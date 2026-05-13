LINE公式アカウント対応CRM「QQURU（ククル）」取次ぎだけでも毎月報酬が積み上がる販売パートナーを募集

ククル株式会社

ククル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長/CEO：茂木 洋）は、顧客管理から会員向けサービスの提供・配信までが、ひとつのシステムでつながったCRMサービス「QQURU（ククル）」の販売パートナーを募集します。

「QQURU」は、LINE公式アカウント連携から顧客データベース・ポイント制度・メッセージ配信まで一元管理できるSaaSサービスで、飲食・美容・医療・不動産・BtoB企業など多業種で導入されています。

今回のパートナー制度では紹介・取次ぎのみで対応でき、契約後の提案からサポートまでをすべてククル株式会社が担当。Web制作会社・広告代理店・商社・卸売業など、クライアントや取引先への提案機会がある企業であれば、どの業種でもご参加いただくことができます。リスクなくメインのビジネスに集中しながら毎月の継続報酬を積み上げられます。

QQURUが“紹介しやすい”4つの理由

資料で詳細を確認する :https://l.qquru.jp/partner_v202602_a／資料ダウンロードはこちら＼

「高機能だけど高すぎる」「LINE配信はできるけど顧客管理が不安」そんな課題を抱えるクライアントにご紹介しやすい商材です。

1. 無料で始められ、費用は成果を実感しながら投資できる

初期費用0円、顧客100人まで月額無料。

各追加機能も初月無料で試せるため、クライアントに「まずは無料で試してみませんか」と紹介しやすく、導入のハードルを大幅に下げられます。費用対効果を実感してから本格導入へ移行できる設計なので、稟議や社内承認も通りやすい商材です。

2. 必要な機能だけ、足し引き自由

使わない機能に費用は一切発生しません。

「アンケートだけ」「LINEメッセージだけ」というシンプルな切り口で紹介し、クライアントの成長に合わせて機能を追加していくことができます。小さく始めて大きく育てられる構造は、継続利用率の高さにも直結します。

3. 業種・業態を選ばない柔軟性

取得項目・ヒアリングシート・セグメント条件はすべて自由設定。

美容サロン・飲食店・クリニック・学習塾・BtoB企業・不動産など、店舗・オンラインを問わず接客が発生するあらゆる業種に対応できます。既存クライアントの皆さまがご紹介対象になります。

4. LINE配信だけでない、本格CRM

ただのLINE配信ツールではありません。

顧客管理から会員向けサービスの提供・配信まで一気通貫でご提供。収集した顧客データはダウンロードして他ツールでも活用することが可能です。様々な顧客施策の基盤として長く使い続けてもらえるため、パートナー様にとってもストック収益の土台になります。

例えば、このような場面で自然にご紹介することができます。

- Web制作・LP制作の商談後：「サイトで集めた見込み客を、会員化してリピートさせませんか？」- LINE公式アカウント構築後：「友だち登録した人を、自社の顧客データとして活用しませんか？」- 広告運用の提案時：「広告で獲得したお客様を会員化して、継続利用させませんか？」- 既存クライアントの定例MTG：「顧客データを活かして、売上を継続的に伸ばす仕組みを作りませんか？」QQURUの詳細を見る :https://l.qquru.jp/home_a

立ち上げ支援までセットにした有償プランもご用意

「クライアントに紹介したいが、導入後の設定や立ち上げサポートはどうするの？」そんな場合も安心してご紹介いただけます。

QQURUでは、月額利用料に立ち上げ支援をセットにした有償プランをご用意しています。導入コンサルティング・初期設定代行・クリエイティブ制作・LINE設定など、立ち上げに必要な作業をすべて当社が担当。パートナー様は「紹介するだけ」で、クライアントがスムーズに使い始められる環境を整えられます。

- 導入コンサルティング：会員制度の設計からCRM活用方針の策定まで伴走支援- 初期設定代行：QQURU各種設定・LINEリッチメニュー・シナリオ構築などを代行- クリエイティブ制作：バナー・クーポン画像・LINE配信用ビジュアルの制作- 運用サポート：導入後の配信対応・設定オペレーションなど継続的な業務支援

立ち上げ支援をセットにしたプランは、クライアントの「何から始めればいいかわからない」という不安を取り除き、紹介後の成約率向上にも貢献します。立ち上げ支援の内容・費用はご要望に応じてカスタマイズ可能ですので、お気軽にご相談ください。

資料で詳細を確認する :https://l.qquru.jp/partner_v202602_b／資料ダウンロードはこちら＼

育てるほど、収益が増える

QQURUは月額数千円からご紹介いただける売りやすい商材です。販売後も月額料金・オプション利用・従量課金分が継続的に報酬対象となるため、クライアントのCRM活用が拡張するほど収益が増加します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/181803/table/1_1_094a23d2b998887ab192ab9589fd66c9.jpg?v=202605130251 ]

たとえば、平均単価40,000円・51アカウントの場合、月額Feeは510,000円、年間では6,120,000円の収益となります。登録料・初期費用は不要。契約期間や販売ノルマもなく、リスクゼロで始められます。

販売パートナー以外の連携形態も相談可能

QQURUでは販売パートナーのほか、販売代理店（卸販売）やOEM提供、オリジナルシステム開発も対応しています。自社ブランドでの展開をご希望の企業もお気軽にご相談ください。

資料で詳細を確認する :https://l.qquru.jp/partner_v202602_c／資料ダウンロードはこちら＼

「QQURU」について

QQURUは顧客管理・会員制度の運用・販売配信の3つの軸を一体化したLINE連携対応のCRMサービスです。飲食・美容・医療・不動産・BtoB企業など多業種の企業・店舗に導入されています。

販売パートナー制度概要：https://l.qquru.jp/partner_v202602

公式サイト：https://qquru.jp

QQURUの詳細を見る :https://l.qquru.jp/home_b

会社概要（開発元）

■会社情報

会社名 ：ククル株式会社

代表者 ：代表取締役社長/CEO：茂木 洋

所在地 ：東京都千代田区神田神保町3-2 高橋ビル6階

設立 ：2023年8月1日

事業内容：SaaSサービス「QQURU」の開発・運営・管理、デジタルマーケティングコンサルティング、受託開発事業

保有資格：ISO/IEC 27001:2022

ＵＲＬ ：https://qquru.jp

■本件に関するお問い合わせ

ククル株式会社

お問い合わせ先：sales@qquru.jp