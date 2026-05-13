着けているだけで、誰でもナイスバディ！売上No.1※シリーズ「ナイスバディブラ」 の2026　SUMMER COLLECTIONが発売！

株式会社ピーチ・ジョン

株式会社ピーチ・ジョン（本社：東京都港区／代表取締役社長：西澤 恒地）は、売上No.1※「ナイスバディブラ」シリーズ夏の新作、新色を順次発売いたします。夏らしいさわやかなカラーや定番アイテムの新色、ストア限定商品などバリエーション豊富にラインナップ。

※PEACH JOHN内 2025年1月1日～12月31日の販売実績

ナイスバディブラページ

https://www.peachjohn.co.jp/shop/e/eal-nicebraseries/

着ければ劇的メリハリ、即ナイスバディ※！

「ナイスバディブラ」は、ピーチ・ジョンが提唱するヴィーナスバランス、バストとウエストの厚みの比率1.5：1を実現。やせ型さんもグラマーさんもメリハリのある理想の比率に近づき、全身スタイルアップ。

とても柔らかなソフトタッチワイヤーを使用し、まるでノンワイヤーのような軽いフィット感。サイズに応じて厚みを変えたカップで最適なボリュームをプラスし、ぷるんと柔らかな形良いバストに整えます。

ゴージャスなレース使いながらカップ表面に凹凸が少なく、トップスにラインがひびきにくいデザインで薄着の季節にもおすすめです。※着用中の効果。

【こんな人、こんな時に】

・ボディにメリハリが欲しい

・小胸を大きく見せたい

・ボディラインが目立つ服をスタイル良く着こなしたい

【バストメイク・機能】

・サイズに応じて厚みを変えたカップで最適なボリュームをプラスし、ぷるんと柔らかな形良いバストに。

・とても柔らかなソフトタッチワイヤーを外側に配置。まるでノンワイヤーのような軽いフィット感。

１.【夏の新作】レース×チュールのアンティーク風デザイン！同シリーズのノンワイヤーブラも！

ナイスバディブラブルームレース

\3,900 (本体価格 \3,546)

サイズ：A～Fカップ UB65/70/75/80（UB80はC・D・Eカップのみ）

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10329610101/

ナイスバディショーツブルームレース

サイズ：S、M、L

\1,800 (本体価格 \1,637)

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10329620102/

ナイスバディソングブルームレース

\1,800 (本体価格 \1,637)

サイズ：S/M、M/L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10329630107/

カラー：ブラック、ミント、アンティークピンク（全3色）

シアーブルームノンワイヤーブラ

\3,900 (本体価格 \3,546)

サイズ：S、M、L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10329600102/

カラー：ブラック、ミント（全2色）

２.大人気！総レースタイプの夏の新色「アッシュブルー」

ナイスバディブラ

価格：\3,900 (本体価格\3,546)

サイズ：A～Ｇカップ UB65/70/75/80（UB80はC・D・Eカップのみ）

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10234304201/

ナイスバディショーツ

価格：\1,800 (本体価格\1,637)

サイズ：S、M、L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10234314202/

ナイスバディソング

価格：\1,800 (本体価格\1,637)

サイズ：S/M、M/L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10245224007/

ナイスバディサニタリー

価格：\2,100 (本体価格 \1,910)

サイズ：S、M、L

一部カラーのみ

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10278511702/

カラー：アッシュブルー（新色1色）

３. 薄手でフラットなレースで、トップスに凹凸がひびきにくい。ナイスバディブラシアーフラワー新色「チャコール」

ナイスバディブラシアーフラワー

\3,900 (本体価格 \3,546)

サイズ：A～Fカップ UB65/70/75/80（UB80はC・D・Eカップのみ）

ナイスバディショーツシアーフラワー

サイズ：S、M、L

\1,800 (本体価格 \1,637)

ナイスバディソングシアーフラワー

サイズ：S/M、M/L

\1,800 (本体価格 \1,637)

カラー：チャコール（新色1色）

※6/10発売予定

４. ラブリー系が好みの方へ！ツートーンが美しいリボン柄のストレッチレースを使用。さわやかな夏の新色「ブルーピンク」

ナイスバディブラリボンレース

\3,900 (本体価格 \3,546)

サイズ：A～Fカップ UB65/70/75/80（UB80はC・D・Eカップのみ）

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10307761401/

ナイスバディショーツリボンレース

サイズ：S、M、L

\1,800 (本体価格 \1,637)

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10307771402/

ナイスバディソングリボンレース

\1,800 (本体価格 \1,637)

サイズ：S/M、M/L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10307781407/

カラー：ブルーピンク（新色1色）

５.【ストア限定】「ナイスバディブラ」シリーズから脇高アイテム登場！

ナイスバディ脇高ブラ

\4,500 (本体価格 \4,091)

サイズ：B～Fカップ UB65/70/75/80（UB80はC・D・Eカップのみ）

ナイスバディ脇高ショーツ

\2,100 (本体価格 \1,910)

サイズ：S/M、M/L

ナイスバディ脇高ソング

\2,100 (本体価格 \1,910)

サイズ：S/M、M/L

カラー：ホワイト、ピンク、ネイビー（全3色）

６.ラメレース×ドット×リボンを贅沢に使用！ストアで好評のシリーズが公式通販サイトでも発売スタート！

ナイスバディブララメレース

\4,500 (本体価格 \4,091)

サイズ：B～Fカップ UB65/70/75

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10318030105/

ナイスバディショーツラメレース

\2,100 (本体価格 \1,910)

サイズ：S/M、M/L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10318040102/

ナイスバディソングラメレース

\2,400 (本体価格 \2,182)

サイズ：S/M、M/L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10318050107/

※ストアでは6/18発売

カラー：ブラック、ホワイト、ブルー（全3色）

ストア情報はこちら

https://www.peachjohn.co.jp/storeinformation/detail/372

ナイスバディブラページ

https://www.peachjohn.co.jp/shop/e/eal-nicebraseries/

公式通販サイト：https://www.peachjohn.co.jp/shop/