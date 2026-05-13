AIが「進捗更新情報」から日報を自動生成、月10時間の “報告のための作業” を解消する新機能を提供

株式会社マイクロニティ

株式会社マイクロニティ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山崎 祐一郎）が提供する業務改善プラットフォーム「mfloow（エムフロー）」は、新機能として2026年5月13日（水）に「AI日報生成機能」の提供を開始しました。本機能は、ユーザーがmfloow上の「マイタスク」で更新した進捗・完了ステータス・コメントをAIが自動で解析し、そのまま日報として出力する仕組みです。書き直しゼロ、確認作業わずか3分で日報が完成します。これにより、個別の入力作業を介さずに、既存の入力情報をそのまま報告用データとして活用することが可能になります。

◼︎開発背景

日々の業務を進める中では、現場で進捗を更新するとともに、それをチームへ日報として報告する運用が多く見られます。しかし、管理ツールへの入力とは別に、改めて報告用の文章を作成する作業は、同じ内容を二度打ちする手間を生み、現場の負担になりやすい側面がありました。こうした報告業務に付随する「入力の重複」は、日々の当たり前な作業として見過ごされがちですが、その工数を削減することで、より多くの実務時間を確保することが可能になります。

このような状況やユーザーニーズに応え、「mfloow」では、日々のタスク入力から日報を自動生成できる本機能の開発を実施しました。これにより報告から共有までの流れを効率化し、現場と管理者の双方が無理なく本来の業務に注力できる環境づくりを推進します。

■ 新機能「AI日報生成機能」の概要

ユーザーが「mfloow」上の「マイタスク」で実施した進捗の更新や完了報告、メモなどの入力をAIが解析し、日報を自動で作成する機能です。マイタスクに記録された「どの案件を」「いつ」「どの程度進めたか」という情報をAIが自動で拾い出し、LLM（大規模言語モデル）が内容を整理したうえで、読みやすい日報の文章にまとめます。完成した日報は、そのまま社内や関係者へ共有することが可能です。

AIが自動で作成するため、人による書き方のバラつきを抑え、報告の質を一定に保つことが可能です。

■ 本機能による「3つの想定効果」

1. 報告業務時間を月間平均10時間削減

一日の終わりに20分～30分かけていた日報作成が、AI生成後の確認（約2～3分）のみで完了します。月20日稼働の場合、一人あたり約10時間の工数削減を見込んでいます。

2. 「記憶ベース」から「事実ベース」のマネジメントへ

AIがマイタスク内のステータス変更やコメント履歴を直接参照するため、書き手の主観や記憶違いによる「抜け漏れ」を排除します。上長はデータに裏付けられた正確な情報をもとに意思決定を下すことができます。

3. 正確な実務データの継続的な蓄積

日報作成の自動化によって、多忙な現場でも日々の業務内容が漏れなく記録されるようになります。これまで報告が疎かになりがちだった細かな作業や進捗も、AIがタスクから情報を拾い上げることで、精度の高い実務データとして蓄積されます。これにより、後から業務プロセスを振り返る際の情報の質が向上し、組織全体での状況把握がより確実なものになります。

◼︎「mfloow」について

mfloowは、AIを活用して業務の「見える化」から「定着」までを一気通貫で支援する業務改善プラットフォームです。人事やバックオフィス領域で培った「業務プロセスの標準化」のノウハウを全社展開し、あらゆる部門の定型業務を最適化します。AIが現場の「正解の型」を提示することで、経験を問わず誰もが「100点の仕事」を再現できる組織体験を実現します。

＜参考＞

・プレスリリース（2026年3月5日）

「mfloow」が全職種の業務改善へ拡大、AIで現場の属人化解消を加速

https://micronity.com/press/8EcD_zBF

・プレスリリース（2025年9月24日）

分散するタスク情報を集約、新機能「ガントチャート」で業務全体の進行管理を見える化・効率化

https://www.mfloow.com/news/BpwRgJ1g

・プレスリリース（2025年9月17日）

バックオフィス業務をリアルタイムに可視化、新機能で人員動態とタスク状況を一元管理

https://www.mfloow.com/news/uRWnsOkI

◼︎当社について

AI駆動型ソフトウェア事業承継プラットフォーム「Micronity（マイクロニティ） 」を運営しています。長年にわたり培われてきた技術や顧客からの信頼を次世代へと引き継ぎ、グループ企業間の共創によって、単独では実現が難しい持続的な再成長を実現するソフトウェア企業群です。

AIの進化により、あらゆるソフトウェアが高度化・知能化していく時代において、よりニッチで専門性の高いソフトウェアの価値は一層高まっています。私たちは、多様なソフトウェア事業の承継と自社開発ソフトウェアを通じて、企業のDXを推進し、ソフトウェア産業の進化に貢献していきます。

ビジョン：世界を解き放つ

ミッション：ソフトウェアを継ぐ。繋ぐ。紡ぐ。

〈会社概要〉

会社名：株式会社マイクロニティ

所在地：東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア

代表者：代表取締役 山崎 祐一郎

設立：2025年4月8日

資本金：22億円（資本剰余金含む）

コーポレートサイト：https://micronity.com

※その他、記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

◼︎報道関係者の方のお問い合わせ先

株式会社マイクロニティ

社長室 広報

pr@micronity.com

◼︎サービスに関するお問い合わせ先

株式会社マイクロニティ

グロース戦略部

growth_biz@micronity.com