【6月4日開催】売上が伸びるほど組織が崩れる理由とは？「5方良し経営セミナー」開催
■概要
本セミナーでは、多くの経営者が抱える
「売上が伸びるほど現場が回らない」「人を増やすと崩れる」「組織が安定しない」
といった課題を整理し、成長と組織安定を両立する“スケール設計”について解説します。
多くの企業では、売上拡大に伴い組織の負荷が増加し、
仕組みが整っていない状態で人や案件だけが増えることで、
組織が崩れる状態に陥っています。
その結果、
・人を増やしても生産性が上がらない
・現場の負担が増え離職が起きる
・品質やサービスが安定しない
・社長の負担が増え続ける
・組織が機能しなくなる
といった状態が発生します。
その背景には、「成長に合わせた組織設計と仕組み設計がされていない」という共通課題があります。
本セミナーでは、
・売上が伸びるほど崩れる本当の原因
・組織がスケールしない構造
・成長に合わせた組織設計の考え方
・人が増えても回る仕組みの作り方
・売上と組織を同時に伸ばす設計
など、スケールできる経営の本質を体系的にお伝えします。
また、当社が提唱する「5方良し経営」の視点から、
会社・従業員・顧客・世間・次世代の5つを同時に良くする経営の考え方を具体的に解説します。
■開催概要
開催日：2026年6月4日（木）13～15時
開催形式：オンライン開催
対象：中小企業・成長企業の経営者、役員
参加費：無料
▼セミナー申込はこちら
https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr1/
▼公式サイト
https://lumission.world/jp/
▼5方良し経営メディア
https://lumission.world/jp/media/
■なぜ今、「成長すると崩れる会社」は伸び続けられないのか
多くの企業では、
「売上は伸びているのに現場が回らない」
「人を増やしても組織が機能しない」
「社長の負担が減らない」
といった課題が発生しています。
特に成長フェーズでは、
売上拡大に対して組織や仕組みの整備が追いつかず、
歪みが一気に表面化します。
その結果、
・生産性が低下する
・離職が増える
・品質が下がる
といった悪循環に陥ります。
当社では、これらの問題の本質は
「人材」ではなく「スケール設計」にあると考えています。
そのため、本セミナーでは単なる組織論ではなく、
「成長に耐えられる構造設計」をテーマに開催します。
■セミナー内容（一部）
・成長すると崩れる構造の正体
・組織がスケールしない原因
・人が増えても回る仕組み設計
・役割・権限・評価の設計方法
・社長依存から脱却する方法
・組織と売上を同時に伸ばす戦略
・5方良し経営の実践方法
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■「社長の分身」という支援サービスとの関係
当社では、組織設計・スケール設計を支援するサービスとして
「社長の分身」を提供しています。
経営者の頭の中にある判断基準や組織設計を言語化し、
組織で再現できる仕組みとして構築することで、
成長しても崩れない経営体制を支援します。
▼社長の分身（無料登録）
https://lp.lumission.world/
■このような方におすすめ
・売上が伸びるほど現場が回らない
・人を増やしても組織が崩れる
・社長依存から抜け出したい
・組織を安定させたい
・スケールできる会社にしたい
中小企業経営者・経営幹部の方におすすめの内容です。
■会社概要
会社名：株式会社ルミッション
所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F
公式サイト：https://lumission.world/jp/
お問い合わせ：https://lumission.world/jp/contact