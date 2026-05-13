【6月4日開催】売上が伸びるほど組織が崩れる理由とは？「5方良し経営セミナー」開催

■概要

株式会社ルミッション

本セミナーでは、多くの経営者が抱える

「売上が伸びるほど現場が回らない」「人を増やすと崩れる」「組織が安定しない」

といった課題を整理し、成長と組織安定を両立する“スケール設計”について解説します。

多くの企業では、売上拡大に伴い組織の負荷が増加し、

仕組みが整っていない状態で人や案件だけが増えることで、

組織が崩れる状態に陥っています。

その結果、

・人を増やしても生産性が上がらない

・現場の負担が増え離職が起きる

・品質やサービスが安定しない

・社長の負担が増え続ける

・組織が機能しなくなる

といった状態が発生します。

その背景には、「成長に合わせた組織設計と仕組み設計がされていない」という共通課題があります。

本セミナーでは、

・売上が伸びるほど崩れる本当の原因

・組織がスケールしない構造

・成長に合わせた組織設計の考え方

・人が増えても回る仕組みの作り方

・売上と組織を同時に伸ばす設計

など、スケールできる経営の本質を体系的にお伝えします。

また、当社が提唱する「5方良し経営」の視点から、

会社・従業員・顧客・世間・次世代の5つを同時に良くする経営の考え方を具体的に解説します。

■開催概要

開催日：2026年6月4日（木）13～15時

開催形式：オンライン開催

対象：中小企業・成長企業の経営者、役員

参加費：無料

▼セミナー申込はこちら

https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr1/

▼公式サイト

https://lumission.world/jp/

▼5方良し経営メディア

https://lumission.world/jp/media/

■なぜ今、「成長すると崩れる会社」は伸び続けられないのか

多くの企業では、

「売上は伸びているのに現場が回らない」

「人を増やしても組織が機能しない」

「社長の負担が減らない」

といった課題が発生しています。

特に成長フェーズでは、

売上拡大に対して組織や仕組みの整備が追いつかず、

歪みが一気に表面化します。

その結果、

・生産性が低下する

・離職が増える

・品質が下がる

といった悪循環に陥ります。

当社では、これらの問題の本質は

「人材」ではなく「スケール設計」にあると考えています。

そのため、本セミナーでは単なる組織論ではなく、

「成長に耐えられる構造設計」をテーマに開催します。

■セミナー内容（一部）

・成長すると崩れる構造の正体

・組織がスケールしない原因

・人が増えても回る仕組み設計

・役割・権限・評価の設計方法

・社長依存から脱却する方法

・組織と売上を同時に伸ばす戦略

・5方良し経営の実践方法

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https://lumission.world/jp/media/kyoka/0523/

■「社長の分身」という支援サービスとの関係

当社では、組織設計・スケール設計を支援するサービスとして

「社長の分身」を提供しています。

経営者の頭の中にある判断基準や組織設計を言語化し、

組織で再現できる仕組みとして構築することで、

成長しても崩れない経営体制を支援します。

▼社長の分身（無料登録）

https://lp.lumission.world/

■このような方におすすめ

・売上が伸びるほど現場が回らない

・人を増やしても組織が崩れる

・社長依存から抜け出したい

・組織を安定させたい

・スケールできる会社にしたい

中小企業経営者・経営幹部の方におすすめの内容です。

■会社概要

会社名：株式会社ルミッション

所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F

公式サイト：https://lumission.world/jp/

お問い合わせ：https://lumission.world/jp/contact