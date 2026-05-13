新卒・中途の早期離職を防ぎ、早期の活躍を実現。AI自律型オンボーディングプラットフォーム『onbx』を正式リリース

株式会社 WellCoLab

株式会社WellCoLab（本社：東京都港区、代表取締役CEO：石原 洋介）は、組織に入ってくる新しいメンバーが気持ちよく自分の力を最大限発揮できる環境をつくるオンボーディングプラットフォーム『onbx（オンビーエックス）』の提供を正式に開始したことをお知らせいたします。

■ 開発の背景

新入社員の早期離職や定着の遅れが顕在化

人材の流動化が加速し、また人材獲得競争も激しさを増す中で、新卒採用・キャリア採用にかかわらず、新規に組織に参画するメンバーが3年未満で早期離職したり、定着の遅れにより能力を十分発揮できない状態が、企業に大きな損失をもたらす経営リスクとなっています。特に、入社直後の「最初の90日間」における「期待役割のズレ」や「孤立感」は、新メンバーのモチベーションを急速に奪います。

一方、新メンバーの支援の主体が採用担当（入社前）、育成担当（入社直後）、現場組織（現場配属後）で移り、『点』の対応となりがちな上、それぞれが業務に忙殺される中で丁寧な受入れ、定着支援が難しくなっています。特に現場マネージャーは自身の共感力や面倒見の良さに依存する事が多く属人的となるため、可視化や言語化がされず、再現性が上がらず組織としてのオンボーディング形成を阻害しています。

自己決定理論による「自律性・有能感・関係性」の早期充足

『onbx』は、心理学の枠組み『自己決定理論*』をプロダクト設計の核に据えています。

自律性： 自分の役割を理解し、自らのペースで主体的に学習やタスクを進められている感覚

有能感： 小さな成功体験を積み重ね「自分はこの組織でやっていける」という手応えを得ること

関係性： 孤立せず、周囲のメンバーと繋がり、支え合っている実感

新しいメンバーが様々な環境の変化を経験する中で、これらの心理的状態をきめ細かく把握し、必要な支援を行えるよう、人事・現場マネージャー・メンターをサポートすることで、それぞれの負担を最小限に抑えつつ、組織全体のパフォーマンスを最大化します。

*自己決定理論（Self-Determination Theory: SDT）は、エドワード・デシとリチャード・ライアンによって提唱された、人間の動機づけ（やる気）に関する心理学理論

■ 『onbx』の主な特徴

『onbx』は、新メンバーが迷わず動ける実務効率化機能と、蓄積された高解像度データに基づいて自律的に動く「Agentic AI（エージェントAI）」を標準搭載しています。

迷わず自律的に動ける「ジャーニー・タスク管理（アクションパス）」

雇用形態や属性、配属プロジェクトに合わせたオンボーディングプロセスをテンプレート化して自動割り当てします。対象者は専用ポータルで「今日やるべきタスク」や動画などの「学習コンテンツ」を迷わず確認・実行でき、自律的な立ち上がりを促進します。

サイレントな違和感を察知する「オンボーディング専用サーベイと1on1支援」

全員一律で配信される既存のエンゲージメントサーベイとは異なり、個人の「参画日」を基準とした日次・週次サーベイで日々の不安をリアルタイムに可視化します。未回答やスコア低下時には「スマートアラート」で即座に通知し、システム上でバディやマネージャーとの1on1面談を促すことで、手遅れになる前に組織内での「関係性」を強固にします。

現場を支える「onbx AI（Agentic AI）」

タスク進捗・サーベイ結果・対話ログなどのデータに基づき、AIが自律的に分析・提案・日常サポートを行います。

管理者向けAIアシスタント： 人事担当者が「今フォローが必要なメンバーは？」とチャットで問いかけると、テナント内のデータを元にAIが分析し、「タスクの期限切れが多い」「サーベイスコアが低い」といった要注意メンバーの抽出とアドバイスを即座に提供します。

マネージャー向けサマリーエージェント： 現場のマネージャーに対し、チーム内の新メンバーの状況をAIが自動で要約します。マネジメントの負荷を劇的に引き下げ、温かみのある対人コミュニケーションに注力できる環境を作ります。

日常業務のアシスト： 24時間対応のAIチャットボットが初歩的な疑問を解決し、AI文章作成ヘルパーが自己紹介やウェルカムメッセージの作成を補助して入力の手間を省きます。

■ 今後の展望：HRエコシステムとの連携とリスキリング基盤への進化

『onbx』は今後、オンボーディングの枠を超え、企業の人的資本最大化を支える「組織DXの基盤」へと進化します。

ポジションや環境変化に伴う早期立ち上がり支援

新任マネージャーへの登用や部署異動など、会社におけるポジションや環境が大きく変化する際に生じる適応課題（ポストエントリー・ショック）に対しても『onbx』が伴走し、新しい役割での早期立ち上がりと戦力化を支援する仕組みを拡張します。キャリアの節目における「学び直し（リスキリング）」を継続的に支援します。

HRツール・LMSとの連携強化

既存のHRシステムとのデータ連携により、一気通貫したデータ管理を実現します。また、LMS（学習管理システム）機能を拡充し、社内研修コンテンツの配信から習得状況の管理までを一元化します。

【株式会社WellCoLab について】

詳細を見る :https://onbx.jp/

「組織に入ってくる新しいメンバーが気持ちよく自分の力を最大限発揮できる環境をつくる」ことをミッションに掲げ、SaaSの開発・提供を行っています。

商号： 株式会社WellCoLab（ウェルコラボ）

代表者： 代表取締役CEO 石原 洋介 / 代表取締役COO 岩田 泉

所在地： 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-11

事業内容： SaaSの開発・提供、コンサルティング事業

URL： https://wellcolab.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社WellCoLab 広報担当 お問い合わせフォーム：https://onbx.jp/contact/