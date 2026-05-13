日本人女性の約2人に1人が産生できない!?こっちのけんとさんがゆらぎをサポートするUHA瞬間サプリ CM「オススメけんと～エクオール～」篇 2026年5月16日(土)より全国にて放送開始

ＵＨＡ味覚糖株式会社

UHA味覚糖株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役：山田泰正）は、お口でスーッととけるサプリメント「UHA瞬間サプリ」のCMを、5月16日(土)より公開いたします。CMソングはアーティストのこっちのけんとさんに「はいよろこんで」の替え歌を制作いただきました。今回は年齢による女性の「ゆらぎ」をテーマにしたCMとなっています。

■こっちのけんとさんがサポートするのは女性のゆらぎ!?

これまでサプリメントブランド「UHAグミサプリ」にて、CMソングやアニメでの出演をしていただいていたこっちのけんとさんが「UHA瞬間サプリ エクオール」のCMに登場！本商品は「なんとなく気分が乗らない」など年齢とともに感じ始める女性の「ゆらぎ」をサポートするサプリメント。スーッととけて水なしで摂ることができます。そこで、こっちのけんとさんが、やることがあるけど取りかかれない女性の前に登場して商品をオススメするCMを制作しました。

■日本人女性の約2人に1人が体内でエクオールを産生できない!?

エクオールは腸内細菌によって作られるのですが、すべての人にその細菌がいるわけではなく、日本人女性の約2人に1人は体内で産生することができないと言われています（※）。この事実をみなさまにもぜ知っていただきたく、CMソングの歌詞として採用しています。「ゆらぎ」をサポートするエクオールを、ぜひUHA瞬間サプリで摂ってください。

※出典：麻生 武志(東京医科歯科大学), 内山 成人 日本女性医学学会雑誌(2185-8861)20巻2号 Page3

13-332(2012.10)

CMストーリー

自宅のソファにて、だら～っと座っている女性。

やることが溜まっているけど取りかかれないご様子。そこに現れたのはこっちのけんとさん！

「はい よろこんで♪」を「はい エクオール♪」と替え歌しながら、女性に「UHA瞬間サプリ エクオール」をおすすめ。すると、商品を運ぶドローンや、UHA瞬間サプリをキャラクター化したタブレッツたちも登場し、女性とともに踊り出すというストーリーになっています。

15秒バージョンと縦型バージョンも併せてお楽しみください！

キービジュアル

プロモーション概要

【TVCM】

タイトル ：「オススメけんと～エクオール～ 」篇 30秒

https://youtu.be/Tr3aoR7aMAY

放送開始日 ：2026年5月16日(土)～

放送地域 ：全国にてオンエア

タイトル ：「オススメけんと～エクオール～ 」篇 15秒

https://youtu.be/nzEyTpBsjnA

放送開始日 ：2026年5月16日(土)～

放送地域 ：全国にてオンエア

【WEB CM】

タイトル ：「オススメけんと～エクオール～ 」篇 縦型ムービー

https://youtube.com/shorts/rPJChB2py2w

配信開始日 ：2026年5月16日(土)～

公開サイト ：UHA味覚糖 公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@uha2837

アーティストプロフィール

こっちのけんと

実体験をもとにした、人間味あふれるパワフルで繊細な曲と、経験がなくとも「自分ごと」として響く、共感性の高い歌詞が特徴の「緑のマルチアーチスト」。

代表曲「はいよろこんで」は、SNSを含む総再生回数200億回を突破！

2024年には年間Billboard JAPAN”Heatseekers Songs”で「はいよろこんで」が１位を獲得。

第66回輝く！日本レコード大賞では最優秀新人賞を受賞し、第75回NHK紅白歌合戦初出場。

アニメタイアップやドラマ主題歌を担当するほか、NHK Eテレ番組への楽曲提供や企業CMソングの制作、さらにはディズニー映画への声優参加を果たし、そのマルチさを拡大。

音楽シーンにとどまらず多方面で存在感を放ち、世代やジャンルを超えて支持を集めている。

イラストレータープロフィール

室木おすし

イラストレーター、漫画家、オモコロライター、3児の父という4つの顔を持つ。一目で室木氏の絵だと分かるおもしろかわいいタッチが特徴。

24歳からフリーのイラストレーターとして活動を始め、2015年よりWebメディアオモコロにてライターを務める。2020年にはXにて『貴重な棒を持つネコ』を連載開始。投稿される４コマを心待ちにするフォロワーが急増し人気となり、2021年4月に書籍化された。

テレビ朝日のトークバラエティ番組『マツコ＆有吉 かりそめ天国』のイラストを2023年5月12日～2024年1月5日まで手掛けたことで、その名を広めた。

オモコロでの連載をまとめ2024年2月に出版された『たまに取り出せる褒め』は、自身の心に大切にしまっている褒められ体験をあたたかく描き、読者の共感を呼んだ。現在も重版を繰り返すほどの人気作。

最近では、NHKの情報番組『あさイチ』へ出演。

商品概要

UHA瞬間サプリ エクオール

年齢とともに変化する女性のお悩みに。

日本人女性の約2人に1人は体内で産生することができないと言われているエクオール（※1）。

UHA瞬間サプリ エクオールは、1日2粒でエクオール2mgを摂取できるだけでなく、大豆イソフラボンを25mg、女性が不足しがちな鉄を6.8mg配合。

年齢とともに変化する女性の健康をやさしくサポートいたします。

※1 出典：麻生 武志(東京医科歯科大学), 内山 成人 日本女性医学

学会雑誌(2185-8861)20巻2号 Page313-332(2012.10)

【UHA瞬間サプリ とは】

UHA味覚糖の「瞬間サプリ」シリーズは、特許取得技術※を採用した、口の中でスーッと溶けるタブレットタイプのサプリメントです。

水なしで手軽に摂取できるため、外出先や忙しい日常の中でも続けやすく、おいしさと便利さを兼ね備えた新しいカタチのサプリメントです。1日2粒を目安に摂取することで必要な栄養素を効率よく補えるほか、ノンシュガー設計でカロリーを気にせず続けられるのも特長です。

ラインナップとしては、普段の食事では不足しがちなベースサプリメントの他、現代人のお悩みをサポートする成分を揃えております。

※特許第7296600号

(UHA瞬間サプリ 18成分 2026年5月現在)

◆ 商品名

UHA瞬間サプリ エクオール

◆ 発売場所

全国のドラッグストア※お取り扱いのない店舗もございます。

UHA味覚糖 公式オンライン

https://www.uha-shop.jp/shop/product_categories/shunkan-supplement

◆ 価格

オープン価格

制作スタッフリスト

広告会社：ADEX 日本経済広告社

ECD：中村 方彦

SCD／AD：芦川 久美子

CW／PL：角川 知紀

CP：大槻 泰弘

CAS：中島 宏

AE：堀江 正弘／川崎 心平／和泉 遥大

制作会社：21インコーポレーション

P：衣笠 浩史

PM：三吉 輝尚／越智 拓碧

演出：白川 東一

エディター（オフライン/オンライン）：尾山 美佳

Music：佐藤 能久

ミキサー：大西 洋平

イラストレーター：室木 おすし

振付：KOTARO IDE

アーティスト：こっちのけんと