Video Agent「TALKsmith（トークスミス）」を提供する株式会社LOOVは、Eight主催「Eight EXPO 2026 夏」にブース出展します

株式会社LOOV

最適な解説／説明体験の自動化を実現するVideo Agent「TALKsmith（トークスミス）」を展開する、株式会社LOOV（本社：東京都目黒区、代表取締役CEO：内田 雅人）は、2026年6月3日（水）より東京国際フォーラムにて開催されるEight主催「Eight EXPO 2026 夏」にブース出展することをお知らせします。

本展示会では、営業・マーケティング・CS・HR等の幅広い領域における課題解決をテーマに、説明・提案業務を自動化するVideo Agent「TALKsmith」のデモンストレーションを通じて、具体的な活用イメージをご紹介します。

●出展の背景

近年、企業のあらゆる現場において、属人化した説明や提案、その準備などにかかる工数の増大が大きな課題となっています。当社はこうした課題に対し、Video Agentを活用した「説明・プレゼンの自動化」によって、業務効率化と成果の最大化を支援してきました。

本展示会では、実際の商談/提案・会社説明・ナーチャリングなどのシーンを想定し、Video Agent「TALKsmith」がどのように業務効率化を実現するのかを、実機デモを交えてご紹介します。

ぜひお誘い合わせの上、ご参加ください。

【事前来場登録（無料）】

https://eight-event.8card.net/eightexpo/

●展示会概要

・展示会名：Eight EXPO 2026 夏 内「AI-PAX 第3回 AIの実践的な活用展」

・開催日時：2026年6月3日（水）4日（木）10:00 - 18:00

・会場：東京国際フォーラム ホールE

・主催：Eight（Sansan株式会社）

・公式サイト：https://eight-event.8card.net/eightexpo/

●当社出展内容

＜ブース概要＞

・出展企業：株式会社LOOV

・出展サービス：TALKsmith（トークスミス）

TALKsmith（トークスミス）

TALKsmithは、AIを活用して視聴者の属性や疑問に応じたプレゼンを自動化する「Video Agent」を、専門知識なしで作成・活用できるプラットフォームです。一人ひとりの顧客に最適化されたプレゼンテーションを、工数をかけず大規模に展開できるだけでなく、視聴データや対話データを取得・活用することで、「どの説明が納得を生み、どの情報が意思決定を止めているのか」を可視化します。サービス開始から2年で導入企業は200社を突破しています。

営業やマーケティング、カスタマーサクセス領域における顧客向けプレゼンの自動化のみならず、HR領域である企業説明会やカジュアル面談、オンボーディング、さらには代理店や販売店向けのトレーニングなど、あらゆるビジネスシーンを、属人的な業務から組織的な資産へとアップデートします。

商談席もご用意しておりますので、ご希望の方はぜひ【ブース来訪予約】の上、お越しください。

・TALKsmith 公式サイト：https://talk-smith.com/

● 会社概要

私たちは「人にしかできない仕事をアップデートする」をPurposeに掲げ、従来は属人的と考えられてきたプレゼンテーションや解説業務を、AIによって自動化・資産化するスタートアップ企業です。

労働人口が減少する日本のビジネス環境において、DXの加速による業務効率化や人的リソースの最適化は喫緊の課題となっています。

当社の提供する「TALKsmith」は、ビジネスコミュニケーションから「納得に至るまでの不純物」を取り除き、スムーズな意思決定を実現するAIプレゼンテーションツールです。

営業、商談、採用、オンボーディングなど、あらゆる顧客接点において聞き手が自分のペースで理解を深め、核心的な疑問を解消できる環境を提供。時間・理解・心理的コストを極限まで抑えることで「聞きパ（リスニング・パフォーマンス）」を向上させ、人を動かすプレゼンをビジネスの新たな標準へと進化させます。

当社は、2024年に週刊東洋経済が発表する「『すごいベンチャー100』 2024年最新版」に選出されています。(※1)2025年には、アジア太平洋地域で影響力を持つテクノロジー専門誌 CIOReview APAC が選出する「TOP SaaS DEVELOPMENT SERVICE IN APAC 2025」を受賞いたしました。(※2)

※1 「すごいベンチャー100」2024年最新版・全リスト（東洋経済オンライン）：https://toyokeizai.net/articles/-/824233

※2 CIOReview APAC「LOOV: Powering The Intelligent Evolution Of Enterprise Communication」：https://www.cioreviewapac.com/loov

会社名 株式会LOOV（ルーブ）

代表者 代表取締役CEO 内田 雅人

本社所在地 〒152-0002 東京都目黒区目黒本町2-4-4

オフィス 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-19-14コエル渋谷道玄坂 8F

設立 2022年4月

事業内容 Video Agent「TALKsmith」の研究開発・提供

URL https://www.loov.co.jp/