【4月の新着】オーダーメイドピンバッジ製作実例まとめ｜最新事例を一覧でご紹介します！

株式会社デザインアンドデベロップメント

株式会社デザインアンドデベロップメント（東京都港区三田）が運営するピンバッジオーダーメイド専業メーカーのPINS FACTORY(R)が依頼をいただいたピンバッジの製作実例をご紹介いたします。社章や周年記念、販促ノベルティ、販売グッズなど、多様なシーンで活用されるオーダーメイドピンバッジ。実際の製作事例から、用途やデザインのヒントとしてぜひご活用ください。

◆島根県かんごちゃんピンバッジ

公益社団法人島根県看護協会 様

https://www.pins.co.jp/products/no1710/

島根の看護に笑顔を届ける小さな仲間

◆ぶら旅ピンバッジ

麓技研株式会社 様

https://www.pins.co.jp/products/no1711/

粋でいなせな旅人と石の道標をかたどったオリジナルのPRグッズ

◆55周年記念章

株式会社ムサシエンジニヤリング 様

https://www.pins.co.jp/products/no1712/

社の歴史を彩る記念バッジはデザインに時間をかけたこだわり仕様

◆ホトノサマ ピンバッジ

面河山岳博物館 様

https://www.pins.co.jp/products/no1713/

地域の自然と農をつなぐ象徴グッズ

◆しまなみ商工会ピンバッジ

尾道しまなみ商工会 青年部 様

https://www.pins.co.jp/products/no1714/

活動地域をイメージしたメンバーバッジの用途は自覚の醸成とPR

◆クルマ寄付パートナーピンバッジ

一般社団法人日本カーシェアリング協会 様

https://www.pins.co.jp/products/no1715/

車の寄付を通した助け合いの活動を仕様の違う3つのバッジが支援

◆JUAMピンバッジ

一般社団法人 大学行政管理学会 様

https://www.pins.co.jp/products/no1716/

「関心」と「結束」を高める新たなシンボル

◆青山学院大学シルニースキークラブ創立55周年記念ピンバッジ

青山学院大学シルニースキー愛好会 様

https://www.pins.co.jp/products/no1717/

大切な仲間との記憶を形に残す周年記念ピンバッジ

1,600件を超えるピンバッジ製作実例を掲載しています▼▼

https://www.pins.co.jp/products/

★毎週更新中！

社章の製作実例はこちらから▼▼

https://www.pins.co.jp/products_emblem/

【PINS FACTORYについて】

PINS FACTORYは株式会社デザインアンドデベロップメントが運営するピンバッジ（＝ピンズ、ピンバッチ）のオーダーメイド専業メーカーです。個人法人問わず、あらゆる業界のお客様から年間7,800デザイン以上のピンバッジのオーダーメイド製作を承っております。

【会社概要】

会社名：株式会社デザインアンドデベロップメント

事業本部：東京都港区三田2丁目14-5フロイントゥ三田3階

代表者：代表取締役社長 大久保 雄一

事業内容：ピンバッジ（＝ピンズ・ピンバッジ・バッジ）及び、その周辺製品の受注製作。

HP: https://www.pins.co.jp/

Instagram：http://www.instagram.com/pinsfactory

X（旧Twitter）：https://twitter.com/factory_pins

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