シングルマザー専用コミュニティアプリ”Shin-mama friends(シンママ フレンズ)” 累計会員数10,000人突破のお知らせ

株式会社ReRe

株式会社ReRe(リリー)は、2022年1月6日にリリースした、シングルマザーの友だち探し・母子家庭でのお悩み解決を応援する、シンママ専用アプリ『Shin-mama friends(シンママ フレンズ)』(https://rere.me/lp/shin-mama-friends)に関して、2026年5月をもって累計会員数が10,000人を突破したことをご報告いたします。

Shin-mama friends(シンママ フレンズ)について

- 「気軽に話せるシンママの友だちがいない..」- 「同じ母子家庭の人に悩みを相談したい..」

というシングルマザーに向けて、『シングルマザーの友だち作り』『母子家庭での悩みを相談できる掲示板』を提供するシンママ専用のコミュニティアプリです。

アプリは完全無料でご利用いただけます。

累計会員数10,000人突破とユーザーの声

Shin-mama friends(シンママ フレンズ)は、リリースからの累計会員数が10,000人を突破いたしました。

ユーザーの方からは、以下のお声も頂いています。

20代女性「悩みを相談させていただいて、似た境遇の方からのアドバイスなどに救われたことがありました。今はもう心身ともに大丈夫になりました。辛い時にこのような場があったことに感謝しています」

30代女性「不安で心が折れそうな時に支えになるアプリでした」

30代女性「他の方も皆いろいろ悩んだりしていることがわかったので本当にありがとうございました」

40代女性「親身にメッセージを返してくださる方もいて良かったです」

40代女性「同じ悩みを抱えてる人に出会えることができてよかったです」

Shin-mama friends(シンママ フレンズ)の利用方法

▽アプリのダウンロードページ

シングルマザー向けの情報発信

- App Store ダウンロードページ(https://apps.apple.com/us/app/shin-mama-friends-%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%9E-%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BA/id1595721400)- Google Play Store ダウンロードページ(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Shinmama_friends.android)

ReRe(リリー)ではオウンドメディアの他、YouTubeやInstagram、TikTokにて「ひとり親向けのお役立ち情報」を発信して集客を行っております。

今後も最新のひとり親向け支援・サービスの情報発信を行い、「母子/父子生活に役に立つ情報」「明日への活力につながる情報」をお届けしてまいります。

ひとり親向けお役立ち情報メディア：https://rere.me/

YouTube：https://www.youtube.com/@rere2513/featured

Instagram：https://www.instagram.com/rere_single_future/

TikTok：https://www.tiktok.com/@rere.media?lang=ja-JP

Threads：https://www.threads.com/@rere_single_future

株式会社ReRe(リリー)について

社名の由来

・Return（再び）

・Renai （恋愛）

子供がいる人に「素晴らしい恋愛を、もう一度。」という思いを込めて、株式会社ReRe（リリー）を設立いたしました。子供がいる人がより恋活・婚活しやすい社会の実現に貢献します。

会社概要

・会社名：株式会社ReRe（リリー）

・代表者：松田大和

・設立：2020年8月

・URL：https://rere.love/

・許認可等：

インターネット異性紹介事業届出済み（受理番号：51200006000）

電気通信事業届出済み （届出番号：E-02-04597）

・加入団体：

NPO法人CHARMS 企業会員

NPO法人M-STEP 企業会員