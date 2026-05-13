面倒なタスク操作を一括で。AIエージェント搭載「FirstSeedタスク 6」リリース

株式会社ファーストシード

株式会社ファーストシードは、AIエージェント機能を搭載したタスク管理アプリ「FirstSeedタスク 6」をリリースしました。従来のUI操作に加え、自然言語による指示でタスクの検索・整理・分析・実行までを一括で行える新しい体験を提供します。

これまでのタスク管理では、条件で絞り込み、一覧を確認し、個別に編集するといった複数のステップが必要でした。「FirstSeedタスク 6」では、「今週の進捗を教えて」「期限切れのタスクを今週に移動して」といった指示を入力するだけで、複数の操作をまとめて実行できます。これにより、日々のタスク管理にかかる時間と手間を大幅に削減します。

AIエージェントによる新しいタスク管理体験

AIエージェントはユーザーの意図を理解し、複数の操作を横断して実行します。

- 「今週の進捗を教えて」→ 完了タスク数や進捗状況を自動で集計- 「期限切れのタスクを今週に移動して」→ 条件に一致するタスクを一括更新- 「このタスクをサブタスクに分解して」→ 作業を細分化し、実行しやすい形に整理- 「このタスクを毎週月水金に繰り返して」→ 複雑な繰り返しルールも自然な文章で設定- 「先月と今月の完了タスク数を比較して」→ データを横断的に分析し、結果を提示

複数の画面操作や手作業が必要だった処理を、一度の指示で完了できます。

メールやテキストからタスクを自動生成

AIエージェントにより、メールやテキストの内容からタスクを自動で生成することも可能です。

打ち合わせの案内メールや依頼文を取り込むだけで、AIが内容を解析し、必要なタスクを抽出。タイトルだけでなく、期限や関連情報も含めて整理された状態で登録されます。さらに、内容に応じて複数のタスクへ分解することもでき、準備項目や確認事項を自動的に洗い出します。

これにより、メールを読みながらタスクを手動で作成する手間を省き、受け取った情報をそのまま行動に繋げることができます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=fiNCySjpgq4 ]

日常から高度な分析まで幅広く対応

AIエージェントは、シンプルな確認から高度な分析まで柔軟に対応します。

- 今日のタスク確認や優先度の整理といった日常的な利用- 複数条件に基づくタスクの一括整理- 過去データを活用した進捗分析や比較

これにより、ライトユーザーからヘビーユーザーまで、幅広いニーズに対応します。

アプリ概要

アプリ名: FirstSeedタスク

FirstSeedタスクは、直感的に使えるタスク管理ツールです。ボードに付箋を貼るような感覚でタスクを整理でき、タイムラインでスケジュールを管理することも可能です。

AIエージェント機能により、タスクの検索・整理・更新・分析といった操作を、自然な言葉による指示だけで実行できます。複数ステップに分かれていた作業も、一度の指示でまとめて処理できるため、タスク管理にかかる手間を大幅に削減します。

製品サイト:

https://firstseed.io/jp/tasks/

App Store:

https://apps.apple.com/jp/app/id1627018604

株式会社ファーストシードについて

2017年10月に設立され、iOS及びMacアプリを開発しています。

世界中で使われる日本発のソフトウェアの開発を目指しています。

株式会社ファーストシードは今後も、AI技術を活用した生産性向上ツールの開発を進めてまいります。「FirstSeedタスク 6」を通じて、より直感的で効率的なタスク管理体験を提供していきます。

本件に関するお問い合わせ

株式会社ファーストシード

代表取締役 大榎一司

https://firstseed.io/jp/contact.html