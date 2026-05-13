【Spigen】QoLがUPする、豪華賞品が当たる！SNSフォローキャンペーン実施中！

Spigen Korea Co., Ltd.

Spigenでは、日頃の感謝の気持ちを込めて、公式SNSにて、豪華賞品が当たるイベントが開催中です！

オフィスや自宅のデスクワークや、ドライブをちょっとレベルアップさせて快適な環境を作ります。

プレゼントキャンペーンの概要は、以下の通りです。

Amazonでチェック :https://www.amazon.co.jp/stores/page/9C9D5F10-22B6-4F85-9155-EADEF00D7554?channel=pr_follow_260513

プレゼントキャンペーン概要

【Instagram】

応募期間: 2026年5月13日(水)～5月17日(日)

賞品: 車載スマホホルダー

応募方法: 公式Instagramアカウントのフォロー＆いいね！

応募資格: 日本国内にお住まいの方

当選発表: 当選者にのみDMでご連絡

当選人数: 3名

【X(旧Twitter)】

応募期間: 2026年5月13日(水)～5月17日(日)

賞品: デスクマット＆ケーブルホルダー(1個)のセット

応募方法: 公式Xアカウントのフォロー＆リツイート

応募資格: 日本国内に在住の方

当選発表: 当選者にのみDMでご連絡

当選人数: 3名

【注意事項】

※ 当選者発表は、当選者のみ公式アカウントからDMでお知らせいたします。

※ 賞品はお選びいただけません。

※ 日本国内に在住の方が対象です。

※ 賞品の換金、返品等は出来ません。また、転売は固くお断りいたします。

※ DMでのクレジットカード登録要求はいたしません。偽アカウントにご注意ください。

※ ご提供いただいた個人情報は、賞品発送の際にのみ使用し、第三者に提供いたしません。

※ 本キャンペーンは予告なく中止、または内容が変更となる場合がございます。

賞品の紹介

車載スマホホルダー

一般的な充電器の5倍も速く充電できる、車載用のスマホホルダー。

MagSafeに対応しており、360度角度を自由に変えられ、ドライブをさらに快適にします。

[素材]

PC(ポリカーボネート) / ガラス

[特徴]

1. 急速ワイヤレス充電: 最新のQi 2.2規格に対応し、最大25Wの高速ワイヤレス充電を実現(※40W以上のカーチャージャー推奨)

2.ペルチェ冷却＋超静音ファン: 充電時の発熱を効果的に抑え、高温な場所でも安定した充電スピードを維持

3. 強力なN52マグネット搭載: 最大15Nの吸着力で走行中も安全にしっかり固定

4. 安全保護システム: 過熱防止、異物検知(FOD)、過充電防止など、保護機能を搭載

5. MagSafe対応と360度回転エアバンド: MagSafeに対応しているデバイスに使え、設置角度や位置を自由に調整可能

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デスクマット

Spigen独自の素材を採用したデスクマット。

裏面の滑り止めがデスクに密着し、激しい操作でもズレません。滑らかな表面はマウスやキーボードの操作性を高め、事務からゲームまで至高の使い心地を実現します。

[素材]

Velo ヴィーガンレザー

[特徴]

1. Velo ヴィーガンレザー: 動物の犠牲を伴わない、Spigenだけの素材で、高級感のある質感

2. 滑りにくい設計: 裏面には滑り止めがついており、安定したマウスやキーボードの使用感

3. ワイドサイズ: 約900×400mmの大型サイズで、キーボードもマウスも広々と使用可能

4. 生活防水加工: 水や汚れに強く、お手入れも簡単で、日常使いにおすすめ

5. 快適空間: 事務作業からゲームまで、幅広い環境に対応

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ケーブルホルダー

シンプルかつ繰り返し使える、高耐久ケーブルホルダー。

散らかりがちなデスク周りを一瞬ですっきり整え、日々の生産性とQoLをスマートに底上げします。

[素材]

シリコン / TPU(熱可塑性ポリウレタン)

[特徴]

1. シンプルなデザイン: シリコンベース＋TPUホルダーで、ケーブルをしっかり固定。コンパクトなサイズとマットな質感で、どこにでも馴染むデザイン

2. 再利用可能: べたつきにくく、水で洗って繰り返し使用可能

3. 簡単設置: 両面テープやマグネットで貼るだけで簡単に設置

4. 互換性あり: 最大直径約4.5mmまで対応できるので、デスクや社内、キッチンなど、必要なところに設置可能

詳細を見る :https://amzn.to/4u9jmVk

Spigenとは ..

＜シュピゲン＞は2008年に販売を開始して以来、19年の歴史を誇る老舗モバイルアクセサリーブランドです。私たちは、目まぐるしく進化するデバイスに対応するため、常に最先端の技術を研究し、商品を開発を続けています。シュピゲンは、”大切なデバイスをしっかり守る”といった本質を何よりも大切にし、保護力や機能性を徹底的に追及しています。また、デザインとのバランスも大切にしており、デザインもこだわり、デバイスを守ってくれる安心感と美しさを兼ね備えております。シュピゲンでは、妥協せず、丁寧に何度も検品を繰り返し、最高の品質を保つことに努めており、お客様へ安全と安心を約束します。さらに、未来に向けて、環境に配慮した取り組みにも注力しています。再利用が可能なパッケージを採用したり、CO2の削減に努めたりなど、持続可能な社会にするための努力も欠かしません。お客様に「安定のSpigen」という安心感と価値を提供するため、日々進化を続け、現在は日本のみならず、アメリカ、ヨーロッパなど世界60か国以上の国々で愛されるブランドへと成長いたしました。私たちは、これからも、お客様に寄り添い、信頼していただけるブランドへと進化を続けて参ります。

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