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アウディ、生産ネットワークを強化：インゴルシュタットにおける統合生産と新型フル電動モデル
＊本リリースは、AUDI AG配信資料の翻訳版です。
＊本資料に記載の装備、諸元データは、いずれもドイツで販売予定のもので、日本仕様とは異なります。
（ドイツ本国発表資料）2026年4月23日、インゴルシュタット：アウディは、生産ネットワークの強化を続けています。Audi Q3の生産は、ハンガリー ジェールにあるアウディ ハンガリーとの連携のもと、2026年半ばよりインゴルシュタットの本社工場において開始される予定です。さらに、電気自動車Audi A2 e-tronのインゴルシュタットでの生産開始に向けた準備も順調に進んでいます。高い柔軟性、電動化の拡大、そして国をまたいだ緊密な連携により、アウディは将来を見据え、各拠点において競争力のある体制を整えています。
インゴルシュタット工場長のジークフリート シュミットナー（Siegfried Schmidtner）は、次のように述べています。「インゴルシュタットのチームは、情熱をもってAudi Q2の成功を牽引してきました。ジェールと緊密に連携をとりつつ、私たちは2026年半ばからAudi Q3の統合生産を開始し、新しいステージへと進みます」。両拠点のパートナーシップによって、アウディは高いSUV需要に対応すると同時に、両拠点の生産能力をバランスよく活用していきます。ジェールで追加生産分のボディが製造され、その後インゴルシュタットで塗装および最終組立が行われます。Audi Q3の統合生産は、2025年3月に締結されたアウディと労使協議会との未来に向けた合意の中核要素であり、グローバル生産ネットワークの柔軟性を示すものです。
物流の観点からも、緊密な連携によるAudi Q3の共同生産の状況がよくわかります。インゴルシュタットとジェールのサプライチェーンチームは、必要な物流プロセスを1年足らずですべて構築しました。確立された物流網により、車体は鉄道で輸送されます。
インゴルシュタットのチームは、引き続き内燃機関のコンパクトモデルであるAudi A3およびAudi Q3の2モデルを生産します。同時に、同拠点における電動化も加速しています。2023年に生産を開始したAudi Q6 e-tron、2024年のAudi A6 e-tronに続き、2026年秋には新たなフル電動モデルの製品ラインが生産開始となる予定です。
シュミットナーは、次のように述べています。「インゴルシュタットにとって、Audi A2 e-tronは電動化への道における次のマイルストーンです。このモデルが本社工場で生産されることを誇りに思います」。
ネッカーズルムにあるアウディのドイツ国内第2の生産拠点では、Audi A5およびAudi A6のモデルファミリーを刷新し、同工場史上最大規模の生産拡大計画がまもなく完了する見込みです。今後は主要な装備仕様およびエンジンバリエーションを順次拡充していきます。2026年初頭にはAudi RS 5が導入の先陣を切りました。さらにベーリンガーホフではコンセプトカー、Concept Cで示された新たな電動モデルの生産準備が進められています。このフル電動スポーツモデルは、2027年より同拠点で生産される予定です。
さらに、アウディは同拠点をデジタル化および人工知能（AI）のコンピテンスセンターへと発展させています。Innovation Park Artificial Intelligence（IPAI）を含むドイツのハイルブロン・デジタルエコシステムの近隣に位置し、重要な役割を果たしています。アウディはこのネットワークにおける連携により、自社の革新力を補完し、AIソリューションを社内へ導入しています。
アウディは内燃エンジン、ハイブリッド、電動モデルの3本柱を中心とした堅牢かつ柔軟な生産ネットワークを構築しています。
本件に関するお問合わせ先
フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
アウディ ジャパン 広報部
関連リンク
日本語版リリース
https://www.audi-press.jp/press-releases/2026/s5n52g00000066xj.html
ドイツ本国英語版リリース
https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/audi-strengthens-production-network-integrated-production-and-new-fully-electric-model-in-ingolstadt-17105
アウディ プレス センター
https://www.audi-press.jp/
アウディ ジャパン
https://www.audi.co.jp/jp/web/ja.html