「ちいかわ」初のスマホアプリ『ちいかわぽけっと』大人気の公式グッズがついに台湾に上陸！『ちいかわぽけっと　POP UP STORE in TAIPEI』が2026年5月22日(金)より開催決定！

株式会社アプリボット

株式会社アプリボット（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：浮田光樹）が企画・制作・開発・運営を行う、「ちいかわ」初のスマホアプリ『ちいかわぽけっと』（以下、『ちいぽけ』）は、2026年5月22日（金）より、台湾にて『ちいかわぽけっと POP UP STORE in TAIPEI』を開催することについて決定いたしました。

本作は、イラストレーター・ナガノ氏がX（旧Twitter）に投稿している人気漫画作品「ちいかわ」を原作とし、『ちいかわたちといつでもどこでも一緒』をコンセプトに、「ちいかわ」の世界観を感じられる遊びを詰め合わせたスマートフォンゲームアプリです。2025年3月27日（木）より、世界43の国と地域にて配信中です。

◆『ちいかわぽけっと POP UP STORE in TAIPEI』2026年5月22日（金）より開催！

日本で二度にわたり開催した『ちいかわぽけっと POP UP STORE』の好評を受け、2026年5月22日（金）より『ちいかわぽけっと POP UP STORE in TAIPEI』の開催が決定しました。

▼『ちいかわぽけっと POP UP STORE in TAIPEI』開催概要

◼︎開催期間・場所

期間：2026年5月22日（金）～6月30日（火）

場所：台北市中山區長安西路19號（CHIIKAWA SHOP in TAIPEI 2F）

▼『ちいかわぽけっと POP UP STORE in TAIPEI』のラインナップはこちら！

◼︎ピクニック

・ちいかわぽけっと ピクニックなマスコット（全7種） NT＄ 570

※1会計につき各1点まで

・ちいかわぽけっと ピクニックなトレーディングアクリルスタンド（全7種） NT＄ 140（1件）／NT＄ 980（1BOX） ※ブラインド

※1会計につき7点(1BOX)まで

※BOXをご購入いただいても、7種類全種が揃わない場合もございます。ご了承ください。

・ちいかわぽけっと ピクニックなハンドタオル（全2種） NT＄ 240

※1会計につき各1点まで

・ちいかわぽけっと ピクニックなTシャツ（全2種） NT＄ 1,050 ※サイズ展開：M、L、XL

※1会計につき各1点まで

◼︎江戸

・ちいかわぽけっと 江戸なマスコット（全7種）NT＄ 570

※1会計につき各1点まで

・ちいかわぽけっと 江戸なトレーディング缶バッジ（全7種） NT＄ 90（1件）／NT＄ 630（1BOX） ※ブラインド

※1会計につき7点(1BOX)まで

※BOXをご購入いただいても、7種類全種が揃わない場合もございます。ご了承ください。

・ちいかわぽけっと 江戸なハンドタオル（全3種）NT＄ 240

※1会計につき各1点まで

・ちいかわぽけっと 江戸なTシャツ（全2種） NT＄ 1,050 ※サイズ展開：M、L、XL

※お1人様各デザイン1点まで

◼︎フルーツ

・ちいかわぽけっと フルーツなマスコット（全7種）NT＄ 570

※お1人様各1点まで

・ちいかわぽけっと フルーツなトレーディング缶バッジ（全7種）NT＄ 90（1件）／NT＄ 630（1BOX） ※ブラインド

※1会計につき7点(1BOX)まで

※BOXをご購入いただいても、7種類全種が揃わない場合もございます。ご了承ください。

・ちいかわぽけっと フルーツなハンドタオル （全3種）NT＄ 240

※1会計につき各デザイン1点まで

・ちいかわぽけっと フルーツなTシャツ（全2種）NT＄ 1,050 ※サイズ展開：M、L、XL

※1会計につき各デザイン1点まで

・ちいかわぽけっと フルーツなL/S Tシャツ NT＄ 1,310 ※サイズ展開：フリーサイズ

※1会計につき各デザイン1点まで

◼︎ファンタジーモチーフ

・ちいかわぽけっと ファンタジーなトレーディングアクリルスタンド（全7種）NT＄ 140（1件）／NT＄ 980（1BOX） ※ブラインド

※1会計につき7点(1BOX)まで

※BOXをご購入いただいても、7種類全種が揃わない場合もございます。ご了承ください。

・ちいかわぽけっと ファンタジーなハンドタオル（全3種）NT＄ 240

※1会計につき各1点まで

・ちいかわぽけっと ファンタジーなTシャツ（全2種） NT＄ 1,050 ※サイズ展開：M、L、XL

※1会計につき各デザイン1点まで

・ちいかわぽけっと ファンタジーなL/S Tシャツ NT＄ 1,310 ※サイズ展開：フリーサイズ

※1会計につき各デザイン1点まで

※記載価格はすべて税込みです。

※写真はサンプルです。実際の商品とは若干異なる可能性があります。

▼入場整理券について

5/22(金)～5/31(日)は入場に整理券が必要になります。

詳細は@0percent_taipei公式X(https://x.com/0percent_taipei)をご確認ください。

■『ちいかわぽけっと』概要

・タイトル ： ちいかわぽけっと

・価格 ： 基本プレイ無料（アプリ内課金あり）

・対応OS ： iOS/Android（機種によりご利用いただけない場合があります）

・開発・運営： 株式会社アプリボット

・権利表記：(C)nagano / chiikawa committee Developed by Applibot, Inc.

・URL一覧

公式サイト(https://jp.chiikawa-pocket.com/ja/)

公式X（＠chiikawa_pt_jp）(https://x.com/chiikawa_pt_jp)

公式TikTok（@chiikawa_pt_jp）(https://tiktok.com/@chiikawa_pt_jp)

公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@chiikawa_pt_jp)

App Store(https://apps.apple.com/jp/app/id6596745408)

Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.applibot.chiikawapocket)

『ちいかわぽけっと』3分でわかるちいぽけのあそびかた(https://www.youtube.com/watch?v=TbByXSE-Cpk)

公式グッズオンラインストア(https://chiikawa-pocket-goods-store.com/)

■『ちいかわぽけっと』について

本作は、イラストレーター・ナガノ氏がX（旧Twitter）に投稿している人気漫画作品「ちいかわ」を原作とし、『ちいかわたちといつでもどこでも一緒』をコンセプトに、「ちいかわ」の世界観を感じられる遊びを詰め合わせたスマートフォンゲームアプリです。2025年3月27日（木）より、世界43の国と地域にて配信中です。

■「ちいかわ」について

「ちいかわ」は、2020年よりイラストレーターのナガノ氏が連載開始したX（旧Twitter）に投稿している人気漫画作品です。楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々を過ごすちいかわたちの物語が大人から子供まで幅広い人気を博し、Xのフォロワーは現在までで465万人を突破しています。また「ちいかわ」は、『日本キャラクター大賞2022』、『日本キャラクター大賞2024』、そして2025年7月に発表された『日本キャラクター大賞2025』でもグランプリを獲得しました。

アニメ「ちいかわ」は、「めざましテレビ」（フジテレビ系列5:25～9:00）内にて毎週火曜日・金曜日7:40ごろに放送されており、放送終了後にはYouTube、TVer、FODで1週間限定見逃し配信中です。2026年7月24日(金)より「映画ちいかわ人魚の島のひみつ」が公開予定。