ふしぎなパン屋で暮らす、焼きたてパンのどうぶつたち『ANIMAL BAKERY MINI FIGURE(アニマルベーカリー ミニフィギュア)』の第3弾が5月22日(金)より販売開始。

株式会社ドリームズ株式会社ドリームズ(本社：東京都新宿区/代表取締役 添谷徹)は、パン屋に暮らす、こんがりあまい動物たちのミニフィギュア『ANIMAL BAKERY MINI FIGURE Series 3(アニマルベーカリー ミニフィギュア シリーズ 3)』を、2026年5月22日(金)に発売します。“見た目はパンだけど、こころはどうぶつ？”ふしぎなパン屋で生まれた、ふっくらかわいい『アニマルベーカリー』に待望の第3弾が登場。今作では、「ラクダ」「ゴリラ」「ロブスター」「サメ」「ニワトリ」「ウシ」の全6種類＋シークレット 1種類がラインナップ。箱を開けるまで何が入っているかわからないブラインドパッケージ仕様で、どのフィギュアに出会えるかは、開けるまでのお楽しみ。全国のバラエティショップや書店、オンラインショップにて順次展開予定です。

ふしぎなパン屋で暮らす、こんがり焼きたてな『アニマルベーカリー』第3弾が発売決定！

“見た目はパンだけど、こころはどうぶつ？”

ふしぎなパン屋で生まれた、ふっくらかわいい『アニマルベーカリー』の第3弾が登場！

今作はやさしい甘さのほのぼのとした世界観のシリーズ。思わず足を止めて入りたくなるような温かみのあるパン屋で、アニマルベーカリーたちがあなたをお待ちしています。

食パンのようなふんわりとしたコブが特徴的な「ラクダ」や、パリッとしたハードな焼き加減の「ゴリラ」をはじめとした、「ロブスター」「サメ」「ニワトリ」「ウシ」の6種類が仲間入り。

オーブンを開けた瞬間の、焼きたてのこんがりとした香りが漂ってきそうなアニマルベーカリーたち。

種類による焼き加減の違いがひとつひとつの個性になっているのもポイントです。

机や棚に並べて、あなたの日常に小さなベーカリーをつくってみませんか？

ANIMAL BAKERY MINI FIGURE Series 3 ラインナップ(全6種類＋シークレット1種類)

CAMEL／ラクダ

ふっくらコブがおいしそう。

いつも優しいみんなの人気者。

LOBSTER／ロブスター

外はカリッと、中はふんわり。

恥ずかしがり屋でいつも隠れている。

GORILLA／ゴリラ

小麦香るハードな焼き加減。

硬派で正義感の強い性格。

SHARK／サメ

こんがり綺麗な焼き色。

噛まないから怖がらないで。

CHICKEN／ニワトリ

焼きたてほっかほか。

みんなを温めてあげたい。

COW／ウシ

焼き目の模様がチャームポイント。

いつもミルクの香りを漂わせている。

どのフィギュアが出てくるかは、箱を開けるまでのお楽しみ！

6種類＋シークレット1種類のラインナップです。箱を開けるまで何が入っているかわからないブラインドパッケージ。どのフィギュアに出会えるかは、開けるまでのお楽しみ♪

ふしぎなパン屋で暮らすどうぶつたち

『Series 1』はネコやイヌなど親しみのある動物が、『Series 2』ではライオンやワニなど個性豊かな動物がラインナップ。

どちらのシリーズも見るだけで焼きたての香りが漂ってきそうな、パンのふっくらとした質感やこんがりとした焼き目などがかわいい動物たちが登場します。

『Series 3』の登場で、よりにぎやかになったアニマルベーカリーの世界をのぞいてみませんか？

■商品概要

商品名：ANIMAL BAKERY MINI FIGURE Series 3 (アニマルベーカリー ミニフィギュア シリーズ３)

販売価格：税込770円(税抜700円)

種類：6種類＋シークレット1種類

※何が出るかわからないブラインドパッケージ仕様です。

商品サイズ：約W38~58×H26~54×D47~61 /mm

パッケージサイズ：約W60×H90×D50/mm

ディスプレイボックスサイズ：約W185×H95×D105/mm

質量：約33g~48g

※商品の大きさと重さはフィギュアの種類により異なります。

※2026年5月22日(金)より、一般発売予定です。

※商品の発売・仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合があります。



【ANIMAL BAKERY MINI FIGURE Series 3 取り扱い店舗】

ロフト、ハンズ、FUKUMITSUYA、ホビーゾーン、コーチャンフォーなど、全国のバラエティショップ・書店にて順次展開予定です。

※商品の取り扱いは店舗により異なります。詳細はお近くの販売店までお問い合わせください。

※販売店舗は諸般の事情により、取扱いの中止や発売時期が異なる場合があります。

▼ドリームズオンラインショップ

https://www.dreams6-shop.com/SHOP/156931/233352/list.html

▼ドリームズ公式ショップ （楽天市場）

https://item.rakuten.co.jp/dreams6/animal_bakery3/

▼ドリームズ公式 Yahoo!店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/dreamsonlineshop/animalbakery3.html

▼Sonny Angel Online Store

https://www.sonnyangelstore.com/products/animalbakery_series3

■商品詳細はこちら

https://www.dreams6.com/products/animalbakery_series3/

会社概要

会社名：株式会社ドリームズ 担当：勝沼

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