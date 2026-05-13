【きょうの肌気分はどっち派？】素肌感重視の「軽やかタイプ」と、高機能の「しっかりカバータイプ」。シンプリズムからオールインワンゲル生まれのファンデ2種が登場

株式会社ウィルミナ

株式会社ウィルミナ（本社:東京都新宿区、代表取締役:幸村潮菜、以下ウィルミナ）は、「かんたん・時短・すぐきれい」をコンセプトにしたブランド「シンプリズム」より「スキンケアゲルファンデーション 軽やか」と「スキンケアゲルファンデ-ション TB」を、2026年5月13日（水）より生活協同組合およびECモール公式店にて順次販売開始いたします。

◆開発背景

「かんたん・時短・すぐきれい」をコンセプトに、ウィルミナが2004年より展開するブランド「シンプリズム」では、スキンケアがひとつで完結するオールインワンゲルをはじめ、シンプルステップで高機能を実感できるラインナップを揃え、これまでのシリーズ累計出荷数は1200万個を突破しました*¹。

ウィルミナが50代～70代の女性を対象に実施したベースメイクに対する意識調査*²では、「厚塗り感があってもシミやくすみをすべて隠したい」という層に対し、「すべて隠せなくても厚塗り感なく自然に仕上げたい」と回答した層が圧倒的に多く、このナチュラル志向は年代が上がるほど高まる傾向にあります。さらに、この「自然な仕上がり」を求める声は、50代の層においても非常に高いことが分かりました。

一方で、「気になる肌悩みをしっかりカバーしたい」という従来からの根強いニーズもあり、ベースメイクに対するお客様の理想は多様化しています。

そこで今回、1品でスキンケアからベースメイクまで完了する「オールインワン機能」と、日中も肌にうるおいを与える共通の「スキンケア効果」をベースに据えながら、お客様の好みの仕上がりやライフスタイルに合わせて選べる2つのファンデーションを同時発売する運びとなりました。

【仕上がりと手軽さで選べる2つのタイプ】

■『スキンケアゲルファンデーション 軽やか』 ／ナチュラルカバー × 簡単・手軽

・素肌感を活かして自然に仕上げたい方に

・ワンタッチでより手軽にサッとメイクを完了させたい方に

■『スキンケアゲルファンデーション TB』 ／しっかりカバー × 高機能スキンケア

・シミやくすみなどの肌悩みをきちんと隠したい方に

・メイク中も高い保湿効果を求める方に

◆商品説明

シンプリズム スキンケアゲルファンデーション 軽やか

容量：45g

公式オンラインショップ参考価格：1,830円（税込）

発売日：2026年5月13日（水）

取扱い：かがやくコスメ公式店（Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GYNRG8V7)、楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/otohadalabo/z183040/)、Yahoo!ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/otohadalabo/z183040.html)）、生活協同組合にて順次販売

【素肌感×軽やか仕上げ】

まるで肌が呼吸するような、みずみずしい軽さ。

スキンケアの延長で使えるファンデーション。

ナチュラルメイクの日や休日にも心地よく使える一本です。

●洗顔後、たった約30秒でベースメイクが完了！潤いに満ちたツヤ肌が完成。

●ナチュラルな仕上がりなのに、紫外線から素肌をしっかり守るハイスペック処方、SPF50+／PA+++。

●美容液成分85%配合*³。UV防御剤や粉体成分をエマルションの内相に配合し、美容液ジェルで覆うことで、みずみずしい軽い付け心地を実現。

●1品7役（化粧水・美容液・乳液・美容パック・化粧下地・日焼け止め・ファンデーション）

●肌想いの6つのフリー成分（アルコール、パラベン、タルク、合成香料、タール系色素、鉱物油）

●クレンジング不要、石けん・洗顔料で落とせます*⁴。

シンプリズム スキンケアゲルファンデーション TB

容量：36g

公式オンラインショップ参考価格：2,288円（税込）

発売日：2026年5月13日（水）

取扱い：かがやくコスメ公式店（Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GYDPKDRJ)、楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/otohadalabo/z183039/)、Yahoo!ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/otohadalabo/z183039.html)）、生活協同組合にて順次販売

【しっかりカバー × 高機能】

オールインワンゲルから作った高保湿BBファンデがリニューアル。

肌悩みをきちんとカバーしながら、素肌感も忘れない。

時短×高保湿×高機能の“美肌彩る”ファンデーションです。

●洗顔後、化粧水いらずですぐ使えるファンデーション。気になる肌悩みもしっかりカバーしながら自然な仕上がりに。

●1品8役（化粧水・美容液・乳液・美容パック・化粧下地・日焼け止め・ファンデーション・コンシーラー）

●ガラクトミセスエキス*⁵、発酵コラーゲン水*⁶、プラセンタ*⁷、ヒアルロン酸*⁸、セラミド*⁹など、54種のうるおいスキンケア成分をたっぷり配合。メイクをしながら、しっとりうるおいが続きます。

●のびが良く肌にピタッと密着する軽いつけ心地ながらも、しっかり紫外線カットするSPF50+／PA+++。

●7つの無添加（紫外線吸収剤、石油系界面活性剤、タール系色素、香料、アルコール、パラベン、鉱物油）

●クレンジング不要、石けん・洗顔料で落とせます*⁴。

*¹ 2026年3月までのシリーズ累計出荷数量/当社調べ

*² 「化粧品についてのアンケート」調査時期：2024年10月、対象人数：300名、対象条件：50～70代以上の生活協同組合の組合員女性、調査手法：インターネットアンケート、ウィルミナ調べ（クロス・マーケティング QiQUMOを利用した調査）

*³ 精製水含む

*⁴ 本品のみ使用時

*⁵ ガラクトミセス／シラカンバ樹液発酵液（保湿成分）

*⁶ 乳酸桿菌／加水分解コラーゲン発酵液エキス（保湿成分）

*⁷ プラセンタエキス（皮膚コンディショニング剤）

*⁸ アセチルヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸クロスポリマーNa（保湿成分）

*⁹ セラミドNP、セラミドNG、セラミドAP（保湿成分）

■かがやくコスメ公式店

楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/otohadalabo/

Amazon店：https://www.amazon.co.jp/s?me=A1LXH5WQNRR9BZ&marketplaceID=A1VC38T7YXB528(https://www.amazon.co.jp/s?me=A1LXH5WQNRR9BZ&marketplaceID=A1VC38T7YXB528)

Yahoo！ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/otohadalabo/

■株式会社ウィルミナについて

1984年にニチメン株式会社 (現 双日)の一事業部門としてスタート。その後、生活協同組合(生協/組合員数:約3,000万人)の化粧品カテゴリーのトップベンダーとして、化粧品・ヘアケア・オーラルケア・健康食品などの「安全・安心」な商品を提供。現在はECサイト、ドラッグストア等でも販売を行っている。また2015年に誕生した“イビサビューティー”は日本におけるフェムケア製品のパイオニアブランド。 Well-Being & Beauty Company として、あらゆる女性が自分らしく晴れやかに生きる社会の実現を目指している。令和7年度東京都女性活躍推進大賞「優秀賞」受賞。

■ウィルミナ代表取締役 略歴

幸村 潮菜 (ゆきむら しおな)

楽天市場にてコスメ・ウェルネス・マタニティ等の女性向け商材の事業責任者を経て、デジタルマーケティングのスタートアップ経営に参画。その後は商社にてウェルネス領域・医療分野等への投資を伴う事業開発に従事。2022年、株式会社ウィルミナの代表取締役社長に就任。

EYが提供する、社会課題を解決しスケールアップを目指す女性起業家サポートプログラム「EY Entrepreneurial Winning Women(TM) Asia-Pacific class of 2024」日本代表。広島大学オープンイノベーション・アドバイザー。慶応義塾大学大学院経営管理研究科修了。2025年3月より経済同友会会員。

【会社概要】

会 社 名 : 株式会社ウィルミナ

所 在 地 : 本社- 東京都新宿区新小川町 4-1 KDX飯田橋スクエア 3階

代 表 者 : 代表取締役 幸村 潮菜

事業内容 : 生協向け企画・開発事業、生協向け卸事業、ブランド事業、OEM事業

URL : https://www.willumina.co.jp/

【ブランドサイト】

かがやくコスメ：https://kagayaku-cosmetics.com/

Ibiza Beauty ：https://ibizabeauty.net/

大人肌研究所 ：https://otohadalabo.jp/

【ウィルミナのOEMサービス】

40年にわたる化粧品開発の歴史に裏打ちされたノウハウの蓄積と、幅広いパートナー企業との深いコネクションから、マーケティング～企画・製造・販売戦略までを一気通貫で行い、スピーディかつ最適な商品提案で、お客様のご要望を最大限に実現します。

サービスについてはこちら：https://willumina.co.jp/service/oem/

お問い合わせはこちら：wm_oem@willumina.co.jp

【ウィルミナ モニター募集】

ウィルミナでは新しい化粧品やサービスづくりにご参加いただける、〈モニター会員〉を募集中です。

アンケート回答や座談会への参加を通じて、 商品づくりに欠かせない『リアルな声』を直接お聞かせください。

様々なプログラムをご用意しており、楽しみながら商品づくりの舞台裏に関われる特別な機会です。

ウィルミナモニターに登録して、『開発チームの一員』として一緒に新しい価値をつくりませんか？

詳しくはこちら：https://www.kagayaku-cosmetics.com/lp/monitor/(https://www.kagayaku-cosmetics.com/lp/monitor/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=release_20260513_spl_fd)