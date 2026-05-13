カスタードスイーツ専門店「ＣＵＳＴＡ（カスタ）」伊勢丹新宿店に新店舗オープン

モロゾフ株式会社

洋菓子メーカー、モロゾフ株式会社（神戸市東灘区）より、カスタードの魅力を楽しむブランド「ＣＵＳＴＡ（カスタ）」が伊勢丹新宿店にオープンします。

モロゾフのカスタードプリン発売６０周年を迎えた２０２２年４月に大阪（梅田）にて１号店をオープン後、銀座三越、日本橋三越本店に次ぐ４号店となる伊勢丹新宿店。

こだわり続けてきた“カスタード”の奥深い魅力をお届けします。

自分へのご褒美や大切な方と過ごすひとときに、ぜひお楽しみください。

２０２６年５月２０日（水） オープン

ＣＵＳＴＡ（カスタ）

カスタード。その奥深い世界へ。

カスタードの魅力を素材と製法にこだわったスイーツに閉じ込めて。

あなたの知らないおいしさがきっとある

新体験カスタードスイーツ専門店『ＣＵＳＴＡ（カスタ）』へようこそ。

店舗イメージ

■店舗概要

店 名 ：ＣＵＳＴＡ 伊勢丹新宿店

住 所 ： 〒１６０-００２２

東京都新宿区新宿３-１４-１ 伊勢丹新宿店 本館地下１階 カフェ エ シュクレ

営業時間： 午前１０時～午後８時

〈商品ラインナップ〉

★伊勢丹新宿店限定★ＣＵＳＴＡ カスタードプリン

税込価格：４３２円（本体価格：４００円）

滑らかな舌触りと贅沢な卵のコクを感じられるカスタードプリン。

厳選した素材をガラス製の容器でじっくり蒸し焼きにすることで独特のなめらかな食感を生み出しました。

ほろ苦いカラメルソースがカスタードプリンの味わいを引き締めます。

ＣＵＳＴＡ カスタードプリン 税込価格：４３２円（本体価格：４００円）

ＣＵＳＴＡ（とろけるカスタードクリームのケーキ）

税込価格：４８６円（本体価格：４５０円）

とろけるようなカスタードクリームを楽しむ新食感スイーツ。ほろ苦いカラメルソースがアクセント。

プリンを彷彿とさせるフォルムと味わいは手土産にも最適です。

ＣＵＳＴＡ（とろけるカスタードクリームのケーキ）税込価格：４８６円（本体価格：４５０円）

クレームドール

税込価格：２７０円（本体価格：２５０円）

たっぷりと詰まったとろとろのカスタードクリームとふんわり柔らかなスポンジケーキのハーモニー。

口いっぱいに広がるカスタードクリームの美味しさをお楽しみください。

クレームドール 税込価格：２７０円（本体価格：２５０円）【店舗限定】クレームドール 5個詰合せ 税込価格：１,４５８円（本体価格：１,３５０円）

クレームブリュレ

税込価格：４３２円（本体価格：４００円）

たまごとミルクの豊かな味わいのカスタードの天面を香ばしくブリュレ。

別添の焦がしキャラメリゼのカリッとした食感と、ほろ苦い味わいがカスタードのおいしさを引き立てます。

クレームブリュレ 税込価格：４３２円（本体価格：４００円）

クレームブール

たまごの風味豊かなふわふわスポンジケーキに、なめらかなカスタード風味のクリームがたっぷり。

カラメル風味のスポンジケーキがアクセントに。

クレームブール税込価格：５９４円/３個入（本体価格：５５０円）税込価格：１,２９６円/６個入（本体価格：１,２００円）税込価格：２,１６０円/１２個入（本体価格：２,０００円）

カスタードクーヘン

カスタードプリンを彷彿とさせる、たまごの風味豊かなしっとり生地とほろ苦いカラメル生地の組み合わせ。

カスタードクーヘン税込価格：９７２円/カット４個入（本体価格：９００円）税込価格：１,９４４円/カット８個入（本体価格：１,８００円）税込価格：１,６２０円/ホール１個入（本体価格：１,５００円）

キャラメルガレット

たまごの風味豊かなクッキーでキャラメルフィリングを包み込んだ、ほろほろ食感のガレット。

キャラメルガレット税込価格：１,２９６円/８個入（本体価格：１,２００円）税込価格：２,１６０円/１４個入（本体価格：２,０００円）

ガレットとクーヘンの詰合せ

ガレット＆クーヘン 詰合せ 税込価格：３,２４０円/１８個入（本体価格：３,０００円）ギフトセット 税込価格：５,４００円/３１個入（本体価格：５,０００円）

素材と製法にこだわった新体験カスタードスイーツ専門店

ＣＵＳＴＡ（カスタ）イメージ

カスタードクリームは、シンプルなだけに素材の良さや職人の技術がダイレクトに現れます。

その美味しさを決める大事な素材“たまご”は、厳選に厳選を重ね、選定いたしました。

“たまご”の美味しさがカスタードの新たな魅力を引き出します。

自分へのご褒美から大切な人への贈り物まで。

カスタードの奥深い魅力をお楽しみください。

ＣＵＳＴＡについて詳しくはHPをご覧ください。

https://www.morozoff.co.jp/brand/custa/