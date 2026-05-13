アスエネ、Forbes JAPAN共催 国内最大級のサステナビリティカンファレンス「ASUENE SUSTAINABILITY SUMMIT 2026」7月23日開催

アスエネ株式会社

アスエネ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：西和田 浩平、以下「当社」）は、2026年7月23日（木）に虎ノ門ヒルズフォーラムにて、Forbes JAPAN共催により「ASUENE SUSTAINABILITY SUMMIT 2026（アスエネ・サステナビリティ・サミット 2026）」を開催します。 AIの急速な進展や地政学リスクの高まりにより、エネルギー価格や原材料調達の不確実性が高まる中で、サプライチェーン戦略の見直しや、GXを前提とした経営判断の重要性が一層高まっています。

本イベントではForbes JAPAN編集長 藤吉雅春 氏と当社CEO西和田による特別セッションをはじめ、三井住友フィナンシャルグループ 執行役員 グループCSuO 高梨雅之氏の登壇など、GX・サステナビリティ領域における産官学の有識者が国際潮流や先進事例を共有し、次なるアクションへの示唆を提示します。

以下特設サイトより、事前参加登録（無料）が可能です。

ASUENE SUSTAINABILITY SUMMIT 2026 ：https://asuene.com/asueneesgsummit/2026(https://asuene.com/asueneesgsummit/2026)

「ASUENE SUSTAINABILITY SUMMIT 2026」について

AIの急速な進展や地政学リスクの高まりにより、企業を取り巻く経営環境は大きく変化しています。エネルギー価格や原材料調達の不確実性が高まる中で、サプライチェーン戦略の見直しや、GXを前提とした経営判断の重要性が一層高まっています。

加えて、SSBJによる開示の義務化に向けた動きや、GX-ETSをはじめとする制度整備の進展により、企業にはCO2排出量を含むサステナビリティ情報の管理・開示体制の高度化が求められています。AIによるデータ活用や意思決定の高度化が進む一方で、企業には不確実性の高い環境下において、迅速かつ戦略的な対応が求められています。

このような背景のもと、当社は「ASUENE SUSTAINABILITY SUMMIT 2026」を開催します。当社は、グローバルで3万社以上に活用される高度なAIを実装したサービスを展開しており、CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」において国内累計導入社数No.1を有しています。こうした国内外での支援実績と知見を背景に、本イベントでは、企業・金融機関・官公庁・有識者が一堂に会し、サステナビリティおよび脱炭素領域における制度動向や先進事例をテーマに講演や特別セッションを実施します。企業のGX・ESG推進に携わる多様な関係者にとって、国際潮流や実務対応を学び、次なるアクションへの示唆を得る機会を提供します。

スピーカー（順不同 敬称略）

・東京大学未来ビジョン研究センター 教授 江守 正多 氏

・株式会社三井住友フィナンシャルグループ 執行役員 グループCSuO 高梨 雅之 氏

・三菱重工業株式会社 カーボンニュートラル推進室長 森原 雅幸 氏

・株式会社村田製作所 シニアマネジャー 森永 泰弘 氏

・Forbes JAPAN 編集長 藤吉 雅春 氏

・アスエネ株式会社 Founder 代表取締役CEO 西和田 浩平

・アスエネヴェリタス株式会社 取締役CCO 小池 心平

ほか、官公庁・有識者・企業による多数の講演を予定しています。

なお、2025年開催時には約2,500名が参加し、満足度90%を記録しました。開催レポートの詳細は以下よりご覧ください。

ASUENE SUSTAINABILITY SUMMIT 2025開催レポート：https://asuene.com/media/5748/

イベント概要

イベント名：ASUENE SUSTAINABILITY SUMMIT 2026

日時：2026年7月23日（木）12:00-18:30（交流会 19:00-20:30）

開催形式：ハイブリッド開催（オンライン / オフライン）

会場：虎ノ門ヒルズフォーラム（東京都港区虎ノ門1-23-3 虎ノ門ヒルズ森タワー 5F）

内容：基調講演、特別セッション、パネルディスカッション、企業講演、スポンサーセッション、交流会

参加対象：サステナビリティ・脱炭素・ESG経営に取り組む経営層、推進部門の責任者・担当者

主催：アスエネ株式会社

共催：Forbes JAPAN

申し込み：特設サイトより事前登録制（参加無料）

特設サイト：https://asuene.com/asueneesgsummit/2026

＜オンライン視聴方法＞

特設サイトからの申し込み後、当日の視聴用URLをメールにて案内します。

＜オフライン参加方法＞

特設サイトからの申し込み後、招待状をメールにて送付します。なお、競合企業および個人での申し込みは受け付けていません。イベント終了後には、交流会を予定しています。

問い合わせ先：summit2026@asuene.com

アスエネ 会社概要

会社名：アスエネ株式会社

事業内容：

・CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」

・サプライチェーンマネジメントクラウドサービス「ASUENE SUPPLY CHAIN」

・GX・ESG人材特化型転職プラットフォーム「ASUENE CAREER」

グループ会社：

・カーボンクレジット・排出権取引所 「Carbon EX」

・脱炭素・非財務情報の第三者検証・保証、アドバイザリーサービス「ASUENE VERITAS」

・SaaS事業者向けAPI連携プラットフォーム「Anyflow」

・GHG排出量可視化クラウドサービス、AIエネルギーマネジメントクラウドサービス「NZero」

資本金：83億円（資本剰余金含む）

代表者：Founder 代表取締役CEO 西和田 浩平

住所：東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル WeWork 4階

拠点：日本、シンガポール、米国、タイ、英国、フィリピン

URL：https://corp.asuene.com/