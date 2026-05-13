Prox Industries株式会社、一般社団法人AIロボット協会（AIRoA）に参画

Prox Industries株式会社

Prox Industries株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役：亀井 悠二、以下「Prox Industries」）は、一般社団法人AIロボット協会（英名：AI Robot Association、以下「AIRoA」）に、2026年5月1日付で育成会員として参画したことをお知らせいたします。

■参画の背景・目的

AI技術の進化に伴い、ロボット分野では、大規模なデータを活用した基盤モデルの開発や、実世界での活用を見据えたデータエコシステムの構築が重要になっています。AIRoAは、基盤モデル開発に必要なデータの収集・保管・管理・公開、基盤モデル・個別モデルの開発・運用・公開、開発コミュニティの運営等を通じて、AIロボット領域の技術開発と社会普及に取り組んでいます。

AIRoAが目指す方向性は、Prox Industriesが掲げる「日本から物理知能を実装する」というテーマとも深く重なるものです。当社は、環境を認識し、自律的に判断し、物理世界に働きかける「物理知能」が、将来的に産業を横断して物理労働を支える新たな社会インフラになると考え、Physical AI / Embodied AIの社会実装に取り組んでいます。物理知能の社会実装には、個社単独での取り組みにとどまらず、産業界・アカデミア・技術コミュニティとの連携が不可欠です。こうした考えのもと、Prox Industriesは、AIRoAの理念に深く共感し、このたび育成会員として参画いたしました。

◾一般社団法人AIロボット協会（AIRoA）について

AIRoAは、ロボットとAIの融合によりロボット開発の技術を革新し、社会におけるロボットの活用を推進することを目的とした団体です。

和名：一般社団法人AIロボット協会

英名：AI Robot Association（AIRoA）

目的：ロボットとAIの融合により、ロボット開発の技術を革新する。それにより、社会におけるロボットの活用を推進する。

主な事業：

・基盤モデル開発に必要なデータの収集・保管・管理・公開

・基盤モデルおよび個別モデルの開発・運用・公開

・開発コミュニティの運営

・AIロボットによる効率化効果の計測・公開

・AIロボットの安全性評価の検討・公開

・その他、法人の目的を達成するために必要な事業

◾ Prox Industries株式会社について

Prox Industriesは、「日本から物理知能を実装する」をテーマに掲げ、AIとロボットの融合によって、これまで人にしか担えなかった物理労働の領域に知能を実装することを目指す、東京大学 松尾研発スタートアップです。

Physical AIの中核技術を専門とする研究者・技術者が集い、国内エンタープライズ企業を中心に複数のPhysical AIプロジェクトを推進しています。ヒューマノイド、四足歩行ロボット、協働ロボット、モバイルマニピュレータなどの多様な実機や、NVIDIA Omniverseを中心とするシミュレーション環境を活用しながら、Sim2Real・Real2Simを含む高度な技術課題に取り組んでいます。

アカデミアの先端技術と産業現場のニーズをつなぎ、ロボット基盤モデルの研究開発、学習パイプライン構築、実機導入に向けた評価・改善までを一気通貫で支援することで、Physical AIの研究開発と社会実装を前進させ、日本の次の産業基盤づくりに取り組んでいます。

会社名：Prox Industries株式会社

所在地：東京都文京区本郷3丁目30番10号 本郷K&Kビル4階

代表者：代表取締役 亀井 悠二

会社HP：https://prox-industries.jp/

X公式アカウント：https://x.com/prox_industries

LinkedIn公式アカウント：https://jp.linkedin.com/company/prox-industries