【全国7都市で期間限定販売】～大聖堂を舞う、ティアラを纏ったキューピッド「クロミ」の甘い魔法～『KUROMI Summer Sweets Party Afternoon Tea』

株式会社ツカダ・グローバルホールディング

株式会社 ベストブライダル（本社： 東京都港区 、代表取締役：塚田正之）が運営する、全国7都市8会場のホテル・結婚式場にて、2026年6月13日（土）～2026年8月31日（月）の特定日、期間限定で株式会社サンリオ（東京都品川区）の人気キャラクター「クロミ」とコラボレーションした『KUROMI Summer Sweets Party Afternoon Tea』（大人6,400円～）を開催いたします。

自称マイメロディのライバルで、黒いずきんとピンクのどくろがチャームポイントの人気キャラクター「クロミ」が、今回のコラボレーションではきらめくティアラを飾り、ふわりと羽を広げた恋のキューピッドに扮してお出迎えいたします。

クールな第一印象とキュートな一面がギャップの「クロミ」の魅力を、随所に散りばめられたハートのモチーフやラベンダーとピンクを基調とした大人可愛いスイーツで表現しました。恋愛小説にはまっている「クロミ」が読書をしているような優雅なひとときをイメージした、心ときめくメニューが登場します。

HP：https://www.bestbridal.co.jp/guestparty/event_theme/2026event_theme-8/

アフタヌーンティーと、オプションのクロミマシュマロ、スペシャルデザート（2種）、スペシャルドリンク（2種）付

■スイーツ6種

恋のキューピッドに扮した「クロミ」のピックが愛らしい、ノンアルコールの赤ワインとアサイーが香る『クロミの欲張りアサイーヴェリーヌ』をはじめ、背中の羽をモチーフに赤桃のジュレを忍ばせた『恋するキューピッドのピーチムース』、ティアラが輝くココナッツ味のパンナコッタに2色のバタフライピージュレを重ねた『ティアラでおめかしパンナコッタ』や、愛らしいシルエットが主役の『クロミのときめきクッキーサンド』など、ラベンダーカラーと淡いピンクの色彩が躍る、チャーミングなラインナップ。

■セイボリー 3種

ビーツでほんのり桃色に染めたクリーミーな『カリフラワーの冷製スープ』や、ジューシーなハンバーグにカシスマスタードの爽やかな酸味がアクセントを添える『ハンバーグと胚芽パンのクロスティーニ』、しっとりと火入れした鶏胸肉に赤紫蘇をちりばめ、夏らしく軽やかに仕立てた『国産鶏胸肉と赤紫蘇のメリメロ』をご用意。

■追加オプション＆スペシャルメニュー

【クロミマシュマロ】 驚くほどプニプニした触感に癒される、ラベンダーカラーのずきんを纏った「クロミ」のマシュマロ

【クロミの恋のまじないドリンク】 くるくる混ぜると、グラスの中にキラキラの魔法がふわっと広がるドリンク

【真夏の恋色パフェ ～爽やかサワーグルトとクロミの魔法～】 ノンアルコールの白ワインジュレと旬のブルーベリーに爽やかなヨーグルトアイスを合わせ、ハートのメレンゲからひょっこり顔を出すキューピッドになった「クロミ」に思わずときめくスペシャリテ

【クロミの白桃ショートケーキ ～魅惑のラベンダーカラー～】 瑞々しい白桃を贅沢に使った、上品な甘さと桃の香りが広がるショートケーキ。ラベンダーカラーのずきんを纏った「クロミ」のクッキーを大胆に飾った、心ときめくスイーツ

【サルシッチャと夏野菜のパスタ ～爽やかなレモンの香り～】 旨みあふれるサルシッチャと、太陽の恵みを浴びた夏野菜をふんだんに使用した、彩り鮮やかなオイルパスタ。仕上げにふわっと広がるレモンの香りが爽やかな一皿。

まるで、「クロミ」が開く秘密のティーパーティーに招かれたような非日常空間で、フォトジェニックで“大人可愛い”がぎっしり詰まったアフタヌーンティーをお楽しみください。

販売概要

■販売期間：2026年6月13日（土）～8月31日（月） ※特定日開催 ※店舗により開催日が異なります

■販売場所：青山 セントグレース大聖堂（東京）／横浜 アートグレイス ポートサイドヴィラ（横浜）／大宮 アートグレイス ウエディングシャトー／アートグレイス ウエディングコースト 東京ベイ（新浦安）／ストリングスホテル 名古屋 ／セントグレース ヴィラ（心斎橋） ／アートグレイス ウエディングコースト 大阪／アートグレイス ウエディングヒルズ（京都）

■販売時間：店舗により異なります。

■商品プラン／料金 ※消費税・サービス料15%込 ※大人料金（小学4年生以上）

※8月12日（水）～14日（金）のお盆期間は土日祝料金

・アフタヌーンティー：平日6,400円／土日祝6,700円

・アフタヌーンティー＋クロミマシュマロ付きセット：平日6,800円／土日祝7,100円

・アフタヌーンティー＋パフェ付きセット：平日8,800円／土日祝9,100円

・アフタヌーンティー＋スペシャルデザート付きセット：平日9,200円／土日祝9,500円

・アフタヌーンティー＋Wデザート付セット：平日11,600円／土日祝11,900円

・アフタヌーンティー＋スペシャルドリンク付セット：平日7,800円／土日祝8,100円

※上記商品にはいずれも「クロミ」オリジナルランチョンマットとメニュー表がセット

※スペシャルドリンクには「クロミ」オリジナルコースター付（先着順数量限定 無くなり次第終了）

※スペシャルデザート付きは「クロミ」オリジナルステッカープレゼント（先着順数量限定 無くなり次第終了）

ランチョンマット イメージメニュー表イメージメニュー表イメージコースターイメージステッカーイメージ

■販売店舗

青山 セントグレース大聖堂

【販売日】2026年6月18日（木）～8月30日（日）※特定日開催 ※要予約

【販売時間】 1部12：00～14：00／2部 15：00～17：00

※8月16日（日）は1部のみ開催

【料金】1名 6,400円～ ※消費税・サービス料15%込

【住所】〒107-0061東京都港区北青山3-9-14

【アクセス】銀座線・千代田線・半蔵門線 表参道駅A1出口 徒歩約2分

【電話番号】03-5766-8838 ※定休日：毎週月・火曜（祝日除く）、当社指定日

【ホームページ】https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-21141/

横浜 アートグレイス ポートサイドヴィラ

【販売日】2026年6月18日（木）～8月30日（日）※特定日開催 ※要予約

【販売時間】1部 12：00～14：00 ／2部 15：00～17：00

【料金】1名 6,400円～ ※消費税・サービス料15%込

【住所】〒221-0055 神奈川県横浜市神奈川区大野町1-4

【アクセス】JR 京急線横浜駅北改札 きた東口Aより 徒歩7分

【電話番号】045-440-6881（リストランテ マンジャーレ ウォーターエッジ YOKOHAMA）※定休日：不定休

【ホームページ】https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-20776/

大宮 アートグレイス ウエディングシャトー

【販売日】2026年6月19日（金）～8月30日（日）※特定日開催 ※要予約

【販売時間】1部 12：30～14：30 ／2部 15：30～17：30

【料金】1名 6,400円～ ※消費税・サービス料15%込

【住所】〒331-0813 埼玉県さいたま市北区植竹町1-816-7

【アクセス】JR土呂駅から徒歩約9分

【電話番号】048-662-5551（カフェ＆レストラン 四季庭）※定休日：火曜日

【ホームページ】https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-21139/

アートグレイス ウエディングコースト 東京ベイ（新浦安）

【販売日】2026年6月13日（土）～8月28日（金）※特定日開催 ※要予約

【販売時間】1部 12：00～14：00 2部 14：30～16：30

【料金】】1名 6,400円～ ※消費税・サービス料15%込

【住所】〒279-0014 千葉県浦安市明海5-8-2

【アクセス】JR京葉線 東京駅より16分 JR京葉線新浦安駅より車、またはバスで7分

【電話番号】047-316-6668 ※定休日：毎週月・火曜（祝日除く）、当社指定日

【ホームページ】https://www.bestbridal.co.jp/guestparty/event/artgrace_shinura/2026event-14/

ストリングスホテル 名古屋

【販売日】2026年6月14日（日）～8月31日（月）※特定日開催 ※要予約

【販売時間】1部 11：00～13：00／2部 14：00～16：00

※6月14日（日）は1部 12：00～14：00 ／2部 15：00～17：00の時間開催

※6月19日（金）は1部 11：00～13：00のみ開催

※8月11日（火・祝）～15日（土）は1部 11：00～13：00 ／2部 14：00～16：00 ／3部 17：00～19：00開催

【料金】 1名 6,400円～ ※消費税込・サービス料15%別

【住所】〒453-0872 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7

【アクセス】名古屋駅桜通口徒歩10分／名古屋臨海鉄道あおなみ線 「ささしまライブ」駅 徒歩3分

【電話番号】052-589-0787（レストラン代表） ※定休日：無し

【ホームページ】https://www.strings-group.jp/nagoya/news/news_16459/

セントグレース ヴィラ

【販売日】2026年6月14日（日）～8月28日（金）※特定日開催 ※要予約

【販売時間】平日 1部 11：30～13：30 ／2部 14：30～16：30 土日祝 1部 12：00～14：00／2部 15：00～17：00

【料金】1名 6,400円～ ※消費税・サービス料15%込

【住所】〒550-0013 大阪市西区新町1-1-18

【アクセス】地下鉄四つ橋線・中央線「本町駅」22番出口より徒歩4分、

地下鉄御堂筋線「本町駅」13番・15番出口より徒歩6分

【電話番号】06-7654-8480 ※定休日：毎週月・火曜（祝日除く）、当社指定日

【ホームページ】https://www.bestbridal.co.jp/guestparty/event/stgrace_shinsaibashi/2026event-15/

アートグレイス ウエディングコースト 大阪

【販売日】2026年6月14日（日）～8月29日（土）※特定日開催 ※要予約

【販売時間】1部12：00～14：00／2部14：30～16：30

【料金】1名 6,400円～ ※消費税・サービス料15%込

【住所】〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北2-8-1

【アクセス】中央線「コスモスクエア駅」徒歩7分 またはニュートラム「トレードセンター前」徒歩2分

【電話番号】06-6569-5588 ※定休日：毎週月・火曜（祝日除く）、当社指定日

【ホームページ】https://www.bestbridal.co.jp/guestparty/event/artgrace_osaka/2026event-16/

アートグレイス ウエディングヒルズ

【販売日】2026年6月18日（木）～8月29日（土）※特定日開催 ※要予約

【販売時間】平日 12：30～14：30 土日祝 1部 12：30～14：30／2部15：00～17：00

【料金】1名 6,400円～ ※消費税・サービス料15%込

【住所】〒606-8305 京都府京都市左京区吉田河原町14-5

【アクセス】京阪「神宮丸太町駅」5番出口 徒歩8分／京阪「出町柳駅」4番出口 徒歩8分

【電話番号】075-762-1898 ※定休日：毎週月・火曜日（祝日を除く）及び当社指定日

【ホームページ】https://www.bestbridal.co.jp/guestparty/event/artgrace_kyoto/2026event-17/

メニュー詳細

※仕入れ状況により、食材やデザインが一部内容が変更となる場合がございます。

Food & Dessert

＜デザート＞クロミの欲張りアサイーヴェリーヌ／恋するキューピッドのピーチムース／ときめきハートのマカロンサンド（フランボワーズ ／カシス）／ティアラでおめかしココナッツのパンナコッタ ～2色のバタフライピージュレ～／乙女のブルーベリームース／クロミのときめきクッキーサンド

＜セイボリー＞カリフラワーの冷製スープ／ハンバーグと胚芽パンのクロスティーニ カシスマスタード添え／国産鶏胸肉と赤紫蘇のメリメロ

Option ※全て消費税・サービス料15%込

・クロミマシュマロ 400円

＜スペシャルドリンク＞クロミの恋のまじないドリンク （シャイニーパール・ピンク ／ シャイニーパール・パープル） 各1,400円

＜スペシャルデザート＞

・真夏の恋色パフェ ～爽やかサワーグルトとクロミの魔法～

・クロミの白桃ショートケーキ ～魅惑のラベンダーカラー～ （直径10cm）

＜フード＆お子様メニューなど＞

・サルシッチャと夏野菜のパスタ レモンの香り 1,500円

・フレンチフライドポテト～赤紫蘇ディップ＆ケチャップ～ 800円

・お子様プレート デザート3種付き 4,600円（※小学3年生以下対象） デザート1種付き 3,800円（※幼児～未就学児対象）

・お子様ドリンク（アップル・ぶどうジュース） 500円

・メッセージプレート 500円

Free Drink

コーヒー（ICE・HOT） ／紅茶（ICE・HOT） ／烏龍茶／アップル／ピンクグレープ／コーラ

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◇スイーツ

「クロミの欲張りアサイーヴェリーヌ」（左奥）

チョコがけグラノーラといちごムースに、ノンアルコールの赤ワインとアサイーのソースを重ねたアサイーボウル風ヴェリーヌ。キューピッド姿の「クロミ」が目を引く一品。

「恋するキューピッドのピーチムース」（右奥）

真っ白な羽をあしらった、赤桃のジュレ入りの白桃ムース。「クロミ」が放つ恋の矢に射抜かれたような、愛らしいハート形に仕上げました。

「ときめきハートのマカロンサンド（フランボワーズ／ カシス）」（手前）

乙女チックな「クロミ」の心を映し出したような、ぷっくりと愛らしいハート形のマカロン。フランボワーズとカシスの2種を、ランダムにご用意。

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◇スイーツ

「ティアラでおめかしココナッツのパンナコッタ ～2色のバタフライピージュレ～」（左奥）

ココナッツのパンナコッタに、幻想的なラベンダーカラーのジュレを重ねたひんやりデザート。隠れた“ハートのチョコ”を見つけたらラッキーな、遊び心を添えて。

「乙女のブルーベリームース」（右奥）

ハートとお花のチョコレートを飾り、「クロミ」のピュアな乙女心をロマンチックに表現した爽やかなブルーベリーのムース。

「クロミのときめきクッキーサンド」（手前）

ドライクランベリーとローストナッツのクリームを、キュートな表情の「クロミ」を象ったクッキーで贅沢にサンド。ピンクかラベンダー、どちらの「クロミ」が舞い降りるかは当日のお楽しみ。

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◇セイボリー

「カリフラワーの冷製スープ」（奥）

ビーツでほんのり桃色に染めカリフラワーの香りを閉じ込めた、クリーミーな冷製スープ。

「ハンバーグと胚芽パンのクロスティーニ カシスマスタード添え」（左手前）

香ばしく焼き上げた胚芽パンとバーベキューソース味のジューシーなハンバーグに、カシスマスタードの爽やかな酸味がアクセント。

「国産鶏胸肉と赤紫蘇のメリメロ」（右手前）

しっとり火入れした国産鶏胸肉に、赤紫蘇の香りと彩りをちりばめ、夏らしく軽やかな「混ぜ合わせ（メリメロ）」に仕立てた一品。

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◇オプション

「クロミマシュマロ」

驚くほどプニプニした触感に癒される、ラベンダーカラーのずきんを纏った「クロミ」のマシュマロ。思わず笑みがこぼれる愛くるしい表情は、スイーツを添えてのお写真撮影にもぴったり。

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◇オプション

「クロミの恋のまじないドリンク （シャイニーパール・ピンク／シャイニーパール・パープル）」

ハートのマシュマロを添えたピックでくるくる混ぜると、グラスの中にキラキラの魔法がふわっと広がるスペシャルドリンク。

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◇オプション

「真夏の恋色パフェ ～爽やかサワーグルトと

クロミの魔法～」

ノンアルコールの白ワインジュレと旬のブルーベリーに爽やかなヨーグルトアイスを合わせ、ハートのメレンゲからひょっこり顔を出すキューピッドになった「クロミ」に思わずときめくスペシャリテ。

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◇オプション

「クロミの白桃ショートケーキ ～魅惑のラベンダーカラー～」（直径10cm）

瑞々しい白桃を贅沢に使った、上品な甘さと桃の香りが広がるショートケーキ。ラベンダーカラーのずきんを纏った「クロミ」のクッキーを大胆に飾った、心ときめくスイーツ。

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◇オプション

「サルシッチャと夏野菜のパスタ～爽やかな

レモンの香り～」

旨みあふれるサルシッチャと夏野菜をふんだんに使用した、彩り鮮やかなオイルパスタ。仕上げにふわっと広がるレモンの香りが爽やかな一皿。

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◇オプション

「お子様プレート」

※スイーツ3種

※小学3年以下対象

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◇オプション

「お子様プレート」

※スイーツ1種

※幼児～未就学児対象