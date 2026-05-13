ヘプタゴン、日本最大の “AWSを学ぶイベント” AWS Summit Japan 2026にBronzeスポンサーとして出展

株式会社ヘプタゴン

地域課題は地域企業が解決する「ビジネスの地産地消」のもと、青森を拠点に企業の事業開発・支援を行う株式会社ヘプタゴン (所在地：青森県三沢市、代表取締役社長：立花拓也、以下 ヘプタゴン) は、2026年6月25日(木)と26日(金) に幕張メッセにて開催される「AWS Summit Japan 2026」にブース出展いたします。

AWS Summit は、共に未来を描くビルダーが一堂に会して、アマゾン ウェブ サービス (AWS) に関して学習し、ベストプラクティスの共有や情報交換ができる、クラウドでイノベーションを起こすことに興味がある全ての皆様のためのイベントです。

ヘプタゴンは「IT担当不在を解決！地方中小のAWS運用保守お任せ術」をコンセプトに、IT人材不足に悩む地方・中小企業の事業担当者が、「安心して任せられるAWS専門家の価値」をブースにてご提案します！24時間365日の運用保守を行うフルマネージドサービスのITコスト最適化事例や、生成AIやIoTなどの最新技術による地方DXの成功事例をご紹介します。

AWS による地域課題解決や地方でのクラウドビジネス推進に興味がある方は気軽にお立ち寄りください。AWS HEROやAWS Ambassador、Japan APN Top Engineers認定者など、AWS から認められた高い技術力を持つスタッフがみなさまの来場をお待ちしております。

開催概要

昨年のブース出展の模様[表1: https://prtimes.jp/data/corp/58150/table/34_1_ac43f94103097285cda4829932e0465a.jpg?v=202605130251 ]

※ お申し込みの際は、登録コード【SPC1921954】をご入力ください

※「AWS Summit Japan 2026」はアマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社が主催しています。イベントの問い合わせは、アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社までお願いします。

株式会社ヘプタゴンについて

これまで、青森県三沢市や青森県平内町など東北の自治体を中心に多くのお客様に当社のソリューションを導入いただいており、移住希望者との接点拡大や行政に対する要望の収集、現場担当者人員の負担減などに役立てられています。LINEを活用した地域の課題解決、事業の成長を目指したい場合は、業種を問わずヘプタゴンまで気軽にご相談ください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/58150/table/34_2_7d7060aa8fe5ff540e4c6b6e1d49b954.jpg?v=202605130251 ]

※ 本プレスリリースに記載された情報は、発表日現在のものです