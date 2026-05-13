日本発、世界標準のAI基盤技術へ　株式会社ウラタソフト ー 次世代AI特許ポートフォリオの事業化を本格始動

株式会社ウラタソフト



株式会社ウラタソフト（本社：千葉県流山市、代表取締役：浦田哲夫）は、2026年4月、AI関連特許「言葉の意味をベクトル化してベクトル類似度に基づく理由等を検索するための情報処理システムおよび情報処理方法」（通称：Why VectorEngine）について特許査定を受け、登録料納付を完了したことを発表します。

本特許は2026年2月の出願から約2ヶ月で一発査定（拒絶理由通知なしの即査定）に至るという異例のスピードで取得されました。

同社が2025年12月に取得済みの「AI与信スコアリングシステム」特許（特許第7791512号）と組み合わせることで、AI×金融分野における説明可能AI（XAI）の事業化を本格的に開始します。

- 特許2件連続取得：AI与信スコアリング特許（2025年12月登録）に続き、Why VectorEngine特許が2026年4月に査定。約半年間で2件のAI関連特許を取得しました。- 異例のスピード査定：Why VectorEngine特許は出願から約2ヶ月で一発査定。新規性・進歩性の明確さが評価された結果です。- 組合せによる新サービス構想：両特許の組合せにより、AI融資判定とその根拠を自然言語で自動生成する「AI融資判定・説明生成システム」が構築可能です。米国ECOA・FCRA等の説明義務規制に対応します。- 技術解説・POC実装の公開：発明の技術的詳細、応用例、POC実装サンプルコードを、note・GitHubでも公開中です。note（技術解説）: https://note.com/nextgen_urata/n/n1177b5787dc7Qiita（技術記事）: https://qiita.com/UrataSoftGitHub（特許POCプログラム公開）: https://github.com/NextGenAI-corder書籍（関連技術）: https://amzn.to/4mObVjyYouTube（AI与信スコアリングプレゼン動画）: https://youtu.be/8rRYxLN8c1Y- ［特許の概要］

■ 特許第7791512号「与信スコアリングシステム、与信スコアリング方法、およびモデル生成システム」（2025年12月16日登録）

技術的コアとなるのは機械学習における分析アルゴリズムLightGBMを用いたシステムです。

属性データと動的データを統合し、SHAP値による根拠説明機能を備えた高精度な延滞リスク予測を実現。判定精度はAccuracy（正答率）およびAUC（延滞判定成功確率）で定量的に証明可能です。

■ 特願2026-22802「言葉の意味をベクトル化してベクトル類似度に基づく理由等を検索するための情報処理システムおよび情報処理方法」（通称：Why VectorEngine、特許査定済・登録料納付済）

従来のキーワード検索ではなく、文章の意味をベクトル化して類似案件を検索し、なぜ似ているかの理由まで自動抽出する技術となります。

RAG（検索拡張生成）の高度化、LLMハルシネーション対策、説明可能AI（XAI）の中核技術として活用可能です。

［応用可能領域］

主たる応用は金融分野（与信判定・融資審査・コンプライアンス）となりますが、他にも応用可能領域は以下の通りです。

金融・与信：過去類似案件から判定理由を自動抽出（与信スコアリングとの組合せで融資判定・説明生成）

医療：類似症例検索による診断支援、治療方針の根拠提示 法務：類似判例・契約条項の検索、判決予測の根拠抽出

SNS運営：炎上事例との類似度検出による早期警告、投稿前リスク判定

カスタマーサポート：過去問合せから類似ケースと解決策を即座に提示

人事・採用：適性判定・退職リスク予測の理由説明

EC・レコメンド：「なぜこの商品を推薦したか」の自動説明

LLMハルシネーション対策：出力根拠を類似ドキュメントから追跡（RAG高度化）

［ライセンス・譲渡先募集について］

株式会社ウラタソフトは、上記2件の特許について、ライセンス契約（優先）または特許譲渡（条件次第で可）の交渉を、以下の業界から広く募集します。

【ターゲット業界】銀行・信用金庫・消費者金融、クレジットカード・信販会社、フィンテック企業、医療機関・医療ITベンダー、法律事務所・リーガルテック企業、SNS運営企業、カスタマーサポート関連企業、その他意味検索技術を活用する企業

組合せによるポートフォリオ提案、または個別案件としても相談可能です。

［今後の展開］

株式会社ウラタソフトはAI×金融分野をメインに、現在も出願準備中の案件を含め、複数の新規発明を順次出願予定です。

米国特許出願も検討中であり、特許ポートフォリオの拡充により、国内外でのライセンシング事業を拡大していきます。

［会社概要］

株式会社ウラタソフト

所在地：千葉県流山市

代表取締役：浦田哲夫

URL：https://www.urata-soft.org/

事業内容：AI関連特許の研究開発、ライセンシング事業、AI関連書籍の執筆・出版

［本件に関するお問い合わせ先］

株式会社ウラタソフト 担当：浦田哲夫

URL：https://www.urata-soft.org/（問合せフォーム）

Mail to: urata@mtd.biglobe.ne.jp