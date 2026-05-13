木村情報技術、デジタルハリウッドで「Fortnite（UEFN）」を活用したゲームクリエイター教育授業を実施

木村情報技術株式会社

木村情報技術株式会社（本社：佐賀県佐賀市、代表取締役：木村 隆夫）は、次世代ITクリエイター教育プログラム「クリエナビ」の取り組みの一環として、デジタルハリウッド株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：藤井 雅徳)が運営する社会人向け専門スクール「デジタルハリウッド」にて、受講生および一般の方を対象に、ゲーム制作体験授業を実施いたします。

今回の授業では、世界的に人気の高いゲームプラットフォーム「Fortnite（フォートナイト）」上のゲーム制作エンジン「UEFN（Unreal Editor for Fortnite）」を教材に用い、ゲームを“遊ぶ側”から“創る側”（クリエイター、エンジニア）へと発想を転換し、プログラミングや3DCG、メタバース開発への関心を高める学びを提供します。

なお、ゲームを活用した教育プログラムやデジタル人材育成支援にご関心のある教育機関・企業の皆さまからのお問い合わせも受け付けています。

実施概要

実施の背景

- 実施日時：2026年5月30日(土) 14:00～16:00- 実施場所：デジタルハリウッド 東京本校- 実施形式：オフライン- 所要時間：2時間- 対象：デジタルハリウッドのスクール生および一般の方- 参加予定人数：15～30名- 実施内容：Fortnite（UEFN）を用いたゲーム制作体験授業（講義）- 使用教材：Fortnite（UEFN：Unreal Editor for Fortnite）- 講師：中村 新（なかむら あらた）／木村情報技術株式会社 東京支店 イノベーション本部若年層向けIT・メタバース教育YouTubeチャンネル「クリエナビ」（登録者1.32万人）の運営・メイン講師。次世代のITクリエイター育成を掲げ、最先端のゲームエンジン（RobloxStudio/UEFN:UnrealEditorForFortnite）を活用した教育コンテンツの開発・普及に尽力している。参加のお申し込みはこちら :https://school.dhw.co.jp/school/tokyo/event/event303.html※対象：デジタルハリウッドのスクール生および一般の方

近年、教育現場ではScratchやマインクラフトなどを入り口とした基礎的なプログラミング学習は広がりつつある一方で、その先にあるより高度で実践的なテキストコーディングや、AI・メタバース開発まで学べる専門的なカリキュラム、さらにそれを指導できる人材は十分とは言えません。

また、現在の若年層はスマートフォンやゲームなどのデジタル環境に日常的に触れており、デジタルリテラシー自体は高い一方で、その熱量の多くが「遊ぶ・見る」といった消費行動に向かいがちです。木村情報技術は、こうしたエネルギーを創造する力へ変換し、将来の進学・就職にもつながる実践的スキルへ昇華させる教育機会が必要だと考え、本プログラムを展開しています。

木村情報技術だからこそ提供できる実践的なIT教育

木村情報技術は、AI活用の研究・開発、Web講演会の運営・配信、メタバース関連事業などを展開するIT企業です。こうした最先端IT領域の実務で培った知見とノウハウを教育分野に還元し、次世代の日本を担うIT人材の育成に貢献することを、同社の社会的使命の一つと位置づけています。

一般的なプログラミング教材が基礎的なブロックプログラミングにとどまりやすい中、当社は「Roblox Studio」や「UEFN（Unreal Editor for Fortnite）」、さらに生成AIも活用した、より実践的なテキストコーディング領域に取り組んでいます。加えて、「生徒が動画を見ながら自律的に学ぶ」自学自習と「プロ講師による出張授業やオンライン授業・サポ―ト」を組み合わせたハイブリッド型の提供体制により、教育現場の負担を抑えながら高度なデジタル教育の導入を支援できることが強みです。

「クリエナビ」について

「クリエナビ」は、RobloxやFortnite（UEFN）などの世界的人気ゲームプラットフォームを教材に、子どもたちがゲームを“消費する側”から“創造する側”へと成長することを支援する、AI×3DCG（メタバース）開発の自学自習パッケージサービスです。

本サービスの特長は、動画を見ながら生徒が自律的に学べる設計を基本としながら、必要に応じてプロ講師による出張授業やオンラインサポートを組み合わせられる点にあります。これにより、教育機関側は最先端技術を一から教えられる人材を自前で確保しなくても、実践的なIT教育を導入しやすくなります。

▼詳しくはこちら（クリエナビ公式YouTubeチャンネル）

https://www.youtube.com/@creanavi

次世代ITクリエイター教育プログラム「クリエナビ」に関するお問い合わせは、下記担当者までご連絡ください。

担当者：木村情報技術株式会社 イノベーション本部 中村新

nakamura.arata@k-idea.jp

期待される教育効果

本授業および「クリエナビ」の導入により、次のような力の育成が期待されます。

- 論理的思考力：Lua言語などを用いたテキストプログラミングを通じて、順序立てて考える力を養成- 空間認識能力・デザイン思考：3DCG空間の設計を通じて、構造を把握し形にする力を育成- 自己表現力・問題解決能力：アイデアをゼロから形にし、不具合修正を繰り返す中で実践的に習得

また、生徒にとって身近で熱中しやすい「ゲーム」を教材にすることで、受け身の学習ではなく、“自分の作りたいものを作る”延長線上で学べる点も大きな魅力です。これにより、学習意欲の向上と高度なITスキル習得の両立を目指します。

担当者コメント｜木村情報技術株式会社 イノベーション本部 中村新

現代の若年層は、生まれた時からデジタル端末に触れ、大人が驚くほど高いリテラシーを持っています。しかし、その貴重な時間と熱量の多くが、ゲームや動画の「消費」に向けられているのが現状です。私は、彼らの持つ圧倒的な熱量を「自ら創り出す力（創造）」へと変換できれば、将来、世界で活躍する素晴らしいIT人材が数多く生まれると確信しています。

一方で、教育現場の先生方が、日々進化するAIやメタバース開発といった高度な最新技術をキャッチアップし、直接指導することは現実的に困難です。だからこそ、ITビジネスの最前線にいる我々企業が、現場の負担を限りなくゼロにする「自学自習×プロの伴走」というハイブリッドな仕組みでサポートすることに、大きな社会的意義があると考えています。

今回のデジタルハリウッドでの講義を通じ、参加される皆様が「遊ぶ側」から「創る側」へと踏み出す瞬間に立ち会えることを大変楽しみにしています。今後も「クリエナビ」を通じて、子どもたちが熱狂する「好き」を、社会を生き抜く「一生モノの武器」へと変える支援を全力で続けてまいります。

今後の展開

「クリエナビ」は、今回のデジタルハリウッドでの取り組みを皮切りに、全国の教育機関への導入を本格的に拡大してまいります。 具体的には、文部科学省が推進する「DXハイスクール」指定校や、探究学習・情報科を強化したい高等学校、最新技術の習得を目指す専門学校・大学へのアプローチを強化します。

また、日進月歩で進化するテクノロジーに対応するため、プログラム内容の継続的な拡充も行います。特に「生成AI」と「メタバース開発」を掛け合わせた最先端のカリキュラムを随時アップデートし、将来的には教育機関だけでなく地方自治体や就労支援施設などとも連携しながら、地域や環境に依存しない「次世代ITクリエイターの育成エコシステム」の構築を目指してまいります。

木村情報技術株式会社について- AI（機械学習/ディープラーニング/生成AI)活用の研究・開発、コンサルティング）- Web講演会運営・ライブ配信、収録およびコンテンツ制作 3eLive,BizLive- メタバースイベント企画・運営、空間構築 KIMULAND+- 学会向けクラウドサービス・イベント運営 KIT-ON- 学校集金代行サービス 学校PAY- 製薬業界向けライティング・研修・コンサルティング- 薬剤師向けスマートDI室の運営 AI-PHARMA- eスポーツイベント企画・運営- リアルタイム翻訳ツール［Real Time Translator］代理店販売- 自動プレゼンテーション作成ツール PresenMaker他、各種ソリューション提供、プラットフォーム運営

本 社：〒849-0933 佐賀県佐賀市卸本町6-1

支 店：札幌支店、東京支店、名古屋支店、大阪支店、福岡支店

代表者：代表取締役 木村 隆夫（きむら たかお）

設 立：2005年7月29日

URL ：https://www.k-idea.jp/