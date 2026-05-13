【初公開】ダイヤ工業、腕の負担を軽減する新製品を名古屋の「アシストスーツEXPO」に出展！

ダイヤ工業株式会社

医療用品メーカーのダイヤ工業株式会社(https://www.daiyak.co.jp/)（本社：岡山県岡山市 代表取締役：松尾浩紀）は、

2026年6月4日（木）、5日（金）に名古屋コンベンションホール(https://www.google.com/maps?cid=3456894243667680786&g_mp=CiVnb29nbGUubWFwcy5wbGFjZXMudjEuUGxhY2VzLkdldFBsYWNlEAMYASAF&hl=ja&gl=JP&source=embed)（所在地：愛知県名古屋市）にて開催される「アシストスーツEXPO in NAGOYA 2026」に出展いたします。本展示会では、注目の新製品である腕特化型のアシストスーツ「DARWING Lift Up AS」をはじめ、過酷な山岳現場での歩行をサポートする「Arukelude PRO」などを一挙に展示。実際に装着してその機能を体感いただけます。

「アシストスーツEXPO in NAGOYA 2026」のポイント

（１）協会展示会初！夏の暑熱対策製品を展示

今回、協会主催イベントとして初めて「暑熱対策」の有力メーカーが出展。アシストスーツによる身体負荷軽減だけでなく、熱中症対策アイテムを含めた総合的な「現場の安全」を体感・検討いただけます。

（２）国内外13社の製品を「一度に比較」

特定のメーカーに偏らず、13社の製品をその場で比較。腰・腕・脚など、部位別・用途別の展示により、現場で抱えている課題解決を支援する製品を見つけることができます。

（３）アシストスーツコンシェルジュが常駐、理学療法士による現場改善ノウハウを提供

理学療法士による実践的な腰痛リスク評価の講演や、アシストスーツに精通した「アシストスーツコンシェルジュ」による相談コーナーなど、導入の第一歩を踏み出すための充実したコンテンツをご用意しています。

ダイヤ工業株式会社 出展予定製品（試着可能）

重量物持ち上げアシスト（腰）

DARWING ABC Lift https://www.daiyak.co.jp/product/detail/?id=5495(https://www.daiyak.co.jp/product/detail/?id=5495)

軽量性と柔軟性を兼ね備えたアシストスーツ（本体の重量：約450g※）。背部から大腿部にかけて高反発のゴムを配置し、ゴムの張力で持ち上げ動作にかかる腰や背部の負担を軽減します。また、身体への接触面が少なく、長時間の使用でも蒸れにくい設計になっています。

※Lサイズの重量です

DARWING UT-Rise https://www.daiyak.co.jp/product/detail/?id=5475(https://www.daiyak.co.jp/product/detail/?id=5475)

まるで衣服のような着用感の薄型アシストスーツ。本体の重量は約560g※と軽量でありながら、力強いアシストで腰や背部の負担を軽減します。ワンタッチでアシストのON/OFFが可能なため、着脱の手間がなく、装着したまま複合的な動きが可能です。

※Lサイズの重量です

歩行アシスト（脚）

Arukelude PRO https://www.daiyak.co.jp/product/detail/?id=2199(https://www.daiyak.co.jp/product/detail/?id=2199)

階段や急な斜面・段差の昇降を頻繁に行う作業者に向けて開発したアシストスーツ。太ももに配置された強力なゴムが、脚を上げる動作を力強くアシストします。さらに、腰部には固定力の高いコルセット機能を搭載。不安定な足場での踏ん張りを支え、長時間の作業による脚や腰への負担を軽減します。

【新製品】持ち上げアシスト（腕）

DARWING Lift Up AS

2026年6月発売の新製品で、腕の負担軽減に特化したアシストスーツ。床からの持ち上げ動作や、持ち上げた荷物を保持する動作などで腕にかかる負担を軽減します。また、近年の猛暑に対応するため、背中部分に保冷剤などを収納できるポケットを装備し、身体的負担だけでなく環境的負担からもサポートします。

本製品は、発売に先駆けて実施したクラウドファンディング（Makuake）にて開始直後から大きな反響を呼び、目標金額の1319％を超える応援購入を記録いたしました。

詳細（Makuake）：https://www.makuake.com/project/daiyak-16/(https://www.makuake.com/project/daiyak-16/)

アシストスーツEXPO in NAGOYA 2026 開催概要

日時：2026年6月4日（木）10：30～17：00、5日（金）10：00～16：00

会場：名古屋コンベンションホール 中会議室301+302

（あおなみ線「ささしまライブ」駅直結／JR「名古屋駅」広小路口より徒歩12分）

〒453-6102 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート

入場条件：事前申し込み不要／入退出自由、参加費無料

主催：一般社団法人アシストスーツ協会

詳細はこちら：https://assist-suit.org/news/expo-in-nagoya2026/

一般社団法人アシストスーツ協会について

アシストスーツ協会は、2022年11月、アシストスーツ関連企業が協力してアシストスーツ製品の認知度向上、市場形成、啓蒙活動を行う目的で任意団体として設立しました。まずは、どのようなものか分からない、どれを試せばよいか分からないといった方々に向けて、一度にアシストスーツを比較・体験することで、導入の第1歩を踏み出していただくため、合同体験会を実施して参りました。今後本取組を強化していく他、アシストスーツの評価指標・導入指針の制定を行っていくため、2023年7月に一般社団法人として法人化いたしました。（一般社団法人「アシストスーツ協会」設立リリースより引用）

【アシストスーツ協会 概要】

協会名：一般社団法人アシストスーツ協会

代表理事：飯田 成晃

設立：2023年7月7日

ホームページ：https://assist-suit.org

所在地：〒104-0061

東京都中央区銀座1丁目12番4号 N&E BLD.6F

会社概要

【ダイヤ工業株式会社】

所在地：〒701-0203 岡山県岡山市南区古新田1125

代表者：代表取締役 松尾浩紀

設立：1963年4月

資本金：1,000万円

Tel：086-282-1245（平日 9：00～17：30）

Fax：086-282-1246

Mail：info@daiyak.co.jp

URL：https://www.daiyak.co.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/daiyak_medical/ （@daiyak_medical）

公式X：https://x.com/daiyak_medical

事業内容：コルセット、サポーター、アシストスーツ、テーピング、トレーニング用品などの多岐にわたる製品を開発・製造・販売