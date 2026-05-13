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『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』『新機動戦記ガンダムＷ』 FAN+Lifeオリジナルグッズ 販売サイト

『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』『新機動戦記ガンダムＷ』のビジュアルを使用した新作グッズが発売！5月13日（水）より予約受付開始！

カルチュア・エンタテインメント株式会社が運営する「FAN+Life（ファンタスライフ）」にて、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』『新機動戦記ガンダムＷ』の素材を使用した新作グッズを発売いたします。「ミニアートスタンド」、「BIGタオル」、「ビッグシルエットTシャツ」など、３作品のビジュアル、場面写などを使用したグッズが多数登場です。本日5月13日（水）12:00よりFAN+Lifeにて予約受付を開始いたします。

『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』FAN+Lifeオリジナルグッズ 詳細

ミニアートスタンド【全3種】■ミニアートスタンド【全3種】

【価格】各660 円（税込）

【サイズ】約W53×H78×D10mm

【仕様】ブリキ、紙、PET、アクリル / スチール(ニッケルメッキ)

アクリルブロック【全６種】■ アクリルブロック【全６種】

【価格】各1,650円（税込）

【サイズ】約W100×H60×D10mm

【仕様】アクリル

『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』 FAN+Lifeオリジナルグッズ 詳細

ビッグシルエットTシャツ【全４種】■ビッグシルエットTシャツ【全４種】

【価格】各4,180円（税込）

【サイズ】XLサイズ 身丈約76cm 身幅約58cm 袖丈約24ｃｍ

【仕様】綿100％

BIGタオル【全6種】■BIGタオル【全6種】

【価格】各4,400円（税込）

【サイズ】約W1200×600mm

【仕様】ポリエステル80％、ナイロン20％

ミラーアクリルアート【全５種】■ミラーアクリルアート【全５種】

【価格】各1,650 円（税込）

【サイズ】約150×100×D3mm

【仕様】アクリル（金属足パーツ：鉄）

ミニアートスタンド【全5種】■ ミニアートスタンド【全5種】

【価格】各660 円（税込）

【サイズ】約W78×H53×D10mm

【仕様】ブリキ、紙、PET、アクリル / スチール(ニッケルメッキ)

アクリルブロック【全５種】■アクリルブロック【全５種】

【価格】各1,650円（税込）

【サイズ】約W100×H60×D10mm

【仕様】アクリル

『新機動戦記ガンダムＷ』 FAN+Lifeオリジナルグッズ 詳細

ビッグシルエットTシャツ【全３種】■ビッグシルエットTシャツ【全３種】

【価格】各4,180円（税込）

【サイズ】XLサイズ 身丈約76cm 身幅約58cm 袖丈約24ｃｍ

【仕様】綿100％

BIGタオル【全5種】■ BIGタオル【全5種】

【価格】各4,400円（税込）

【サイズ】約W1200×600mm

【仕様】ポリエステル80％、ナイロン20％

ミラーアクリルアート【全３種】■ミラーアクリルアート【全３種】

【価格】各1,650 円（税込）

【サイズ】約150×100×D3mm

【仕様】アクリル（金属足パーツ：鉄）

ミニアートスタンド【全5種】■ ミニアートスタンド【全5種】

【価格】各660 円（税込）

【サイズ】約W78×H53×D10mm

【仕様】ブリキ、紙、PET、アクリル / スチール(ニッケルメッキ)

アクリルブロック【全５種】■アクリルブロック【全５種】

【価格】各1,650円（税込）

【サイズ】約W100×H60×D10mm

【仕様】アクリル

キャラいっしょアクリルパネル【全５種】■ キャラいっしょアクリルパネル【全５種】

【価格】各4,180円（税込）

【サイズ】約220×220mm以内

【仕様】アクリル（金属足パーツ：鉄）

■FAN+Lifeオリジナルグッズの申込方法、受付開始日時、発売日

申込サイト：https://fantasulife.com/collections/gundam

WEB受付開始日：2026年5月13日（水）12:00～

発売日：2026年8月中旬予定

(C)サンライズ

※商品等画像使用の際はコピーライトを明記してください。

※画像はイメージの為仕様は変更となる可能性がございます。

『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』 公式サイト

https://gundam-official.com/hathaway/

『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』 公式サイト

https://www.gundam.info/feature/gquuuuuux/

『新機動戦記ガンダムＷ』30周年記念特設サイト

https://www.gundam.info/feature/gundam-w/

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