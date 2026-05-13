旅行系スタートアップの「Deeper Japan」が金沢エリアの体験商品を拡充。加賀の工芸と北陸の自然が育んだ文化体験7商品を新たに追加。

ディーパートラベル株式会社

日本各地の職人やアーティスト、自然ガイドと連携し、訪日外国人向けに文化アクティビティを開発・提供している「Deeper Japan」を運営するディーパートラベル株式会社（本社：東京都世田谷区／代表：石川光）は、既存の展開エリアである金沢エリアにおいて、新たに7つの体験商品を追加いたしました。

金沢エリアはDeeper Japanが早くからサービスを展開してきた地域のひとつです。染織や金属象嵌、金継ぎ、日本刀鍛錬など既存の人気商品に加え、今回新たに木工、鋳造、金箔、蒸留酒、神社といった多彩なジャンルの体験を追加することで、同エリアのラインナップを一層充実させます。

Deeper Japan 金沢エリア https://deeperjapan.com/kanazawa

藩政期から続く工芸の集積地 ── 金沢の奥行き

加賀藩は約280年にわたり、学問と工芸を積極的に庇護しました。その結果、金沢とその周辺には金箔、鋳造、木彫、漆器、染織など、驚くほど多様な伝統工芸が集積しています。これらの工芸は現在も生きた産業として継承されており、京都に次ぐ工芸都市とも称されるこの地には、まだ旅行者に知られるべくもない職人の工房が数多く存在します。Deeper Japanは、金沢エリアの提携先を拡充し、加賀・能登・富山にまたがる北陸の文化的厚みを、通訳ガイド付きの少人数プログラムとして世界の旅行者に届けます。

新商品のご紹介14代目の加賀茶釜工房

金沢の茶の湯文化は、加賀藩の庇護のもと独自の発展を遂げてきました。この茶釜工房は、初代が京都の名匠のもとで技を学び、藩の御用達の茶釜師として創業して以来、350年以上にわたって加賀鋳物の伝統を受け継いできました。茶道の名家の系譜と深く結びつきながら、当代の14代目は伝統的な技法に実験的な表現を融合させた鋳造作品にも取り組んでいます。工房では鋳造工程の見学に続き、茶釜師自らが点前を行う茶席を体験する2時間のプログラムです。

寺院の門前町に息づく木彫の伝統

富山県の山間部には、寺院の建築・修繕を担う木彫職人が集まったことに始まる、日本有数の木彫りの町があります。山並みの麓に広がるこの集落では、現在も多くの職人が数百種類もの鑿を使い分け、欄間や寺社の看板などを手がけています。3代目が率いる工房では、弟子たちが住み込みで修業を続けながら、1点の制作に数年を費やすこともある精緻な仕事に取り組んでいます。100年以上にわたり受け継がれてきた技と、職人の日常を間近に見学する3時間の体験です。

釘を使わない精緻な木工 ─ 金沢指物

釘を一切使わず、木と木の継ぎ手だけで箱や家具を組み上げる指物は、わずかな角度のずれも許されない精密な木工技法です。平安時代に仏教の伝来とともに発展し、やがて貴族や武士の暮らしにも溶け込んでいきました。60年以上のキャリアを持つ受賞歴のある職人が営むこの工房では、地元の名園の伐採木や京都の著名寺院の端材、さらには土中で千年以上保存された檜など、来歴ある木材を用いた作品が生み出されています。職人の手仕事と完成品を見学し、お茶を楽しむ1.5時間の工房訪問です。

城郭の修繕も手がける木工工場

日本の国土の7割以上を山が占め、豊かな木材資源が木工文化の土壌を育んできました。創業から約70年を迎えるこの木工工場では、3代目の職人を中心に、地域の城郭の木造建造物の修繕から保育園の家具まで幅広い製品を手がけています。工場内を巡りながら、木組みの技法や組子細工を間近に見学した後、組子コースターや箸の制作を体験する2時間のプログラムです。

花街の元お茶屋で金箔体験

金沢は日本の金箔生産量の99%以上を占める、金箔の一大産地です。加賀藩時代から寺社の装飾に用いられてきた金箔は、やがてそれ自体が独自の工芸へと発展しました。金沢の花街に位置する元お茶屋を改装したこの工房では、金箔の老舗企業が運営するプログラムのもと、漆器の皿に金箔を貼る体験に取り組みます。体験後は和菓子と抹茶で一服する2時間のプログラムです。

能登の海岸に佇む古社を宮司とめぐる

日本最古の歌集にもその名が詠まれ、2,000年以上の歴史を持つとされる能登の古社は、石川県を代表する神社のひとつです。海岸線を見渡す境内の背後には、宮司のみが立ち入りを許される神聖な鎮守の森が広がり、16世紀から17世紀に建造された社殿は今もそのままの姿で残っています。宮司や巫女から直接、神道の信仰やこの神社の歴史について学び、神事にも参加する2時間のプライベート体験です。

加賀の風土が香るクラフトウイスキー蒸留所

金沢の郊外、温泉と清流、日本アルプスの峰々に囲まれた場所に、加賀の食文化を蒸留酒に映し出すクラフトブルワリー兼蒸留所があります。地域特産の茶や沿岸部で採れる塩など土地の素材を取り入れ、原料にはウイスキーでは珍しい米を使用。伝統と革新の両立を追求しながら、独自の風味を生み出しています。ヘッドブルワーによる蒸留所のプライベートツアーとテイスティングを楽しむ2時間の体験です。

Deeper Japan とは

Deeper Japanは、訪日旅行客が通常はアクセスするのが難しい日本の伝統文化体験を、オンラインで簡単に予約ができるサービスです。最前線で活躍する職人やアーティストと直接提携し、質の高い文化体験や自然体験を開発します。言語や文化、価値観の違いを越え、旅を通した異なる文化間の相互理解、伝統と多様性の保全、共感と寛容に満ちた社会を目指します。

原則として対象を少人数のゲストに絞ることで、大人数向けの画一的な体験ではない、職人とゲストがより深く対話できる時間を提供します。 また、独自に採用し研修を重ねた通訳ガイドが同行することで、可能な限りゲストの母国語での通訳を行っています。北は北海道から南は沖縄まで、全国各地の職人さん・事業者さん・アーティストさん・自然ガイドさん達のご協力で、約400の体験商品をラインナップしています。

世界中で、知的好奇心を満たす旅を求める旅行者のために

日本政府観光局によりますと、2025年に日本を訪れた外国人旅行者は推計で4,268万人に達し、初めて4,000万人を突破して過去最多を更新しました。なかでも米国からの訪日客は前年比22%増の約330万人と伸長が著しく、オーストラリアも初めて年間100万人を超えるなど、欧米豪からの旅行者の増加が顕著です。

今後の展望として、既存エリアでさらなる商品を開発し、中部エリアや四国エリア、またヨーロッパおよび東アジアの国で本サービスの展開を予定しています。Deeper Japanのコンセプトである「言語や文化、価値観の違いを越えて旅をいかに充実したものにさせられるか」を日本以外でも追求し、世界中の旅行客に提供すべく事業を加速させて参ります。

採用について

Deeper Japanでは、サービスの全国展開と海外進出の加速に伴い、通訳ガイド、フルスタックエンジニア、ライター、ブッキングオペレーション、リサーチインターンなど、様々なポジションで新たなメンバーを募集しています。多様なバックグラウンドを持つチームとともに、日本の文化を世界に届ける仕事に興味のある方は、ぜひ採用ページをご覧ください。

https://deeperjapan.com/careers

＜運営会社概要＞

【会社名】 ディーパートラベル株式会社

【代表者】 代表取締役 石川 光

【会社設立】2021年7月

【URL】https://www.deeperjapan.com/

＜本件に関するお問い合わせ＞

【広報担当者】 江口 哲史

【E-mail】 info@deeperjapan.com