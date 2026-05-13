『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』『新機動戦記ガンダムＷ』のビジュアルを使用した新作グッズが発売！5月13日（水）より予約受付開始！
『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』『新機動戦記ガンダムＷ』 FAN+Lifeオリジナルグッズ 販売サイト
『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』『新機動戦記ガンダムＷ』のビジュアルを使用した新作グッズが発売！5月13日（水）より予約受付開始！
カルチュア・エンタテインメント株式会社が運営する「FAN+Life（ファンタスライフ）」にて、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』『新機動戦記ガンダムＷ』の素材を使用した新作グッズを発売いたします。「ミニアートスタンド」、「BIGタオル」、「ビッグシルエットTシャツ」など、３作品のビジュアル、場面写などを使用したグッズが多数登場です。本日5月13日（水）12:00よりFAN+Lifeにて予約受付を開始いたします。
『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』FAN+Lifeオリジナルグッズ 詳細
ミニアートスタンド【全3種】
■ミニアートスタンド【全3種】
【価格】各660 円（税込）
【サイズ】約W53×H78×D10mm
【仕様】ブリキ、紙、PET、アクリル / スチール(ニッケルメッキ)
アクリルブロック【全６種】
■ アクリルブロック【全６種】
【価格】各1,650円（税込）
【サイズ】約W100×H60×D10mm
【仕様】アクリル
『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』 FAN+Lifeオリジナルグッズ 詳細
ビッグシルエットTシャツ【全４種】
■ビッグシルエットTシャツ【全４種】
【価格】各4,180円（税込）
【サイズ】XLサイズ 身丈約76cm 身幅約58cm 袖丈約24ｃｍ
【仕様】綿100％
BIGタオル【全6種】
■BIGタオル【全6種】
【価格】各4,400円（税込）
【サイズ】約W1200×600mm
【仕様】ポリエステル80％、ナイロン20％
ミラーアクリルアート【全５種】
■ミラーアクリルアート【全５種】
【価格】各1,650 円（税込）
【サイズ】約150×100×D3mm
【仕様】アクリル（金属足パーツ：鉄）
ミニアートスタンド【全5種】
■ ミニアートスタンド【全5種】
【価格】各660 円（税込）
【サイズ】約W78×H53×D10mm
【仕様】ブリキ、紙、PET、アクリル / スチール(ニッケルメッキ)
アクリルブロック【全５種】
■アクリルブロック【全５種】
【価格】各1,650円（税込）
【サイズ】約W100×H60×D10mm
【仕様】アクリル
『新機動戦記ガンダムＷ』 FAN+Lifeオリジナルグッズ 詳細
ビッグシルエットTシャツ【全３種】
■ビッグシルエットTシャツ【全３種】
【価格】各4,180円（税込）
【サイズ】XLサイズ 身丈約76cm 身幅約58cm 袖丈約24ｃｍ
【仕様】綿100％
BIGタオル【全5種】
■ BIGタオル【全5種】
【価格】各4,400円（税込）
【サイズ】約W1200×600mm
【仕様】ポリエステル80％、ナイロン20％
ミラーアクリルアート【全３種】
■ミラーアクリルアート【全３種】
【価格】各1,650 円（税込）
【サイズ】約150×100×D3mm
【仕様】アクリル（金属足パーツ：鉄）
ミニアートスタンド【全5種】
■ ミニアートスタンド【全5種】
【価格】各660 円（税込）
【サイズ】約W78×H53×D10mm
【仕様】ブリキ、紙、PET、アクリル / スチール(ニッケルメッキ)
アクリルブロック【全５種】
■アクリルブロック【全５種】
【価格】各1,650円（税込）
【サイズ】約W100×H60×D10mm
【仕様】アクリル
キャラいっしょアクリルパネル【全５種】
■ キャラいっしょアクリルパネル【全５種】
【価格】各4,180円（税込）
【サイズ】約220×220mm以内
【仕様】アクリル（金属足パーツ：鉄）
■FAN+Lifeオリジナルグッズの申込方法、受付開始日時、発売日
申込サイト：https://fantasulife.com/collections/gundam
WEB受付開始日：2026年5月13日（水）12:00～
発売日：2026年8月中旬予定
(C)サンライズ
※商品等画像使用の際はコピーライトを明記してください。
※画像はイメージの為仕様は変更となる可能性がございます。
『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』 公式サイト
https://gundam-official.com/hathaway/
『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』 公式サイト
https://www.gundam.info/feature/gquuuuuux/
『新機動戦記ガンダムＷ』30周年記念特設サイト
https://www.gundam.info/feature/gundam-w/
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