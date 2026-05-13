『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』『新機動戦記ガンダムＷ』のビジュアルを使用した新作グッズが発売！5月13日（水）より予約受付開始！

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カルチュア・エンタテインメント株式会社

『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』『新機動戦記ガンダムＷ』　FAN+Lifeオリジナルグッズ　販売サイト



『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』『新機動戦記ガンダムＷ』のビジュアルを使用した新作グッズが発売！5月13日（水）より予約受付開始！

　カルチュア・エンタテインメント株式会社が運営する「FAN+Life（ファンタスライフ）」にて、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』『新機動戦記ガンダムＷ』の素材を使用した新作グッズを発売いたします。「ミニアートスタンド」、「BIGタオル」、「ビッグシルエットTシャツ」など、３作品のビジュアル、場面写などを使用したグッズが多数登場です。本日5月13日（水）12:00よりFAN+Lifeにて予約受付を開始いたします。


『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』FAN+Lifeオリジナルグッズ　詳細




ミニアートスタンド【全3種】
■ミニアートスタンド【全3種】

【価格】各660 円（税込）


【サイズ】約W53×H78×D10mm
【仕様】ブリキ、紙、PET、アクリル / スチール(ニッケルメッキ)






アクリルブロック【全６種】
■ アクリルブロック【全６種】

【価格】各1,650円（税込）
【サイズ】約W100×H60×D10mm
【仕様】アクリル





『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』　FAN+Lifeオリジナルグッズ　詳細




ビッグシルエットTシャツ【全４種】
■ビッグシルエットTシャツ【全４種】

【価格】各4,180円（税込）


【サイズ】XLサイズ　身丈約76cm　身幅約58cm　袖丈約24ｃｍ
【仕様】綿100％






BIGタオル【全6種】
■BIGタオル【全6種】

【価格】各4,400円（税込）
【サイズ】約W1200×600mm
【仕様】ポリエステル80％、ナイロン20％






ミラーアクリルアート【全５種】
■ミラーアクリルアート【全５種】

【価格】各1,650 円（税込）


【サイズ】約150×100×D3mm
【仕様】アクリル（金属足パーツ：鉄）






ミニアートスタンド【全5種】
■ ミニアートスタンド【全5種】

【価格】各660 円（税込）


【サイズ】約W78×H53×D10mm
【仕様】ブリキ、紙、PET、アクリル / スチール(ニッケルメッキ)






アクリルブロック【全５種】
■アクリルブロック【全５種】

【価格】各1,650円（税込）
【サイズ】約W100×H60×D10mm
【仕様】アクリル





『新機動戦記ガンダムＷ』　FAN+Lifeオリジナルグッズ　詳細




ビッグシルエットTシャツ【全３種】
■ビッグシルエットTシャツ【全３種】

【価格】各4,180円（税込）


【サイズ】XLサイズ　身丈約76cm　身幅約58cm　袖丈約24ｃｍ
【仕様】綿100％






BIGタオル【全5種】
■ BIGタオル【全5種】

【価格】各4,400円（税込）
【サイズ】約W1200×600mm
【仕様】ポリエステル80％、ナイロン20％






ミラーアクリルアート【全３種】
■ミラーアクリルアート【全３種】

【価格】各1,650 円（税込）


【サイズ】約150×100×D3mm
【仕様】アクリル（金属足パーツ：鉄）






ミニアートスタンド【全5種】
■ ミニアートスタンド【全5種】

【価格】各660 円（税込）


【サイズ】約W78×H53×D10mm
【仕様】ブリキ、紙、PET、アクリル / スチール(ニッケルメッキ)






アクリルブロック【全５種】
■アクリルブロック【全５種】

【価格】各1,650円（税込）
【サイズ】約W100×H60×D10mm
【仕様】アクリル






キャラいっしょアクリルパネル【全５種】
■ キャラいっしょアクリルパネル【全５種】

【価格】各4,180円（税込）
【サイズ】約220×220mm以内
【仕様】アクリル（金属足パーツ：鉄）





■FAN+Lifeオリジナルグッズの申込方法、受付開始日時、発売日


申込サイト：https://fantasulife.com/collections/gundam


WEB受付開始日：2026年5月13日（水）12:00～


発売日：2026年8月中旬予定



(C)サンライズ


※商品等画像使用の際はコピーライトを明記してください。


※画像はイメージの為仕様は変更となる可能性がございます。



『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』　公式サイト


https://gundam-official.com/hathaway/


『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』　公式サイト


https://www.gundam.info/feature/gquuuuuux/
『新機動戦記ガンダムＷ』30周年記念特設サイト


https://www.gundam.info/feature/gundam-w/


カルチュア・エンタテインメント株式会社　IPプロダクトカンパニーIP事業部が提供するサービスについて



　カルチュア・エンタテインメント株式会社 IPプロダクトカンバニー IP事業部では、アニメやファンシーキャラクターなど、国内外の人気ライセンスを活用した商品企画・制作に加え、オリジナルIPの企画・開発にも積極的に取り組んでいます。


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