことを大切な時間と考えるわたしたちが今後どのように川を楽しみ守っていくかを考え、ただ遊ぶだけではなく、『人と川をつなぎ、潤し、循環させる』ことをテーマに活動を行っています。

本商品の売上の一部は、川や自然環境を守る活動への寄付に充てさせていただきます。

「BACK TO RIVER」Webサイト：https://backtoriver.jp/

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▼お問合せ

卸売をご希望の方はこちら：info@backtoriver.jp

「ビールをご購入の方はこちら」（または「個人でのご購入をご希望の方」）：https://backtoriver.stores.jp/

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参考：

【トレイルヘッズについて】

「働き方」の拡張をおこない、「働く場」が持つ課題を解決するフィールド・デザイン会社。企業や人間が本来持つ「らしさ」を引き出し、働くフィールドの提案・デザインを行う。2014年の創業からスタートアップを中心とした成長企業のオフィス作りに携わる。さらに2018年より東京都檜原村のキャンプ場「HINOKO」を運営開始。2025年にはHINOKO SHELTERがオープン。「仕事も、暮らしも、遊びも。全部を楽しみながら、シームレスに生きる。」というバリューの実現に向けて取り組む。2020年と2025年に「German Design Award」、2021年に「BUILD AWARD」を受賞。



TRAIL HEADS：https://trailheads.jp/

HINOKO：https://hinoko.jp/

BACK TO RIVER：https://backtoriver.jp/

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