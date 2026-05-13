マウザー、Schneider Electricの産業向け製品ラインアップを拡充

Mouser Electronics, Inc.

新製品投入（New Product Introduction: NPI）の業界リーダー(TM)として、イノベーションを推進するMouser Electronics(https://www.mouser.jp/)（マウザー・エレクトロニクス 本社：米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー）は、デジタルオートメーションおよびエネルギーマネジメントのグローバルリーディング企業であるSchneider Electric（フランス リュエイユ＝マルメゾン）の最新製品の取り扱いを開始しました。Schneider Electricとのグローバルなパートナーシップに基づき、マウザーは産業オートメーション(https://automationresources.mouser.com/)やスマート農業(https://automationresources.mouser.com/agriculture)、物流・倉庫(https://automationresources.mouser.com/warehouse-fullfilment)、製造、社会インフラに至るまで、幅広い分野における革新的なソリューション開発を強力にサポートします。マウザーは現在、27,000点を超えるSchneider Electric製品を取り扱っており、日々追加される最新ラインアップを含め、幅広い選択肢を提供しています。

■ マウザーで取り扱いを開始したSchneider Electric製品一例

- Harmony(TM) XVB7タワーライト(https://www.mouser.jp/new/schneider-electric/schneider-harmony-xvb7-tower-lights/)

機械の稼働状況を遠距離から視覚・音で知らせる表示ユニットとして機能します。また、360°全方向から視認できる点が特長です。XVB7シリーズは高輝度かつ省エネルギーを実現するユニバーサルLEDを採用し、モジュール式設計により構成の自由度が高く、設置も容易です。さらに、IO-LinkやUSB経由のModbus通信に対応しており、より高度な制御・運用が可能です。これらのライトタワーは、産業オートメーション用途をはじめ、制御盤(https://automationresources.mouser.com/control-panel-building)、製造現場、安全監視(https://automationresources.mouser.com/operational-safety)など幅広い分野に適しています。

- Easy Harmony SSP1ソリッドステートリレー（SSR）(https://www.mouser.jp/new/schneider-electric/schneider-easy-harmony-ssp1-ssrs/)

5VDC～24VDCの定格電圧範囲で動作し、10～125Aのアプリケーション要件に対応するよう設計されています。これらのコンパクトなパネルマウント型デバイスは、制御信号と負荷の切り替えを行うインタフェース用途に適したソリューションを提供します。単相SSRであるSSP1シリーズは完全電子設計のためメンテナンスフリーで、長期運用において実質的に寿命制限がありません。また、耐衝撃・耐振動・耐汚染性に優れており、過酷な環境下でも安定した運用が可能です。取り付けも容易で、サステナビリティにも配慮されています。これらの高耐久リレーは、包装、繊維、樹脂成形、加熱炉などの用途に最適です。

- Altivar(TM) ATV320可変速ドライブ（VSD）(https://www.mouser.jp/new/schneider-electric/schneider-altivar-atv320-drives/)およびAltivar ATV320 Solar VSD(https://www.mouser.com/new/schneider-electric/schneider-altivar-atv320-solar-drives/)

精密なモーター制御と高い動的性能を実現し、同期モーター・非同期モーターの両方において安定した動作を提供します。コンパクト型およびブック型の2種類のフォームファクターで展開されており、低速域でも高いトルク精度と速度制御精度を実現します。また、センサ(https://automationresources.mouser.com/sensors-transducers)なしのフラックスベクトル制御により、高い動的性能を発揮します。本シリーズは150以上の統合機能を備え、Ethernet、CANopen、Profibusなどの各種通信プロトコルにも対応しています。農業用ポンプ、灌漑システム、スプリンクラー、洪水灌漑、地上設置型の給水ポンプなど、幅広いポンプ用途に適しています。さらにソーラー仕様モデルは、従来のAC電源でも駆動可能であり、夜間や曇天時でも給水運用を継続できます。

マウザーで取り扱うSchneider Electric製品の詳細はこちらをご覧ください。

https://www.mouser.com/manufacturer/schneider-electric/(https://www.mouser.com/manufacturer/schneider-electric/)

マウザーの最新ニュースや新製品情報については、以下をご覧ください。

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マウザー・エレクトロニクスについて

マウザー・エレクトロニクスは、提携する大手メーカーの新製品のいち早い販売に注力する、半導体と電子部品の正規代理店です。世界中の電子設計技術者とバイヤーに向けて、当社のウェブサイト Mouser.com は、多言語・多通貨に対応し、1,200を超える取り扱い電子部品ブランドから680万点以上の製品を掲載しています。世界28カ所のサポート拠点には、現地の言語、通貨、時間帯で対応できる熟練したカスタマーサービススタッフを配置しています。

また、米国テキサス州ダラスに、9万平方メートル（東京ドームの約2倍）におよぶ最新鋭の物流センターを整備し、223の国と地域の65万人以上のお客様に向けて製品を発送しています。詳しくは、http://www.mouser.jp をご覧ください。

Schneider Electric

Schneider Electricは、エネルギーマネジメント分野におけるグローバル企業であり、100カ国以上で事業を展開しています。エネルギーおよびインフラ、産業プロセス、ビルディングオートメーション、データセンター／ネットワークといった幅広い市場分野において統合ソリューションを提供しており、各領域でリーダーシップを確立しています。また、住宅向け分野においても幅広く製品・ソリューションを展開しています。

商標

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