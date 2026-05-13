都内ホテルに初上陸！究極のうどんから、夏のひんやり麺が新登場。

株式会社ニュー・オータニ『冷製香りカボスうどん』

ホテルニューオータニ(東京)

麺処 NAKAJIMA

『冷製香りカボスうどん』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/nakajima/kabosu-udon/

ホテルニューオータニ（東京）の「麺処 NAKAJIMA」では、北九州で絶大な人気を誇る「津田屋流 豊前裏打会」のうどんと、爽やかなカボスを主役にした『冷製香りカボスうどん』を2026年9月下旬まで提供します。涼感ある一杯は、これから夏にかけてぴったりの味です。

東京ではすでに「真夏日」を観測。そんな時にはさっぱり・ひんやり麺が格別！

東京都では5月4日（月・祝）、初の真夏日を観測しました。また気象庁は、この先3か月予報でも、全国的に暖かい空気に覆われ、平均気温も高い見込みであると発表しました。ホテルニューオータニ（東京）「麺処 NAKAJIMA」では、すでに夏の気配を感じる今から残暑まで、食で“涼体験”を提供すべく新たな麺料理が誕生しました。

都内ホテルに初上陸！「津田屋流 豊前裏打会」のうどんで堪能する納涼のひととき。

「津田屋流 豊前裏打会」は、北九州市に総本山を置く「うどんの新たな可能性を追求する」職人集団で、連日長蛇の列ができるほど注目を浴びています。透き通るような美しい麺と、コシ・キレが独特でつるりとした喉越しが最大の特徴です。2025年、ホテルニューオータニの日本料理職人が北九州市へ修行へ赴き、技術を習得。ホテルでは初となる免許皆伝を受けました。

カボス×出汁×津田屋流 豊前裏打会のうどんが奏でる、初夏を彩る三重奏。

『冷製香りカボスうどん』

器一杯に美しく敷かれたカボスは、口にするとほどよい酸味が味わえ、鼻から抜ける爽やかな香りが“涼”を演出します。またカボスにはクエン酸やビタミンCを豊富に含み、食欲増進効果が期待できるため、夏バテ気味でも“するする”と食べたくなるような味わいです。出汁は、最高級のまぐろ節と昆布、京都のやわらかな天然水でとり、うまみがぎゅっと凝縮された上品な味わいに仕上げました。そこに、丹念に練り上げた生地を一日寝かせ切り出し、さらに一日熟成させた特製のうどんをあわせ、カボス・出汁・麺それぞれが互いを引き立てあう一品に。まずはうまみ濃厚な出汁を、次に透明感あふれる喉越しのよいうどんを、そしてカボスの酸味も感じながら、この暑さを涼やかに乗り越えるひとときをお過ごしください。

贅沢に暑さを乗り越えるなら、見た目も華やかな冷製『極みうどん』！

『極みうどん』

「麺処 NAKAJIMA」には『冷製香りカボスうどん』のほかにも、“ひんやり”うどんをご用意しています。その中でもひと際目を引くのが『極みうどん』。きらりとひかるジュレは、羅臼昆布をベースに旨みを引き出した芳醇な出汁。うどんによく絡むように2種のジュレに仕立てました。仕上げに君臨するのは、キャビア。和・洋の垣根を超えた一杯をお愉しみいただけます。ホテルニューオータニの創業者である、大谷米太郎の故郷・富山県にて長く親交がある鉱物の街、高岡を代表する「能作」の優美な器に盛りつけ、黄金に輝く見た目も豪華絢爛なうどんに仕上げました。今年は、修行の先にたどり着いた「麺処 NAKAJIMA」でしか味わえない冷たい麺で、“涼やかな夏”を満喫してはいかがでしょう。

販売概要

ホテルニューオータニ(東京)

「麺処 NAKAJIMA」

『冷製香りカボスうどん』

[期間]

2026年9月中旬まで

※食材の入荷状況等により、メニューが変更となる場合がございます。

[料金]

ランチセット（前菜・スイーツ付）\3,900

ディナーセット（前菜・温物・スイーツ付）\6,300

単品 \2,800

※サービス料別

[店舗]

「麺処 NAKAJIMA」

[場所]

東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ ガーデンタワーロビィ階

[ご予約・お問合せ]

Tel: 03-3221-2789（「麺処 NAKAJIMA」 直通）

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/nakajima/kabosu-udon/