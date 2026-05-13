『リネージュM』5月29日(金)の7周年を記念した特設サイトを公開！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

PCオンラインRPG「リネージュ」のモバイル版タイトル『Lineage M(以下、リネージュM)』のサービス、運営をしているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役：姜 定洙（カン ジョンス）、以下エヌシージャパン)は、2026年5月29日(金)のサービス7周年を記念した特設サイトの公開をお知らせします。

あわせて、最新大型アップデート「BURNING HEART」が5月27日(水)に、最新情報を紹介する生放送の実施決定、およびゲーム内イベントの開始をお知らせします。

■7周年記念特設サイトを公開

最新大型アップデート「BURNING HEART」が5月27日(水)に決定

【公開日時】

2026年5月13日(水) 12時00分

【概要】

皆様の日頃のご愛顧により、リネージュMは今年5月29日(金)にリリース7周年を迎えることとなりました。

リネージュM7周年を記念した特設サイトを本日5月13日(水)に公開しました。

特設サイトでは、5月27日(水)に予定している最新大型アップデート「BURNING HEART」のアップデート情報や、「TJのクーポン」の詳細とあわせて、公式生放送「M LIVE#5 7周年特別放送」の情報公開を行っています。

追加情報は生放送終了後に特設サイトを更新予定なので、続報にご期待ください。

≪7周年記念特設サイトはこちら≫

https://lineagem-jp.com/lp/7th_anniversary

■M LIVE#5 7周年特別放送

【配信日時】

2026年5月21日(木) 20時～

【配信プラットフォーム】

YouTube：https://youtube.com/live/2pKiN63msVo

【出演者】 ※敬称略

ちゅうにー(MC) X：https://x.com/sirokurochannel

日下 拓也 (運営プロデューサー)

鈴木 一 (サービスチームリーダー)

具 敬謀 (コーディネーター)

【概要】

7周年記念 最新大型アップデート「BURNING HEART」の内容はもちろん、7周年の豪華キャンペーン情報を紹介する生放送「M LIVE#5 7周年特別放送」が、5月21日(木) 20時に決定しました。

生放送では、狂戦士の大規模クラスケア解説や、新規ダンジョンの紹介、7周年の豪華キャンペーン情報など盛りだくさんでお届け予定です。

また、lv80以上のキャラクター全てが対象となる「キャラクターbirthdayくじ」や、視聴者限定で超豪華協賛品が抽選で当たるキャンペーンも開催予定なので、ぜひご視聴ください！

≪M LIVE#5 7周年特別放送決定記念フォロー＆リポストキャンペーン≫

M LIVE#5の放送決定を記念して、リネージュM公式Xでフォロー＆リポストキャンペーンを開催中です。

【開催期間】

2026年5月13日(水) 12時00分 ～ 2026年5月21日(木) 23時59分まで

【賞品】

[変身カード]キエル 1名様(抽選)

【概要】

リネージュM公式X( https://x.com/LineageM_JP )をフォローしてキャンペーン対象ポストをリポストしてくれた方の中から抽選で1名様に、新たな英雄級変身、[変身カード]キエルをプレゼントします。

対象ポスト：https://x.com/LineageM_JP/status/2054397556621529541

■神秘なるサーカス旅団、襲来！

【開催期間】

2026年5月13日(水) 定期メンテナンス後 ～ 2026年5月20日(水) 定期メンテナンス前まで(予定)

【概要】

期間中、特殊ダンジョン「サーカス広場」がオープンします。

レベル60以上のキャラクターが入場できる特殊ダンジョンとなっております。

ダンジョン内に出現するモンスターからは、大量のアデナと経験値に加えて、各種ガチャパックや「総合コイン箱(イベント)」等のドロップアイテムを獲得できます。

さらに、上記のドロップアイテムに加えて、ボーナスマップ「サーカス団の秘密の場所」に入場できるアイテムもドロップします。

「サーカス団の秘密の場所」内に出現するモンスターからも、さまざまなドロップアイテムを獲得する事ができます。

≪「神秘なるサーカス旅団、襲来！」の詳細はこちら≫

https://lineagem-jp.com/news_detail?seqNo=24959

■日本専用ダンジョン ブーストイベント

【開催期間】

2026年5月13日(水) 定期メンテナンス後 ～ 2026年5月27日(水) 定期メンテナンス前まで(予定)

【概要】

期間中、特殊ダンジョン「夜の日ノ本」と「クラシック夢幻の島」を対象としたブーストイベントを開催中です。。

「夜の日ノ本」では、経験値獲得量増加に加えて、利用時間が3時間追加されます。

「クラシック夢幻の島」では、出現するモンスター「夢の魂」のうち、「一番高い攻撃力の夢の魂」が出現しなくなります。

この機会にぜひ、日本専用ダンジョンに挑戦してみてください。

≪「日本専用ダンジョン ブーストイベント」の詳細はこちら≫

https://lineagem-jp.com/news_detail?seqNo=24958

このほかにも、「ブーストパス」や、「7周年前夜祭パッケージ」の登場などさまざまなアップデートが行われました。

≪「2026年5月13日更新のご案内」はこちら≫

https://lineagem-jp.com/news_detail?seqNo=24960

■ゲーム概要

大ヒットゲームとして世界各国で名高い『リネージュ』をもとにした、スマートフォンMMORPGです。

血盟員を導く戦場の主役「君主」、強靭な肉体と攻撃力を誇る「騎士（ナイト）」、遠距離攻撃と精霊魔法に特化した「エルフ」、多種多用な魔法を駆使して相手を翻弄する「魔術師（ウィザード）」、強力な近接攻撃力を誇る「ダークエルフ」、範囲攻撃スキルや妨害スキルを駆使して戦う「銃士」、竜の力を借りて特殊な「覚醒」スキルを使用する「竜闘士」、強靭な肉体で大きな盾と暗黒魔法を操る「暗黒騎士」、片手剣と盾と神聖魔法を操る「神聖剣士」、斧や槍と盾を同時に装備し様々な攻撃や生存に特化したスキルを使用する「狂戦士」、高い攻撃力と多彩なスキルを持ち合わせた「死鎌士」、稲妻を纏い最強の槍を扱う「雷鬼」、「ルーンソード」をメインに扱うペトラの守護者「魔剣士」が紡ぐ、剣と魔法と血の盟約が織り成す唯一無二の世界観。

さまざまな人々が冒険や血盟や戦争を通して交差し、あなたの人生にとって、かけがえのない友人やライバルとなることでしょう。また、アイテムはゲーム内の商店で売却する事ができる他、取引所を通じて他のプレイヤーとのアイテムの売買が可能となり、自分の所有しているアイテムは資産となり、リアルと同じような経済感覚を楽しめます。

【タイトル情報】

タイトル名：Lineage M(リネージュM)

ジャンル：MMORPG

サービス開始日：2019年5月29日

価格：ダウンロード無料・アイテム課金有り

対応プラットフォーム：App Store/ Google Play/ PURPLE(Windows)

開発：NC Corporation

運営元：NC Japan K.K.

コピーライト： (C) NC Corporation. All Rights Reserved.

公式サイト：https://lineagem-jp.com/

公式X(旧Twitter)：https://x.com/LineageM_JP

リネMサービスチームX(旧Twitter)：https://x.com/LM_JP_Staff

公式LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40fnq6380k

公式Facebook：https://www.facebook.com/LineageM.JP

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/LineageM_JP

※当プレスリリースの内容は2026年5月13日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。