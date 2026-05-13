THE COMMIT BtoBマーケティング／セールスの戦略と実行を結ぶ３DaysにXAION DATA 松山が登壇

株式会社XAION DATA

株式会社XAION DATA（本社：東京都千代田区、代表取締役：佐藤 泰秀）が運営するセールスAIエージェントプラットフォームの「AUTOBOOST（オートブースト）」は、2026年5月13日（水）～15日（金）に開催されるオンラインカンファレンス「THE COMMIT BtoBマーケティング／セールスの戦略と実行を結ぶ3Days」に、事業責任者の松山が登壇することをお知らせいたします。

当社は2026年5月14日（木）12:55より新規営業は接点面で取る！AI時代のABM実践と事例をテーマに登壇いたします。

セミナー詳細はこちら :https://marketingcommit.com/202605131415_conference/?day=2&c=xaion

THE COMMITについて

「戦略」と「実行」をつなぎ、成果創出へ導く3Days

ビジネスの成果を左右するのは、戦略と実行がどれだけ密接に紐づいているか。

しかし実際には、この両者が切り離されてしまっているケースが少なくありません。



そこで本イベントでは、

「戦略」と「実行」を確実に“結ぶ”ことをテーマに掲げました。



3日間を通じて、参加者の皆さまが自身の戦略に不足しているラストピースや、

新たな気づきを持ち帰れるよう、学びと発見の機会を提供します。

登壇者情報

松山 真

AUTOBOOST事業部 事業責任者

富士通に新卒入社。

既存顧客にアプローチする深耕営業として経験し、入社6年目にスタートアップに出向。

ゼロイチの環境でビジネスを構築し、事業成長に貢献。

事業立ち上げの経験を活かしてXAION DATAに入社し、セールス事業を担う。

AUTOBOOSTについて

「AUTOBOOST」はウェブ上のオープンなSNSやメディアに掲載された人材および企業の情報を収集・統合し、膨大な情報の中から横断的に企業・キーパーソン検索が可能なAIセールスプラットフォームです。

企業リスト作成からターゲットアカウントの絞り込み（ABM=アカウントベースドマーケティング）、キーパーソンアプローチまでワンストップで実現し、企業の売上拡大を加速させます。

サービスページ：https://www.autoboost.jp/

【株式会社XAION DATAについて】

会社名：株式会社XAION DATA

代表者：佐藤 泰秀

本社住所：東京都千代田区麹町2-3-2 Wework半蔵門PREX North 2F 内

事業内容：データ収集・構造化特許技術(特許第7116940号)を基に、オープンデータを活用したサービスの開発及び、データを活用したAI/DATAソリューションの提供

URL：https://xaiondata.co.jp/