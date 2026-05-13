Zenken、新潟県より令和8年度「外国人介護人材介護福祉士国家資格取得支援業務」を受託

Zenken株式会社

Zenken株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：林 順之亮、以下 Zenken）は2026年4月30日、新潟県から令和8年度「外国人介護人材介護福祉士国家資格取得支援業務」を受託しましたのでお知らせいたします。

本研修事業は、新潟県内の外国人介護人材が働きやすい環境を整備し、キャリアアップを図ることを目的とした県の事業で、特定技能1号や技能実習などで受け入れた外国人介護人材を支援します。これらの人材は、最長で5年間の在留期間が定められています。しかし、介護福祉士国家試験に合格すれば、「介護」の在留資格を取得でき、日本の介護現場で長期的に働き続けることが可能になります。

Zenkenは新潟県内で働く外国人介護人材を対象に、第39回（令和8年度）介護福祉士国家試験の合格に向けた6ヶ月間のオンライン研修を実施します。本研修では、受講生にパーソナル学習サポーターをつけ、個別に弱点を把握・克服できるきめ細かい研修プログラムを展開します。

さらに、地域での長期的な「定着」を見据えたサポートの一環として、対面での「受講者交流会」を開催し、同じ目標に向かって学ぶ受講生同士のネットワーク構築や相互支援の輪を広げる機会を提供します。

単なる試験対策に留まらず、学習面と精神面の両面から手厚く支援することで、新潟県の介護現場における外国人材の活躍と定着を後押しします。

なお、Zenkenは昨年に引き続き、本研修事業を新潟県より受託しております。また令和8年度「外国人介護人材海外現地マッチング支援事業」も新たに受託しており、海外から介護人材候補生を紹介する段階から支援に携わります。

今後もZenkenは、地方自治体と協力し、外国人介護人材が地域社会の一員として受け入れられ、長く働き続けられる体制づくりに貢献してまいります。

■ Zenkenの外国人介護人材の育成・定着サポートについて

Zenkenでは、外国人介護人材の日本での長期就労とキャリアアップを支援するため、教育研修から資格取得まで一気通貫のサービスを展開しています。「ZENKEN介護福祉士国家試験対策講座」をはじめ、これまで多くの介護施設や地方自治体の研修事業を受託した実績を持ち、こうした知見を基盤に今年度も質の高い研修を提供してまいります。

URL：https://zenken-career.jp/kaifuku/

【Zenken株式会社 会社概要】

会社名 ： Zenken株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 林 順之亮

本社所在地： 東京都港区麻布台 1-3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー22F

創業 ： 1975年（昭和50年）5月2日

設立 ： 1978年（昭和53年）7月14日

資本金 ： 439,530千円（2025年6月30日現在）

上場市場 ： 東京証券取引所グロース市場（証券コード：7371）

オフィシャルHP： https://www.zenken.co.jp/