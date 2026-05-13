ラグーナのプール　6月20日（土）オープン！

株式会社ラグーナテンボス

株式会社ラグーナテンボス（所在地：愛知県蒲郡市、代表取締役社長：川村 啓祐）は、6月20日（土）より、運営するテーマパークの「ラグナシア」の今夏のプール営業をスタートします。

昨年、新登場したキッズプールエリア「くじらさんのスプラッシュガーデン」をはじめ、最大波高1ｍを誇る波の出るプール「ジョイアマーレの浜辺」や、全長230mの流れるプール「ウロボロスの河」など、多彩なプールを楽しめます。また、お子さまに大人気の「あわあわプール」やスリル満点の「大波タイム」など、プールをより満喫できるコンテンツも開催します。また、プールに入りながら楽しめるエンターテインメントショーも充実しています。

デイプール 開催概要

■期間：6月20日（土）～28日（日）の土日、7月4日（土）～9月23日（水・祝）は毎日、9月26日（土）、27日（日）

■料金：大人（中学生以上）3,500円～ 小学生1,900円～ 幼児（3歳以上）1,400円～

※利用日・券種によって料金が変動します。詳細はWebサイトをご確認ください。

■利用制限：

・ウォータースライダー「ゼウスの稲妻」は身長120cm以上の方のみ利用可能

・「くじらさんのスプラッシュガーデン」内にある「くじらスライダー」は身長90cm以上推奨

※その他、利用制限は各プールにより異なるため、Webサイト及び現地にてご確認ください。

■公式Webサイト：https://www.lagunatenbosch.co.jp/event/summer/pool/index.html

■お客様お問い合わせ先：インフォメーションセンター TEL：0570-097117 （9:00～16:00）

デイプール 詳細情報

昨年、新登場したキッズプールエリア「くじらさんのスプラッシュガーデン」は、プールが初めての小さなお子さまでも安心の水深が13cm～30cmのエリアと、キッズが思い切り遊べる仕掛けが盛りだくさんの水深が60cmのキッズエリアがあります。また、プールの中央には直径約9m、高さ約2mの大きなドーム型の「くじらさんのスライダー」があります。「くじらさんのスライダー」の中央には、くじらが潮を吹いている様子をイメージした噴水があり、登ったり、滑ったりして楽しむことができます。その他、最大波高1ｍを誇る波の出るプール「ジョイアマーレの浜辺」や、全長230mの流れるプール「ウロボロスの河」など、多彩なプールを楽しめます。

くじらさんのスプラッシュガーデン

海の生き物をモチーフとした様々な仕掛けがあるキッズプールエリア。

ジョイアマーレの浜辺

日本最大級 最大波高1mの波の出るプール。

ルナポルト

エンターテインメントショーを間近で楽しめるセンタープール。

ウロボロスの河

全長230ｍの流れるプール。

ゼウスの稲妻

地上約15ｍの神殿遺跡から、滑り降りるウォータースライダー。

セイレーンの泉

冷えた体を温める温水ジャグジー。

また、お子さまに大人気の「あわあわプール」やスリル満点の「大波タイム」、種類豊富な浮き輪のレンタルなど、プールをより満喫できるコンテンツがラグナシアのプールを盛り上げます。

さらに、ラグナシアならではのプールに入りながらダンスや噴水ショーが楽しめるエンターテインメントショーを開催します。

キッズに大人気！あわあわプール

■期間：プール営業日の土日祝、7月18日（土）～8月30日（日）の期間毎日

■時間：12:05～、14:05～、20:00～（ナイトプール開催日のみ）

■場所：ウロボロスの河 中州エリア

※雨天・強風時は中止になる場合がございます。

最大波高1mの大波が発生！大波タイム（約7分間）

■期間：プール営業日の土日祝、7月18日（土）～8月30日（日）の期間毎日

■時間：12:30～、14:30～

（ラグナシアが9:30開園の日は10:30～も実施）

■場所：ジョイアマーレの浜辺

※水深1.1ｍより深いエリアは中学生以上限定

※水深1.1ｍより深いエリアには、シングルフロートの浮き輪のみ持ち込みが可能

種類豊富な浮き輪のレンタル浮き輪フリーパス

■期間：プール営業日に準ずる

■料金：昼の浮き輪フリーパス 1,600円

（7月17日（金）までの平日、8月31日（月）～9月18日（金） までの平日は1,000円）

夜の浮き輪フリーパス 1,300円

■場所：

受付／昼：レンタルショップ

夜：有料席販売所、プールショップ

交換／ルナポルト付近レンタルショップ前

※フリーパス1つにつき、1度に借りられるのは1アイテムです。

ショーキャストと一緒にダンススプラッシュビクス

■内容：プールに入りながらダンスが楽しめるプールアクティビティです。真夏の太陽と噴水の水しぶきを全身に浴びて、びしょ濡れになりながら水中エクササイズを楽しめます。

■期間：7月11日（土）、12日（日）、18日（土）～8月30日（日）

■時間：日によって異なる（約15分間）

※時間などの詳細はWebサイトより、ショースケジュールをご確認ください。

※雨天の場合はショー演出の一部が変更になる場合がございます。

噴水ショースプラッシュファウンテン

■内容：音楽に合わせて様々な噴水が吹き上がる噴水ショー。迫力ある水しぶきを全身に浴びて、びしょ濡れになりながら楽しめます。

■期間：プール営業日に準ずる

■時間：日によって異なる（約4分間）

※時間などの詳細はWebサイトより、ショースケジュールをご確認ください。

▼ラグーナ ナイトプールの情報は下記よりご確認ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000123.000013967.html

※本資料内の情報は、天候・その他の理由により、予告なく変更になる場合がございます。

最新の情報はWebサイト、現地にてご確認ください。

※料金はすべて税込です。

※本資料内の画像はイメージです。