歯科医療のソリューションを提供するフォレスト・ワン、創業20周年を機にロゴを刷新

株式会社フォレスト・ワン

株式会社フォレスト・ワンは2006年設立、千葉県に本社を構える歯科材料・器具・医療機器等の輸入・販売企業です。「医療の高い必要性に応える商品・サービスを創造する」という理念のもと、歯科医療の発展に貢献できるよう、常に時代の先を見据えながら歩んでまいりました。

20周年の節目に、新たなブランドメッセージ

このたび当社は、皆さまからの温かいご指導とご愛顧に支えられ、創業20周年を迎えました。節目となるこの機会に、これまで大切にしてきた想いや、これから目指す姿をより明確に発信していくため、コーポレートロゴを刷新いたしました。重なり合う三角形には、人・商品・サービスがつながり合い、新たな価値を生み出していく想いを込めています。

変化の激しい医療業界においても、お客さまの声に真摯に耳を傾け、価値ある挑戦を続けていきたいーー。その想いを胸に、次の成長ステージへ向け、新たな一歩を踏み出してまいります。

「Forest-one」に込めた想い

「フォレスト・ワン」という社名には "Forest（森）"のように、人・商品・サービスといった一つひとつの要素がつながり合い、豊かな価値を生み出す存在でありたいという願いが込められています。私たちはこれからも、その価値を先生方、スタッフの皆さま、そして患者さまへお届けしてまいります。

今後も新たなロゴのもと、社員一同、さらなる価値創出に取り組んでまいります。

フォレスト・ワンについて

［会 社 名］ 株式会社フォレスト・ワン

［代表取締役］ 部屋本 圭一

［ 設 立 ］ 2006年 5月8日

［所 在 地］ 〒274-0825 千葉県船橋市前原西2丁目19-1 津田沼ビート4階・5階

［ H P ］ https://www.forest-one.co.jp

お問合せ :https://www.forest-one.co.jp/contact-otherform