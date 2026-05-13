🐾ペット専門の12薬局、ダクタリ動物病院 京都医療センターに2店舗目となる門前薬局を開局

株式会社１２薬局

🐾動物病院専門の調剤薬局を運営する株式会社12薬局（本社：東京都世田谷区、代表取締役：石原玄基、以下当社）は、2026年5月7日(木)、京都市の総合動物病院「ダクタリ動物病院 京都医療センター」（代表：森尚志、以下ダクタリ京都）の敷地内に、国内2番目となる動物病院専門の門前薬局を開局しました。同局は、国内2店舗目の門前薬局として、関西エリアにおけるペット専門薬剤師による調剤体制を拡充します。

■ 開局の背景

🐾ペットを家族の一員として迎える飼い主が増えるなか、動物医療の高度化に伴って調剤の専門性に対する需要も高まっています。一方、動物病院の現場では、診察後の調剤対応に時間がかかることで待ち時間が長期化したり、スタッフが本来向き合うべきペットや飼い主との時間が削られてしまうという課題が生じています。

🐾12薬局は2025年7月に埼玉県川口市の動物病院併設店として日本初となる動物病院専門の門前薬局を開局して以来、ペット専門薬剤師による調剤体制と、動物病院スタッフが治療に専念できる環境づくりに取り組んできました。今回、関西エリアにおいても同じ体制を整えるべく、ダクタリ動物病院 京都医療センターと併設する形で京都店を開局します。

■ 薬局の特徴

エントランス調剤室待合室

🐾動物用医薬品に精通したペット専門薬剤師による調剤

🐾4段階チェック体制（書類確認→調剤→担当確認→薬剤師確認）

🐾高難度薬剤・特殊製剤への対応

🐾医薬品のご自宅配送サービス

■ 薬局の概要

🐾名称 ：12薬局 京都医療センター前店

🐾所在地 ：京都市西京区御陵塚ノ越町20-9

🐾開局日 ：2026年5月7日(木)

■今後の展望

🐾当社は、ダクタリ京都に続き全国の総合動物病院に門前薬局を拡大していく方針です。動物医療の高度化を支える調剤体制を全国に広げることで、ペットと飼い主さまのより豊かな生活を支援してまいります。

■12薬局について

🐾自社開発のオンライン処方箋システムを通じて、動物病院から処方箋を受け取り、専門薬剤師が調剤した医薬品を飼い主様のご自宅にお届けしています。

会社情報

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=nrnP1_w7-wI ]

・会社名：株式会社12薬局

・所在地：東京都世田谷区南烏山6-33-36（関東本局）、大阪府大阪市北区菅原町2-14（関西支局）、埼玉県川口市源左衛門新田6-4（どうぶつの総合病院前店）、京都府京都市西京区御陵塚ノ越町20-9（京都医療センター前店）

・TEL：03-5314-1720（代表）

・事業内容：動物用調剤薬局の運営、動物医療関連サービスの提供

・URL：https://12pharmacy.co.jp/