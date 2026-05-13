BLUETTI、全国の自治体・公共機関向け展示会「第5回 地域防災EXPO」に出展

BLUETTI JAPAN株式会社

ポータブル電源およびクリーンエネルギーソリューションのグローバルリーダーとして15年以上にわたり信頼と実績を築いてきたBLUETTI JAPAN株式会社（本社：東京都千代田区、以下BLUETTI）は、2026年5月13日（水）～15日（金）に東京ビッグサイトにて開催される「第5回 地域防災EXPO」に出展いたします。

■出展概要

BLUETTIのポータブル電源製品は、日本防災安全協会による「防災製品等推奨品」認証や、日常時と非常時の双方で役立つ製品・サービスを認証する「フェーズフリー認証」など、第三者機関による各種認証を取得しております。また、多くの地方自治体と「災害時におけるポータブル電源の貸出に関する協定」を締結し、地域社会の防災力向上に貢献しています。

この度、BLUETTIブースでは、防災対策に最適なラインアップとして、100Whクラスの軽量級・コンパクトモデルから3,000Whクラスの大容量のポータブル電源を展示いたします。さらに、BLUETTIのCOOより「ポータブル電源×防災」をテーマとした専門講座を実施いたします。本講座では、各ポータブル電源モデルの解説に加え、実機サンプルの体験機会もご用意しており、BLUETTI製品の実用性をご体感いただけます。また、ブース内では法人向けの業務相談にも対応予定です。

■展示製品（一部抜粋）

【ポータブル電源】

・AORA 10

・AORA 30 V2

・AORA 100 V2

・AORA 300

・APEX 300

・Pioneer NA

【エコシステム】

・走行充電器「Charger 1」、「Charger 2」

・バックパックポータブル電源「Handsfree 1」、「Handsfree 2」

【ソーラーパネル】

・BLUETTI 220Wソーラーパネル

・BLUETTI 350Wソーラーパネル

・BLUETTI 500Wソーラーパネル

【拡張バッテリー】

・BLUETTI ポータブル電源 B300K 拡張バッテリー

・BLUETTI ポータブル電源 B500K 拡張バッテリー

■「地域防災EXPO」開催概要

地域防災EXPOは、自治体・官庁向けサービスを網羅した「自治体・公共Week」を構成する専門展のひとつとして、災害への備えから発災時対応、復旧・復興まで、防災・危機管理の実務に役立つ情報を確認できる専門展示会です。

【開催日程】2026年5月13日(水)～15日(金) 10：00～17：00

【開催場所】東京ビッグサイト(西1～2ホール)

【入場料】無料

※事前に来場登録をお済ませの上、ご来場ください。https://www.publicweek.jp/ja-jp/register.html?code=1657366226498456-3GF

【主催】自治体・公共Week実行委員会

【詳細】https://www.publicweek.jp/ja-jp/visit/bousai.html

BLUETTIについて

BLUETTIは、2011年の東日本大震災を契機にブランドとしての本格的なスタートを切りました。「電気の力で守れる暮らしがある」という事実に影響を受け、「安心の電力を、すべての暮らしへ」というビジョンのもと、2015年に世界初のポータブル電源の量産に成功。その後、自社工場や試験施設を整備し、業界トップクラスの品質管理と新技術の導入に投資し続けています。

2020年には、世界初の安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載モデル「AC200P」を発売し、2025年には日本市場向けの「AORAシリーズ」をはじめ、次世代のクリーンエネルギー技術を開発しています。その信頼性と安全性により、BLUETTIは現在、120以上の国と地域の市場で、350万人を超えるお客様から信頼を寄せられています。



＜会社情報＞

会社名：BLUETTI JAPAN株式会社

代表：張 弩弩

設立：2021年3月（日本設立）

所在地：東京都千代田区神田東松下町14番地

事業内容：ポータブル電源及びソーラーパネル等の製造・販売

公式サイト ：https://www.bluetti.jp/

X ：https://x.com/bluetti_Japan

Instagram：https://www.instagram.com/bluettijapan/

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