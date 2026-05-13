ワークスアイディ株式会社と戦略的協業し、AI面接システム「AI面接プラス」を共同開発

■協業の背景

株式会社リンクウェイ

昨今、労働力不足を背景に企業間の人材獲得競争は激化の一途をたどっています。主要100社を対象とした調査では約3割の企業が採用活動にAIを導入しており（時事通信社・2025年3月調査）、グローバルのAI採用面接支援ツール市場はCAGR30.6%で成長し2030年には64億米ドル規模に達すると予測されています。

一方、現場ではスピードを優先するあまり候補者一人ひとりと向き合う時間が削られ、入社後のミスマッチを招く「採用の量と質のトレードオフ」が深刻化しています。

当社はこの課題に対し、2022年の創業以来AIサービスの開発・運用を通じて生成AI技術と採用領域のプロダクト知見を蓄積してまいりました。今回、HR領域で20年以上の実績を持つワークスアイディ株式会社と協業することで、当社のAI技術力と同社が持つ採用現場のオペレーションノウハウを掛け合わせ、テクノロジーと実務の両面から採用変革を実現できる体制を構築しました。

■「AI面接プラス」の主な特徴

1. 「人を見るゆとり」の創出

初期選考工数をAIが代替し、採用時間を約40%削減。浮いた時間を候補者との深い対話や戦略的な採用活動に充当可能

2. 24時間365日、スマホ一台で完結

候補者は応募直後の熱量が高いタイミングで、いつでもどこからでも受験可能

3. 属人性を排除した客観的評価

構造化面接に対応し、各企業独自の評価指標に基づくカスタマイズが可能。面接官の主観に偏らない公平な選考を実現

4. 候補者へのフィードバック機能

AI面接終了後、強みや改善点のアドバイスを提供。選考を合否判定にとどめず、候補者の成長機会として設計

■伴走型支援パッケージ「AIおまかせ面接」

管理ダッシュボード:人事担当者向けの候補者管理・分析画面

「AIおまかせ面接」は、ワークスアイディ株式会社が20年以上にわたり蓄積したHRノウハウを活かし、AI面接の導入から運用までを一貫して代行するフルサポートサービスです。

AI面接の導入時に多くの担当者が直面する「評価基準の言語化」や「AIへの指示（プロンプト）の最適化」を代行し、現場の採用フローの可視化とスマホ完結型の選考体験設計を伴走支援します。ツール導入に留まらない実効性のある採用構造改革を実現し、採用担当者が本来注力すべき「人」との対話に専念できる環境づくりを支援いたします。

サービスサイト

HRTX サービスサイト：https://hrtx.worksid.co.jp/

■各社代表コメント

ワークスアイディ株式会社 上席執行役員 倉岡 伸輔

当社が大切にしてきたのは一貫して『人』です。AIは、話し方の傾向や志向性を評価し、候補者の強みを客観的に抽出しますが、それは効率化のためではありません。むしろその逆で、AIが定量情報を整理することで、面談担当者はこれまで以上に求職者一人ひとりと丁寧に向き合う時間を確保できるようになります。AIで効率化しながら、人だからこそできる判断を最大化する。この両立こそが、私たちの提供する新しい選考体験です。

株式会社リンクウェイ 代表取締役 今道 来輝

当社はAI面接サービスの開発を通じて、テクノロジーで採用の可能性を広げることに取り組んでまいりました。今回、HR領域で20年以上の実績を持つワークスアイディと協業し、当社の生成AI技術と現場の採用ノウハウを掛け合わせた『AI面接プラス』を共同開発できたことを大変嬉しく思います。AIが客観的な定量分析を担うことで、採用担当者が候補者一人ひとりの人柄や価値観に向き合う"ゆとり"を生み出す。この『人を見る時間の最大化』という思想を、ワークスアイディとともに日本の採用現場へ届けてまいります。

■会社概要

【ワークスアイディ株式会社】

会社名:ワークスアイディ株式会社

代表者:代表取締役社長 池邉 竜一

本社 :東京都渋谷区渋谷 2-15-1 渋谷クロスタワー23 階

設立 :1999 年 7 月 19 日

URL :https://www.worksid.co.jp/

サービスサイト:https://hrtx.worksid.co.jp/

事業内容:DX 支援、AI 活用コンサルティング、データドリブンコンサルティング、HR コンサルティ

ング、デジタル人材育成

【株式会社リンクウェイ】

会社名：株式会社リンクウェイ

代表者：代表取締役 今道 来輝

所在地：大阪府大阪市東淀川区東中島1-13-20-4F

設立：2022年7月

事業内容：AI技術を活用した人材採用支援サービスの開発・提供

URL：https://www.ai-interview-plus.com/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社リンクウェイ

広報担当

Email：press@ai-interview-plus.com