神谷よしえ氏を迎え、体験型食育イベントを開催「おにぎりからはじめるわが家流食育ノススメ」/ロッテシティホテル錦糸町

株式会社ロッテシティホテル《にぎりびと》神谷よしえ氏と家族で楽しむおにぎりづくり（イメージ）

ロッテシティホテル錦⽷町（所在地：東京都墨田区錦⽷4-6-1、総支配人：福井朋也）は、フードプロデューサー《にぎりびと》神谷よしえ氏を迎え、2026年6月7日（日）に体験型食育イベント「おにぎりからはじめるわが家流食育ノススメ」を開催いたします。お米の炊ける香り、手のひらから伝わる温もり、そして一口食べた瞬間の驚きを通じて、お子さまの感性を育む時間をご提供いたします。ロッテシティホテル錦糸町の人気朝食メニューをアレンジした特製「食育彩りプレート」もお召しあがりいただけます。

また、ロッテグループが運営する「ロッテアライリゾート」（所在地：新潟県妙高市、代表：福井 朋也）では、本イベントで使用するオリジナルブランド「星空米」の田植え体験を楽しめる宿泊プランを販売開始することをお知らせいたします。

話題のにぎりびと 神谷よしえ氏と一緒に“食の喜び”に触れる

講師を務める神谷よしえ氏は、日本各地はもちろん海外でも活動し、日本の食文化を伝える“ライスツーリズム”を実践。思わず何度でもおかわりしたくなるそのおにぎりは、多くの人々を魅了しています。本イベントでは、親子で楽しくおにぎりを握るひとときのほか、お米のおいしさを引き出す技や、子どもの感性を育む食育についてのお話もお楽しみいただけます。

神谷よしえ氏メッセージ

親子でおにぎりを握ったり、パフェを作ったり、保護者の皆さんと一緒に食について考えるひとときをご提供します。

自分の手でおにぎりをつくり、お米のおいしさを実感（イメージ）スティックおにぎりづくりにチャレンジ！（イメージ）ミニパフェづくり体験も（イメージ）

本イベントでは、お子さまでもにぎりやすいスティック型のおにぎりづくりにチャレンジいただけます。好きな具材を自由に組み合わせながら、手を動かす楽しさと、おにぎりが形になるよろこびをご体感ください。ご家族でひとつの時間を共有することで、自然と会話が生まれ、心あたたまるひとときをお過ごしいただけます。

自分でにぎったおにぎりで完成させる「食育彩りプレート」（写真手前はお子さま用、写真奥は大人用）と「ミニパフェ」

自分の手でにぎったおにぎりを味わう体験に華を添えるのが、ロッテシティホテル錦糸町のシェフが手がける「食育彩りプレート」です。朝食のライブキッチン(※1)でもご好評をいただいている「チーズオムレツ」のライブキッチンをはじめ、「彩色野菜のバーニャカウダ」や「季節のポタージュ」、魚料理や肉料理などを取り入れた、彩り豊かで栄養バランスの取れたメニューをご用意いたします。さらに、ロッテならではのお菓子やフルーツで飾る「ミニパフェ」づくりもお楽しみいただけます。

※1 朝食ライブキッチンの開催は不定期となりますことを予めご了承ください。また、ライブキッチン開催中にご提供メニューが変わる場合がございます。

ホテル特製「食育彩りプレート」メニュー

～メイン～

・チーズオムレツ

・真鯛のポワレ 白ワインソース

・ローストポーク デミグラスソース

～副菜～

・小松菜のスムージー

・かぶのポタージュ

・彩色野菜のバーニャカウダ

朝食で好評をいただいているホテルの「オムレツ」（イメージ）イベントのおにぎりには新潟県妙高市の「星空米」を使用フードプロデューサー 神谷よしえ（かみや よしえ）氏

台所だけの建物「生活工房とうがらし」（大分宇佐）を拠点に活動。伝承料理研究家の母・金丸佐佑子の想いを継承し、食を伝える活動を展開。「にぎりびと」として、ライスツーリズムを提唱しながらおにぎりを握る活動は国内外を問わず、子どもから学生、アスリート、料理人、経営者、組織などでもチームビルディングなどへも拡大中。調味料ソムリエプロとして調味料講座や、マダムゆずとしてゆずごしょうを広める活動でも有名。九州観光まちづくり AWARD2025 食部門金賞。

株式会社生活工房とうがらし代表取締役。

https://kamiyayoshie.net/

おにぎりからはじめるわが家流食育ノススメ～神谷よしえ氏が語る「子どものための食育とおにぎり」～

ロッテアライリゾート田植え体験宿泊プランでお米をもっと身近に

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/64679/table/136_1_2c7d74284f0f12a90e16dc79ab2940a4.jpg?v=202605130251 ]

さらに本イベントでは、“食の体験”を“旅”へとつなげる取り組みとして、ロッテグループの「ロッテアライリゾート」との連動施策を実施いたします。イベントで使用するロッテアライリゾートオリジナルブランドのコシヒカリ「星空米」は、新潟県妙高市両善寺地区で育てられた希少な「矢代米」を、昔ながらの“はさ掛け製法”で丁寧に仕上げた特別なお米です。妙高市の自然の恵みを受けた一粒一粒が、おにぎりのおいしさをより一層引き立てます。

ロッテアライリゾート「星空米 田植え体験」の様子（2024年の様子）

「星空米」は、新潟県妙高市両善地区の皆さまとロッテアライリゾートが連携して収穫するお米です。初夏には地域とロッテアライリゾートによる「Ｒ＆Ｌ連携推進室」主催で、ロッテアライ農園にて「星空米 田植え体験」を実施いたします。今回は大自然の中で米作りの体験を楽しみたい方に向けて、ロッテアライリゾート宿泊プランをご用意いたしました。地域の方々との交流をしながら、思い出に残る田植えステイをご堪能ください。

ロッテアライリゾートについて

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/64679/table/136_2_748b07a02d0b6a5a2881ab68660f1681.jpg?v=202605130251 ]ロッテアライリゾートのグリーンシーズンアクティビティ

新潟県妙高市に位置するロッテアライリゾートは 100 万坪という広大な敷地に全4棟257室のホテル客室を完備しております。敷地内には全14 コースあるスキー場を始め、スパ、プール、 レストラン、カフェ、ファンクションルーム、最長 1,501m のジップツアーやツリーアドベンチャーなど各種アクティビティを完備した、アジアでもトップクラスの規模を誇るレジャー施設です。冬は一面に広がる雪景⾊の中ウィンタースポーツを楽しみ、グリーンシーズンは新緑と澄んだ空気を感じながら山並みをご堪能いただけます。日常から離れゆったりとした時間をお過ごしください。

【公式アカウント/サイト】

■公式サイト

https://www.lottehotel.com/arai-resort/ja

■公式ロッテアライリゾートInstagram

https://www.instagram.com/lottehotel_arai/

■公式アライマウンテンリゾートInstagram

https://www.instagram.com/lottearairesort/

ロッテシティホテル錦糸町について

公式HP

https://lottecityhotel.jp/

ロッテシティホテル錦糸町公式インスタグラム

https://www.instagram.com/lottecityhotel_kinshicho_tokyo/