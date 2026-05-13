京阪バス株式会社（本社：京都市、社長：三浦達也）では、２０２６年６月７日（日）よりダイキャスト製ミニカー「トミカ」（発売元：株式会社タカラトミー）の「京阪バスオリジナルトミカ」を発売します。 ２０２２年に創立１００周年を迎えた弊社は、更なる１００年に向けて、ご利用のお客様・ファンの皆様により一層身近に感じていただくため、一般路線バスタイプの「トミカ」を製作しました。 ２０２６年６月７日（日）に開催される「第２５回スルッとKANSAIバスまつり」会場にて、発売を開始しますので、ぜひご来場のうえ、お買い求めください。

１．商 品

「京阪バスオリジナルトミカ」 【モデル車両】 ・所 属：枚方営業所 ・車 両：いすゞエルガ（LV290N4）「Ｎ－６３９０」

２．販売価格

１個 １，３００円（税込）

３．発売開始

・日時 ２０２６年６月７日（日）１０：００～ ・場所 「第２５回スルッとKANSAIバスまつり」（万博記念公園：大阪府吹田市）第２会場（下の広場）トミカ販売ブース ※第１会場（お祭り広場）の京阪バスブースでの発売はありません。 ・スルッとKANSAIバスまつりホームページ … https://www.surutto.com/bus/

製造元：株式会社タカラトミーアーツ

🄫 TOMY 「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

■トミカについて

「トミカ」（発売元：株式会社タカラトミー）は1970年に日本初の手のひらサイズの国産車ダイキャスト製ミニカーシリーズとして発売されました。今では3世代にわたり愛されています。現在までに国内外累計10,000種以上の車種が発売され、累計販売台数は10億台（2024年12月時点）を超えています。 公式サイト：https://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/

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