【THEフィッシング】初夏の本流釣り　延べ竿で狙うヤマメ・アマゴ／5月16日(土)放送

テレビ大阪株式会社千島克也（ちしま かつや）、ヤマメ (C)テレビ大阪

【番組名】「THEフィッシング」

初夏の本流釣り

延べ竿で狙うヤマメ・アマゴ

【放送日時】2026年5月16日(土)夕方5：30～6：00

テレビ大阪製作・テレビ東京系列全国ネット

＜テレビ東京・テレビ大阪・テレビ愛知・テレビせとうち・テレビ北海道・TVQ九州放送＞

【出演者】

千島克也（ちしま かつや）

【番組HP】https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/the_fishing/

初夏の本流釣り 延べ竿で狙うヤマメ・アマゴ

今回は、大型のヤマメとアマゴを延べ竿で狙う「本流釣り」。

本流とは一般的に10m以上の川幅の河川を指し、渓流よりも大型の魚を狙える。

千島 (C)テレビ大阪

まずは、岐阜県・高原川にやってきた。北アルプスの乗鞍岳を源流とし、富山湾へと流れる一級河川。

飛騨市の山間にある本流エリアで、30cm越えのヤマメを狙う。

(C)テレビ大阪

アングラーは、ワカサギ釣りと淡水のエサ釣りをメインに日本各地を回る千島克也。

この釣りのエキスパートだ。

千島 (C)テレビ大阪

本流釣りの魅力は、リールのない延べ竿で、魚の引きをダイレクトに感じられるところ。

千島が用意したのは9.5mと10.5mの長い延べ竿。広い川幅に対し、長竿で広範囲を探っていると…。

「よし!きた! いい引きするよ！」

千島 (C)テレビ大阪

早速アタリが！

高原川のポテンシャルにワクワクが止まらない千島！

ヤマメ (C)テレビ大阪

翌日は、長野県・諏訪湖を源流とする一級河川、天竜川に移動。前日と打って変わり、長野県伊那市の市街地を流れるエリアにエントリーした。

(C)テレビ大阪

天竜川はヤマメではなく、アマゴの川。しかも、大型が狙えるポイントとして知られている。

アマゴ (C)テレビ大阪

早朝、まだ静けさの残る市街地の川に立ちこみ、エサを流していると…。

「きたよ！結構暴れてるよ」

千島 (C)テレビ大阪

早速大きなアタリ！

10.5mの竿が大きく弧を描く。

自然豊かな山間部と市街地を舞台に本流釣りの魅力が詰まった30分！お楽しみに！