東急の定額制宿泊サービス「ツギツギ」とアットホームのまち歩きコンテンツアプリ「膝栗毛」が業務提携

アットホーム株式会社

東急株式会社（以下、東急）とアットホーム株式会社（以下、アットホーム）は、東急が提供する定額制宿泊サービス「ツギツギ」と、アットホームが運営するまち歩きコンテンツアプリ「膝栗毛（ひざくりげ）」に関する業務提携契約（以下、本提携）を２０２６年５月１３日(水)に締結しました。本提携により、両社が取り組んできた地域との接点づくりを生かして、まち歩き体験と宿泊をつなぐことを目指します。まずは、「膝栗毛」で獲得したポイント「文（もん）」を、「ツギツギ」の宿泊ポイントに交換できる仕組みを本日から開始します。

●「ツギツギ」について

月額で宿泊ポイントを購入し、全国４５０※以上の提携ホテルを自由に選んで泊まれる、東急が提供する定額制の宿泊サービスです。２泊・５泊・１４泊の計３プランから宿泊数を選べる仕組みで、いずれのプランも同伴者１名分が無料のため、カップルや親子、友人同士など、２人で宿泊できることが大きな特徴です。※２０２６年５月１３日(水)現在。

●「膝栗毛」について

「何気ない道が、エンターテインメントに」をコンセプトにアットホームが提供する無料アプリで、まち歩きやアプリ利用などを通じて獲得したポイント「文（もん）」を商品に交換することができます。その他には、固有の歴史や郷土文化などを紹介する「オリジナルマガジン」、地域の物語を知ることができるＧＰＳ連動型「音声ガイド」など、まち歩きを楽しんでいただけるコンテンツを有しています。地域とユーザー、ユーザー同士のコミュニケーションを促進するサービスです。

●本提携について

本提携によりユーザーは、「膝栗毛」内のポイント「文」を「ツギツギ」の宿泊ポイントに交換することができるようになります。交換レートは５００文＝「ツギツギ」宿泊ポイント１ポイントで、「ツギツギ」では宿泊ポイント１０ポイントで１泊分の宿泊が可能です。対象ルートは「膝栗毛」内「東海道五十三次」ルートです。今後は、順次貯めた「文」を「ツギツギ」の宿泊ポイントに交換することができるルートを拡大予定です。これにより、「膝栗毛」が生み出すまち歩き体験と、ツギツギが提供する地域滞在の仕組みをつなぐことで、宿を起点にまちへ出て歩き、その土地の歴史や文化、人との出会いを知りながら楽しみ、また泊まりたくなる旅のあり方を広げていき、再訪につながる流れを生み出すことで、地域内の回遊促進や滞在価値の向上、再訪機会の創出を目指します。

また、本提携の開始を記念し、２０２６年５月１３日（水）から２０２６年１２月３１日（木）までの期間限定で、３００文＝「ツギツギ」宿泊ポイント１ポイントでおトクに交換できるキャンペーンを実施します。

近年、観光需要の回復に伴い多くの観光地が賑わいを取り戻す一方で、短時間の立ち寄りにとどまる旅行スタイルや特定エリアへの集中などが課題となっています。こうした中で、地域を歩いて魅力を知る体験と、地域に泊まり滞在する体験を組み合わせることで、地域をより深く知り楽しむ旅のあり方が求められています。

東急は交通・不動産・生活サービスなどを通じた「まちづくり」を事業の根幹に据え、地域に人の流れを生み出す取り組みを進めてきました。アットホームは不動産情報サービスを基盤としながら、地域との接点づくりや地域共創の取り組みを展開しています。両社が取り組んできた地域との接点づくりを生かして、まち歩き体験と宿泊を接続する本提携を開始することで、まち歩きによる地域の魅力発見と宿泊による滞在体験を接続し、地域との継続的な関係づくりを促進します。今後も、まち歩きと宿泊を組み合わせた新しい地域体験の創出を通じて、地域への来訪促進や関係人口の拡大、地域活性化につながる取り組みを推進します。

１． 本提携の詳細について

■背景

近年、観光需要の回復に伴い多くの観光地が賑わいを取り戻す一方で、特定の観光スポットに人が集中し、短時間の立ち寄りにとどまる旅行スタイルも見られるようになっています。こうした中で、地域をより深く楽しむためには、地域を歩きながら魅力を発見する体験と、その地域に滞在する体験を組み合わせることが重要になっています。

「膝栗毛」は、「何気ない道が、エンターテインメントに」をコンセプトに、まちを歩きながらその土地の歴史や文化、人との出会いなどを楽しむことができるサービスです。まちを歩くことで、観光地だけではなく、そのまちの日常や地域の魅力に触れる体験を提供しています。

「ツギツギ」は、全国の宿泊施設からその日の都合や気分に合わせて宿泊先を選び、自由に滞在できる定額制宿泊サービスです。地域に滞在する機会を提供することで、旅先での滞在時間を広げ、地域との接点を深める新しい宿泊の楽しみ方を提案しています。

こうした背景のもと、本提携では、まちを歩いて地域の魅力を発見する体験と、地域に泊まり滞在する体験を接続することで、宿を起点にまちをめぐる旅のあり方を広げていきます。まちを歩いて魅力を知り、地域に泊まり滞在し、さらに再訪につながる流れを生み出すことで、地域内の回遊促進や滞在価値の向上、再訪機会の創出を図ります。

■実施内容

本提携においてまず、「膝栗毛」でまち歩きを通じて獲得したポイント「文」を、「ツギツギ」で利用できる宿泊ポイントに交換できる仕組みを提供します。ユーザーは、まちを歩きながらポイント「文」を貯め、そのポイントを「ツギツギ」の宿泊ポイントへ交換することで、地域に泊まりながらまちを楽しむ体験へとつなげることができます。まち歩きと滞在が循環する新しい旅の楽しみ方を提供します。

また、本提携の開始を記念し、サービス開始日から一定期間は、通常より交換しやすいレートで利用できるキャンペーンを実施します。これにより、提携開始時の利用促進を図るとともに、まち歩きから宿泊へつながる新たな地域体験の創出を後押しします。

この仕組みにより、宿を起点にまちを歩き、地域の歴史や文化、人との出会いなどを知りながら楽しむ体験を通じて、地域内の回遊促進や滞在価値の向上、再訪機会の創出を図ります。

２．「ツギツギ」とは

東急が提供する「ツギツギ」は、全国４５０※以上の提携宿泊施設から、その日の都合や気分に合わせて好きな場所を選び、定額で自由に宿泊できるサブスクリプション型宿泊サービスです。ご利用頻度に応じて宿泊数を選べる複数のプランを用意しており、どのプランでも同伴者１名まで無料で宿泊可能です。

「旅行することが特別なことではなく、日常の延長になる。」 そんな新しい旅のあり方を提案する「ツギツギ」は、現在、無料会員を中心に登録者数３３万人※を突破し、“旅を日常に取り入れる”ユーザー層を全国に広げています。気分転換や小さな移動をもっと身近に感じられるサービスとして、多くの方にご利用いただいています。

※２０２６年５月１３日(水)現在。

３．「ツギツギ」販売プランについて

２泊・５泊・１４泊の計３プランを販売しています。また、「２泊プラン初月無料キャンペーン」を実施中（終了日未定）です。「ツギツギ」は全プランで同伴者１名まで無料でご宿泊可能です。各プランの詳細はサービスサイトよりご確認ください。(https://tsugitsugi.com/)

●２泊プランについて

※初月無料キャンペーンとして初月分のお支払い分が無料となります。

※無料期間を除く、３カ月以上の継続利用を条件としてご利用いただけます。４カ月目以降は任意で購入を停止することができます。

●繰り越しについて（全プラン共通）

※利用期間内でプラン泊数を使い切らなかった場合も、付与される泊数の有効期限内（１８０日間）に ２泊、５泊もしくは１４泊プランを再度お申込みいただくことで余った泊数を繰り越し、合算することで余った泊数分もご宿泊可能です。

４．まち歩きコンテンツアプリ「膝栗毛」とは

アットホームが提供する「膝栗毛」は、まちを歩きながらその土地の歴史や文化に出会えるアプリです。ＧＰＳ連動の音声ガイドやオリジナル記事を通じて、身近な道や知らないまちを、自分のペースで巡ることができます。

「膝栗毛」ではまち歩きルートを全国各地に展開中で、「東海道五十三次」ルートは東京の日本橋～京都を巡ります。 大井川鐵道の沿線や東京の下町を巡るルートなどでも「文」を貯めることが可能です。まち歩きではチェックインスポット付近でアプリを起動することで１０文が貯まり、獲得した「文」はアプリ内のオリジナル商品などに交換できます。

「何気ない道が、エンターテインメントに。」をコンセプトにまち歩き体験を提供する「膝栗毛」は、累計ダウンロード数１２万を突破し、多くのユーザーに支持されています。アプリのダウンロード・サービスの利用は無料です。詳細や利用方法については、以下の公式サイトをご参照ください。

公式サイト :https://hizakurige.com/

ダウンロード：

Android :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hizakurigeiPhone :https://apps.apple.com/us/app/%E8%86%9D%E6%A0%97%E6%AF%9B-hizakurige/id1560771886