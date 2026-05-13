アクセスランキング機能の自社運用に疲れたサイト運営者へ ― SaaS「Ranklet4」が無料で乗り換えサポート（先着10社・7月31日締切）

アイデアマンズ株式会社Ranklet4 乗り換えサポートキャンペーン

アイデアマンズ株式会社（本社:東京都港区、代表取締役:宮永邦彦）は、2026年5月13日、GA4連携アクセスランキングSaaS「Ranklet4（ランクレット フォー）」において、自社運用や他のサービスからの乗り換えサポートを無償提供するキャンペーンを開始します。乗り換えに必要な診断・設定代行・テンプレート制作を開発元が無償で引き受けます。なお、Ranklet4の法人プランのサービス利用料は別途必要です。

乗り換えサポート無料キャンペーン :https://ranklet4.com/transfer-campaign?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=owned_media&utm_campaign=regular&utm_content=ranklet4-migration-support-campaign

先着10社限定・2026年7月31日まで

安心してご検討ください。

Ranklet4には申し込みから1ヶ月間の無料お試し期間があります。期間内に移行を断念した場合でも、サービス使用料およびサポート費用は一切かかりません。気に入らなければ無料でキャンセル可能です。

キャンペーンの背景

自社調査によると、メディアサイトの約74%がアクセスランキングを採用しており、サイトの回遊性を高める手段として広く活用されています。

メディアサイトのアクセスランキング採用率は？ 平均74%(https://notes.ideamans.com/posts/2025/access-ranking-adoption.html?utm_source=press.ideamans.com&utm_medium=owned_media&utm_campaign=regular&utm_content=ranklet4-migration-support-campaign)

自社運用の課題

アクセスランキング機能を自社で運用している場合、次のような課題を抱えるケースが少なくありません。

- アクセス急増時のサーバー負荷: 人気記事へのアクセスが集中すると、集計処理がサーバー全体に影響を与える- 集計機能のメンテナンスコスト: アクセスログ処理やバッチ処理の改修が継続的な開発負担になる- APIの仕様変更への対応: 既にGA4をランキングに利用しているケースでも、APIの仕様変更に追従するのが困難で、対応できるエンジニアが社内に少ないという課題がありますRanklet4による解決

Ranklet4はGA4を利用してランキングデータを取得し、SaaSとしてアクセスランキングの表示機能を提供します。そのため、計測負荷をサイト側で負担しません。また、計測インフラへの追加投資も不要で、APIへの追従も不要です。

キャンペーン実施の理由

このようなメリットがありながらも、移行作業の手間や社内・制作会社との調整コストを考えて踏み出せない--そうした状況があります。開発元が直接サポートして、短時間で確実に移行を実現するために本キャンペーンを実施します。

Ranklet4とは

Ranklet4は、Google Analytics 4のデータを利用してアクセスランキングを生成し、自由なデザインでWebサイトの任意の箇所に配置できるWebサイト運用支援SaaSです。

JavaScriptタグを設置するだけでランキングを表示でき、集計からウィジェットの生成・配信までをクラウドで自動化します。

有名ニュースメディア「デイリー新潮」（https://www.dailyshincho.jp/ ）でも採用されており、大規模メディアでの安定した運用実績があります。

無料提供する乗り換えサポートの内容

主な特徴- 計測負荷ゼロ: GA4のAPIを利用するため、サイト側でアクセス計測のサーバー負荷を負担しない- 即時利用可能: 既存のGA4データをそのまま活用でき、計測インフラへの追加投資が不要- デザイン自由度: HTMLとCSSテンプレートを自由に編集可能。デザインギャラリー（14種類）から選ぶだけで適用も可- 柔軟な配置: サイト内の任意の場所にウィジェットとして配置可能

乗り換えサポートとして、以下の対応を1サイトまで無料で実施します（「1サイト」は1つのGA4プロパティに紐づくアクセスランキングを指します。サイト内の複数箇所への配置は含まれますが、ランキング数はRanklet4の上限である10個まで）。

移行診断: 現在のランキングシステムがRanklet4に移行可能かを診断

設定代行: ランキングの設定をアイデアマンズが代行

テンプレート制作代行: サイトのデザインに合わせたランキング表示テンプレートの制作を代行

【重要】弊社の作業範囲について

弊社（アイデアマンズ）が担当するのは、Ranklet4側の設定・テンプレート制作までです。導入サイト側の変更作業については一切対応できませんので、あらかじめご了承ください。

サイト側の変更作業（タグの埋め込み、HTML/CSSの修正、CMSへの組み込み、デザイン調整など）は、お客様または貴社の制作会社にてご対応をお願いいたします。

作業代行に含まれない範囲

具体的に、以下の作業は本キャンペーンの対象外です。

キャンペーン条件・申し込み要項

- デザインの制作・調整: 新たなデザイン制作や既存デザインの調整は含まれません- 新規アクセスランキングの追加: 既存のランキング機能をRanklet4へ移行するためのキャンペーンです。ランキング機能がないサイトへの新規追加は対象外です- サイトへのRanklet4タグの埋め込み: Ranklet4の設定完了後、2つのタグをサイトに埋め込む必要があります。この作業はお客様（またはお客様の制作会社）に行っていただきます

申し込み期限: 2026年7月31日まで

対象社数: 先着10社限定

対象プラン: 法人プラン（年額5万円）または占有プラン（年額30万円）

無料お試し期間: 法人プランは申込から1ヶ月間（占有プランは即時契約）

申込前にご確認いただきたい点

既存ランキングデータの引き継ぎ: 自前計測システムのデータをRanklet4にインポートすることはできません

GA4の過去データの活用: GA4で計測している過去データがあれば、Ranklet4で過去期間を含むランキングを即時作成できます

GA4未導入の場合: 計測を開始してから申し込み可能です

お申し込みからご利用開始までの流れ

- キャンペーンフォームにアクセスし、Googleアカウントでログイン（フォームURL: https://ranklet4.com/transfer-campaign ）- 必要事項を記入し、計測を行っているGA4プロパティを選択して応募（ここでお客様側の申込作業は完了です）- 申込後、開発元とのメールでのやり取りを重ねながら、Ranklet4の契約とアクセスランキング機能の移行を進める（3日～1週間程度でアイデアマンズが設定・テンプレート制作を実施します）- アクセスランキングを表示するためのタグをサイトの表示箇所に貼り付けて完了（フィニッシュポイント。弊社からタグが発行されます。このタグをサイトのアクセスランキングを表示したい箇所に貼り付けることで、ランキング機能の移行は完了します。タグの貼り付け作業はお客様（またはお客様の制作会社）にて実施いただきます）

※ 申込から1ヶ月間は法人プランの無料お試し期間です。期間中に移行を断念した場合は、サービス使用料・サポート費用とも一切かかりません。

紹介報酬プログラム

本キャンペーンに合わせて、既存のRanklet4ユーザーを対象とした紹介報酬プログラムも展開します。他社にRanklet4を紹介し、本キャンペーンの乗り換え契約につながった場合、紹介者にランキング作成枠10個を追加でプレゼントします。

紹介者の対象: Ranklet4を既にご利用中のお客様、または本キャンペーンで利用を開始したお客様（有料プランの契約有無は不問）

適用条件: キャンペーン申込時に「○○様からのご紹介」とフォームに記載があること

適用タイミング: ご紹介者が本キャンペーンに応募した時点で適用。応募後にキャンセル（無料お試し期間中の断念等）があった場合でも、紹介報酬を取り消すことはありません

お申し込みはこちら

乗り換えサポート無料キャンペーン :https://ranklet4.com/transfer-campaign?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=owned_media&utm_campaign=regular&utm_content=ranklet4-migration-support-campaign

先着10社限定・2026年7月31日まで

サービス概要

- サービス名: Ranklet4（ランクレット フォー）- URL: https://ranklet4.com/(https://ranklet4.com/?utm_source=press.ideamans.com&utm_medium=owned_media&utm_campaign=regular&utm_content=ranklet4-migration-support-campaign)- 提供形態: SaaS（クラウドサービス）- 料金プラン: 無料プラン / 法人プラン（年額5万円）/ 占有プラン（年額30万円）