PE-BANK、「Qiita Conference 2026」にGoldスポンサー協賛

株式会社PEｰBANK

株式会社MCEAホールディングス（東京都港区／代表取締役社長 齋藤 武育）のグループ会社で、 ITエンジニアの新しい働き方を提案する株式会社PE-BANK（東京都港区／代表取締役・高田 幹也）は、2026年5月27日（水）～29日（金）にオンラインで開催されるエンジニア向けテックカンファレンス 「Qiita Conference 2026」 にGoldスポンサーとして協賛いたします。併せて、5月29日開催のセッションへの登壇および、5月30日に開催予定のアフターイベントにおけるブース出展を通じて、ITエンジニアのキャリア形成支援や学びにつながる取り組みを発信してまいります。

■「Qiita Conference 2026」とは

日本最大級のエンジニアコミュニティ「Qiita」が主催するテックカンファレンスです。AI時代を迎え、変化し続けるエンジニアの役割や、これからのエンジニアリングのあり方について、実践と挑戦を通じて考える場として開催されます。

＊公式ホームページ：https://qiita.com/official-campaigns/conference/2026

※「最大級」は、エンジニアが集うオンラインコミュニティを市場として、IT人材白書（2020年版）と当社登録会員数・UU数の比較をもとに表現しています。

■PE-BANK登壇セッションについて

・セッション名：「詰まったらこう動く―現場とマネジメントの作法」

・日時：2026年5月29日（金）17時55分～18時15分

・会場：オンライン（Zoom）

・登壇者：進藤 千晶氏（株式会社PE-BANK マーケティング推進部）

伊藤 裕也氏（クラスター株式会社 法人事業本部 ディレクショングループ マネージャー）

東峰 裕之氏（クラスター株式会社 執行役員 開発本部長）

・内容：時代の流れや進化に伴い、我々を取り巻く環境も「モノづくり」の姿も大きく変わりつつあります。そんな混沌とした世界のなかで、わたしたちは常に価値を提供したり新しい価値づくりに取り組んでいかなければなりません。このセッションではメタバースプラットフォーム「cluster」の開発・運営の方々をお招きし、わたしたちが日々直面する「顧客側」や「上司」（ほか意思決定者）との関係づくり～「価値」の作り方までを、一緒にひも解いていきます。

■アフターイベントにおけるブース出展について

5月30日（土）に開催されるアフターイベント（会場調整中/東京都内または近郊を予定）では、PE-BANKブースを出展いたします。

PE-BANKブースでは、6月13日（土）に開催予定のITエンジニア向けオンラインイベント「ProTechOne 2026」の会場となる、メタバース空間「ProTechOneワールド」を体験いただけます。

また、 「ProTechOne 2026」への事前参加登録をされた方には、Qiitaとの限定コラボマグカップを数量限定でプレゼント予定です。

■「Qiita Conference 2026」開催概要

・開催日：2026年5月27日（水）、28日（木）、29日（金）

・時間：各日17:00～（開場16:50）

・会場：オンライン配信（Zoom）

・主催：Qiita株式会社

・参加費：無料（要事前申込）

[アフターイベント開催概要]

・開催日：2026年5月30日（土）

・時間：13:00～18:00（受付12:30）

・会場：オフライン（会場調整中/東京都内または近郊を予定）

・参加費：無料（エンジニア職・100名限定、要事前申込・抽選）

イベント詳細・参加お申し込みおよび最新情報は、公式ホームページよりご確認ください。

https://qiita.com/official-campaigns/conference/2026

■「ProTechOne 2026」開催概要

PE-BANKは、ITエンジニアの学びとキャリアの未来をテーマにしたオンラインイベント「ProTechOne（プロテックワン） 2026」を、2026年6月13日（土）にメタバース空間「cluster」内にて開催いたします。

「つながる力、未来を創る」をメインテーマに掲げる本イベントでは、急速に変化するIT・テクノロジー領域において、エンジニアがこれからの時代に求められる“学び方”と“キャリアの捉え方”を発信します。今年も業界を代表する多彩な登壇者をゲストに迎え、技術・カルチャー・メタバース・AIトレンドなど、多角的な視点でエンジニアの未来を探ります。

[イベント概要]

・イベント名称：ProTechOne 2026

・開催日時：2026年6月13日（土）11:30～18:00

※6月12日（金）に前夜祭を開催

・会場：メタバース（オンライン）

・参加費：無料

・主催：株式会社PE-BANK

詳細・参加お申し込みは、以下のイベントページをご覧ください。

https://splus.pe-bank.jp/lp/ProTechOne2026/

【株式会社PE-BANK 概要】

株式会社PE-BANKは、1989年に協同組合として発足。「ITフリーランスの社会的地位が、より一層高まる社会を創り上げる。」をミッションに掲げ、ITフリーランスエンジニアエージェント事業の国内最古参企業として、30年以上にわたり企業とエンジニアを繋いできました。PE-BANKのシンボルマークは、PE-BANKの使命「企業が求める人材を、エンジニアが求める仕事を」と、3者のグッドリレーション、グッドパートナーシップを、さくらんぼをモチーフに表現しています。

会社名 ：株式会社PE-BANK

代表者 ：代表取締役社長 高田 幹也

本社所在地 ：東京都港区高輪2丁目15番8号 グレイスビル泉岳寺前

設立年月日 ：1989年5月1日（協同組合として）

資本金 ：3億1,295万円

事業内容 ：ITフリーランスエンジニアエージェント事業

ITエンジニアの派遣事業／紹介事業

ITエンジニア向けのセミナー事業／福利厚生事業

コーポレートサイト ：https://pe-bank.co.jp

Pe-BANKフリーランス：https://pe-bank.jp (ITフリーランス向けサービスサイト)

Pe-BANKキャリア ：https://career.pe-bank.jp (IT人材派遣・IT人材紹介専用サービスサイト)

Pe-BANKカレッジ ： https://pebank-college.jp (法人向けIT人材研修サービス)

サポートプラス ：https://splus.pe-bank.jp (ITエンジニア向けウェビナー・福利厚生サービスサイト)

【株式会社MCEAホールディングス 概要】

MCEAホールディングスグループは「人とビジネスの可能性を最大化する」という理念のもと、ITフリーランスエンジニアエージェント事業を行う株式会社PE-BANK、システム開発を本業としたITサービス業を行うアスノシステム株式会社、そしてグループの形成支援と経営推進を行う株式会社MCEAホールディングスの3社からなる組織です。1989年5月に15名のITフリーランスが中心となり立ち上げた「首都圏コンピュータ技術者協同組合」をルーツとする共存共栄の思いを基に、今後も皆様から求められる価値ある企業となるようこれからも取り組んでまいります。

会社名 ：株式会社MCEAホールディングス

代表者 ：代表取締役社長 齋藤 武育

本社所在地 ：東京都港区高輪2丁目15番8号 グレイスビル泉岳寺前

設立年月日 ：2015年9月1日

資本金 ：1億円

ホームページ：https://mcea-hld.jp/