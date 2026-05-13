コブラウズソリューション『Withdesk Browse（ウィズデスク ブラウズ）』を東急株式会社に提供開始

ウィズデスク株式会社

ウィズデスク株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役 CEO：田口 湧都、以下、ウィズデスク）は、東急株式会社（本社：東京都渋谷区、取締役社長：堀江 正博、以下、東急）に、Digital Co-Experience プラットフォーム『Withdesk（ウィズデスク）』のコブラウズソリューション『Withdesk Browse（ウィズデスク ブラウズ）』を提供開始いたしました。

■ Withdesk Browse 導入の概要

この度、東急は、ウィズデスクが提供する Withdesk Browse を導入することにより、Web サイト上のお手続きや操作方法にお困りのお客さまに対して、お客さまの利用デバイス（PC・スマートフォン・タブレット）を問わず、画面共有を可能とするコブラウズサポートを提供できるようになります。なお、コブラウズサポートは、2026年2月18日にサービスを開始した TOKYU POINT 会員向けの新 Web サービス・アプリ「Tokyu Plus」の登録手続きのご案内を中心に活用いたします。Tokyu Plus アプリでは、2026年4月1日から開始された TOKYU POINT 会員を対象とした新たなランクアッププログラム「TOKYU POINT プログラム」の「バリューチケット特典」と「ポイントアップ特典」を提供しており、よりおトクに東急グループの施設や加盟店を利用可能です。

今回の導入にあたっては、お客さまによる事前のアプリインストールが不要なため、Web 操作が不安なお客さまに負担をかけることなく、誰でも簡単にコブラウズサポートを開始できることに加え、パスワードなどの機密性の高い入力内容をオペレーターが閲覧できないようにマスキングできるため、セキュリティを考慮したお客さま対応が可能になるとのご評価をいただいております。また、お客さまが利用するデバイスを問わず、リアルタイムに画面共有を行うことができ、オペレーターによるスクロール操作の代行やマウスカーソルを用いた操作案内といった手厚いサポートを行うことにより、課題把握時間の短縮と課題解決率の向上を実現できるという評価のもと、Withdesk Browse の導入を決めていただきました。

今後も、ウィズデスクは、Withdesk を通じて、お客さまの課題を1秒でも早く解決し、お客さまに安心をもたらす顧客体験の提供を実現するべく、更なるサービス開発に努めてまいります。

■ 東急について

＜会社概要＞

会社名：東急株式会社

所在地：東京都渋谷区南平台町5-6

代表者：堀江 正博（ほりえ まさひろ）

ホームページ：https://www.tokyu.co.jp/

■ Withdesk（ウィズデスク）とは

Withdesk は、リアルな顧客体験をデジタル上で提供する Digital Co-Experience プラットフォームです。お客さまの課題を1秒でも早く解決し、お客さまに安心をもたらす顧客体験の提供を実現します。

■ Withdesk Browse（ウィズデスク ブラウズ）とは

Withdesk Browse は、コブラウズソリューションです。コブラウズソリューションとは、お客さまが閲覧する Web サイトやアプリの画面をリアルタイムに確認しながらサポートを行うためのソリューションです。

＜会社概要＞

会社名：ウィズデスク株式会社

所在地：東京都品川区西五反田1-27-5 VORT五反田 11F

代表者：田口 湧都（たぐち ゆうと）

ホームページ：https://www.withdesk.com/