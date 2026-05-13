【上品でフェミニンなオフィススタイルを提案する”アストリアオディール”】朝の迷いを解消する『時短ワンピ』が好評発売中

株式会社アストリア

通勤・お出かけにぴったりな、上品でフェミニンなアイテムを提案する株式会社アストリア(本社：東京都文京区、代表取締役：安藤康成)は、この夏、『朝の迷い』を解消することをテーマに、『時短ワンピ』を提案いたします。気温が上がり始めるこれからの季節は、「何を着ればいいかわからない」「暑くてコーディネートを考えるのが大変」と感じる場面が増える時期です。

アストリアオディールがSNSで実施したアンケートでは、この夏欲しいワンピースとして、『1枚でコーデが完成する時短ワンピ』が44％。『暑い日でも快適な清涼感ワンピ』が41％という結果となり、デザイン性だけでなく、快適さや手軽さを重視する傾向が見られました。

こうした声をもとに今回のワンピースは、1枚で着映えするデザイン性と、暑い季節でも快適に過ごせる軽やかな着心地を両立。仕事からお出かけまで幅広いシーンに馴染み、『考えずに選べる一着』として再設計しました。この機会にぜひ、ご体感ください。

アンケート実施期間：2026年4月29日（水）～5月5日（火）

アンケート実施方法：X（旧Twitter）

アンケート内容：この夏、どんなワンピースが欲しい？

アンケート回答数：61

アンケート結果：

1枚でコーデが完成する時短ワンピ：27票(44％)

暑い日でも快適な清涼感ワンピ：25票(41％)

着回ししやすい羽織合わせワンピ：6票(10％)

仕事でも着られるきちんと見えワンピ：3票(5％)

【公式オンラインショップ】

https://online.astoria.tokyo/(https://online.astoria.tokyo/)

商品名：サイドレースシャツワンピース

価格：7,590円(税込)

カラー：ラベンダー サックス グレージュ ネイビー

サイズ：M L

素材：ポリエステル100％

レース：ポリエステル100％

URL：https://online.astoria.tokyo/products/3123-81104

商品名：花柄リボンタイワンピース

価格：6,490円(税込)

カラー：ラベンダー ベージュ

サイズ：S M

素材：ポリエステル100％

URL：https://online.astoria.tokyo/products/3123-81081

商品名：レースリボン風襟ワンピース

価格：6,490円(税込)

カラー：アイボリー ネイビー ラベンダー

サイズ：M

素材：ポリエステル95％ ポリウレタン5％

URL：https://online.astoria.tokyo/products/3123-81094

商品名：Wカラースポンディッシュワンピース

価格：7,590円(税込)

カラー：ライトグレー×ブラック アイボリー×ブラック ライトグレー×グレージュ

サイズ：M

上身頃：ポリエステル100％

スカート：ポリエステル100％

URL：https://online.astoria.tokyo/products/3050-2166014

【アストリアオディールについて】

通勤・お出かけにぴったりな、上品でフェミニンなオフィススタイルをアストリアオディールは提案しています。アストリアオディールのブランドコンセプトは、『女性の”はたらく”が、もっと楽しくなる服』であり、なりたい自分を叶えるために毎日を大切にしている女性の気持ちに寄り添い、はたらく日も休みの日も、手に入れられる憧れをお客さまと一緒につくっていく。自分のキレイがみつかるフェミニンカジュアルスタイルを提案します。また、SNS企画『#私の300日コーデ』を実施しています。日々のコーディネートにハッシュタグをつけてぜひご投稿ください。ご投稿いただいた中から、素敵なコーディネートは公式SNS等でご紹介いたします。

2007年に株式会社アストリアのファッションビル専門のブランドとして誕生しました。2015年にZOZOTOWNに出店し、翌2016年には公式オンラインショップをオープンしております。2021年には旗艦店であるルミネエスト新宿店をリニューアルオープンするとともに吉祥寺にてPARCOに初出店しました。2027年のブランド誕生20周年に向けて、今後も様々なご提案を通じてお客様にどんな日も私を素敵に見せてくれる服をお届けしていきます。

メディア掲載実績

2026年4月 モーニングサテライト 衣装提供

2026年4月 買い物ラボ 衣装提供

2026年4月 スーパーＪチャンネル 衣装提供

2026年3月 S☆１ 衣装提供

2026年3月 スーパーJチャンネル 衣装提供

2026年3月 エブリィ 衣装提供

2026年2月 ウェザーニュース 衣装提供

2026年1月 シューイチ 衣装提供

2026年1月 堀潤Live Junction 衣装提供

2025年12月 ANNニュース 衣装提供

2025年11月 よんチャンTV 衣装提供

2025年11月 THE TIME 衣装提供

2025年10月 ワースポ×MLB 衣装提供

2025年10月 ワイド！スクランブル 衣装提供

関連サイトについて

HP：https://online.astoria.tokyo/pages/company(https://online.astoria.tokyo/pages/company)

Lit.Link：https://lit.link/astoriaodier(https://lit.link/astoriaodier)

EC（公式オンラインショップ）：https://online.astoria.tokyo/(https://online.astoria.tokyo/)

EC（公式ZOZO）：https://zozo.jp/shop/astoriaodier/(https://zozo.jp/shop/astoriaodier/)

Instagram：https://www.instagram.com/astoriaodier/(https://www.instagram.com/astoriaodier/)

X：https://x.com/astoriaodier(https://x.com/astoriaodier)

直営ショップについて

ASTORIA ODIER

ルミネエスト新宿店

住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-38-1 新宿ルミネエスト4階

問い合わせ先：03-3354-7393

営業時間：（平日） 11:00-21:00 （土日祝）10:30-21:00

Instagram：https://www.instagram.com/astoriaodier_lumineshinjuku/(https://www.instagram.com/astoriaodier_lumineshinjuku/)

錦糸町パルコ店

住所：〒130-0022 東京都墨田区江東橋4-27-14 錦糸町パルコ3階

問い合わせ先：03-6240-2310

営業時間：（全日）10:30-21:00

Instagram：https://www.instagram.com/astoriaodier_kinshichoparco/(https://www.instagram.com/astoriaodier_kinshichoparco/)

吉祥寺PARCO店

住所：〒180-8520 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-5-1 吉祥寺パルコ4階

問い合わせ先：0422-20-9110

営業時間：（全日）10:00-20:00

Instagram：https://www.instagram.com/astoriaodier_kichijojiparco/(https://www.instagram.com/astoriaodier_kichijojiparco/)

ASORIA

池袋店

住所：〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-29-1 ISP内

問い合わせ先：03-3983-6718

営業時間：（月～土） 10:00-20:30 （日祝）10:00-19:30

Instagram：https://www.instagram.com/astoria_ikebukuro/(https://www.instagram.com/astoria_ikebukuro/)

ヤエチカ店

住所：〒104-0028 東京都中央区八重洲2-1 八重洲地下街中1号

問い合わせ先：03-3274-5993

営業時間：（全日）10:00-20:00

Instagram：https://www.instagram.com/astoria_yaesu_/(https://www.instagram.com/astoria_yaesu_/)

株式会社アストリアについて

社名：株式会社アストリア

本社所在地：〒113-8633 東京都文京区本駒込６-１７-２６

代表取締役：安藤康成

事業内容： レディースファッション企画、販売

設立： 1957年4月

HP：https://online.astoria.tokyo/pages/company(https://online.astoria.tokyo/pages/company)