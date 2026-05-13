SP.LINKS、BASEの資金調達サービス「YELL BANK」を加盟店の一部を対象に試験的に提供開始

SP.LINKS株式会社

SP.LINKS株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO ：野村亮輔 ）は、このたび BASE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：鶴岡裕太、以下 BASE）が提供する資金調達サービス「YELL BANK」と連携し、「YELL BANK for SP.LINKS」としてSP.LINKSの加盟店の一部を対象として、試験的に提供開始することをお知らせいたします。

BASEが提供する「YELL BANK」は、プラットフォームサービスを利用する事業者が、リスクを負うことなくスピーディに資金調達できる、プラットフォーム連携型の金融サービスです。BASEが運営するネットショップ作成サービス「BASE」をはじめとしたサービスと連携し、利用する事業者に資金調達サービスを提供しています。

今回、BASEとの業務提携強化により、SP.LINKSが決済を支援する一部対象加盟店向けに試験提供を開始致します。

提供開始の背景

SP.LINKSは、BASEが運営するサービスと複数領域で連携を進めています。その関係性の深化を受け、「BASE」が長年提供し多くのショップから信頼を得てきた資金調達サービス「YELL BANK」を、SP.LINKSの一部対象加盟店でも利用可能となりました。本件は、SP.LINKSがBASEとこれまで関係構築を進めてきた背景を踏まえ、両社の関係性が進展する中で実現したものです。

「YELL BANK」サービス概要

1. 簡易なお手続きで、最短7営業日で入金

SP.LINKSの加盟店は、簡易なお手続きで、必要な調達額が最短7営業日で資金調達が可能です。

2. 売上連動で無理のないお支払い

お支払いは、SP.LINKSの決済サービスを組み込んだ加盟店の売上発生時に商品代金から設定された支払率分が自動で差し引かれる仕組みのため、資金繰り負担が最小限に抑えられます。

3. 安心して利用できる、BASE社が提供する実績あるサービス

「BASE」でショップを開設した多くの事業者が利用している「YELL BANK」の仕組みを、SP.LINKSの加盟店にも提供します。

SP.LINKSはこれまで、決済サービスを軸に、事業者の幅広い成長支援に取り組んでまいりました。今回、BASEとの業務提携が一層進んだことで、多くの事業者が利便性を実感している資金調達サービスを、当社の加盟店にもご利用いただけるようになり、とても意義深い取り組みであると考えております。本取り組みはPoC（実証実験）として実施し、加盟店様のニーズなどの検証しながら、本格展開に向けた検討を進めていく方針です。今後も、決済領域にとどまらず、業務提携を通じて事業者の成長に寄与する新しい価値提供を進めてまいります。



SP.LINKSについて

SP.LINKSは、「買う『ワクワク』を、もっと世の中へ。」をビジョンに掲げ、パートナーとともに、決済を変革していくことを使命としています。私たちは、単なる決済会社ではなく、決済を起点に購買体験とビジネスの次をつくる会社です。ゲームやエンターテインメント領域などを皮切りに、EC黎明期から日本のキャッシュレス決済を支えてきた知見をもとに、安心・安全な決済基盤を提供してきました。AIなどテクノロジーの進化や商流の変化を捉えながら、パートナーとともに「買う体験」を進化させ、社会に新たな可能性をつなげていきます。詳しくは、https://www.splinks.co.jp をご覧ください。